Травы и специи, снижающие уровень сахара в крови с диабетом 2 типа

Диетолог рассказывает, какие травы и специи могут быть полезны для людей с диабетом 2 типа.

Травы и специи не только добавляют вкус и аромат к блюдам, но и могут оказать полезное влияние на здоровье, в частности, на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. О пяти таких травах и специях, которые помогают снизить высокий уровень сахара в крови, рассказывает диетолог и специалист по вопросам диабета и образования Диана Ликальци.

Корица

Корица / Фото: Credits

Исследования показали, что активные вещества корицы могут улучшить чувствительность к инсулину и помочь контролировать уровень сахара в крови.

Куркума

Куркума / Фото: Credits

Куркума, основной активный компонент которой – куркумин, известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что куркума может повысить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови.

Имбирь

Имбирь / Фото: Credits

Имбирь обладает свойствами, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови. Он также может оказать защитный эффект на печень, мозг, глаза и почки, что особенно важно для людей с диабетом.

Розмарин

Розмарин / Фото: Credits

Розмарин известен своими антиоксидантными свойствами, а также способностью повышать чувствительность к инсулину. Некоторые исследования показывают, что применение розмарина может помочь в предупреждении гипергликемии и снижении уровня холестерина в крови.

Алоэ

Алое / Фото: Credits

Помимо своих свойств в лечении ожогов, алоэ может помогать контролировать уровень сахара в крови и уровень триглицеридов. Употребление алоэ может быть полезным людям с диабетом, но важно помнить о возможных побочных эффектах и консультироваться с врачом перед употреблением.

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Использование природных трав и специй может служить полезным элементом в контроле уровня сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Однако важно обратиться к врачу перед включением любых продуктов в рацион питания, особенно в случаях, когда состояние здоровья ухудшается или требует коррекции лечения. Специалист предоставит профессиональную консультацию и учтет индивидуальные потребности каждого пациента.

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