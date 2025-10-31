- Дата публикации
Тренировка, которая может улучшить ваш сон: метод, благодаря которому вы можете забыть о бессоннице
Если вам знакома ситуация, когда вы уставшие после тяжелого дня падаете на кровать, но сон никак не приходит, эта тренировка может вам помочь.
Издание Real Simple рассказало, что около 12% людей в мире страдают хронической бессонницей. И хотя полки аптек ломятся от снотворных и добавок с мелатонином, наука все чаще советует другое решение — движение. Однако, какая тренировка действительно помогает заснуть быстрее и спать крепче? Ответ может удивить, и это йога высокой интенсивности. Она признана самой эффективной физической активностью для улучшения качества сна.
Йога — это не только о гибкости и красивом теле. Ее настоящая сила в способности успокаивать нервную систему. Во время занятий человек концентрируется на дыхании, учится замедлять дыхание и сердцебиение, а это автоматически снижает уровень стресса и артериальное давление.
Такая практика стимулирует выработку дельта-волн в мозге, а именно они отвечают за глубокий, восстанавливающий сон. В результате тело естественно расслабляется, без медикаментов и побочных эффектов.
Как часто нужно заниматься
Оптимальный ритм — два раза в неделю и не более, потому что чрезмерные нагрузки могут иметь обратный эффект. Когда мы слишком часто тренируемся, организм находится в состоянии гиперактивации — уровень адреналина и кортизола повышается и тело просто не может «выключиться» ночью. Именно поэтому эксперты советуют выбрать баланс между активностью и отдыхом.
Продолжительность идеальной тренировки
Ранее считалось, что для ощутимого эффекта нужно 50-60 мин йоги. Но новые данные доказывают обратное, 30 мин — идеально. Более длинные тренировки могут поддерживать высокий уровень кортизола — гормона стресса, который мешает заснуть. Полчаса интенсивной йоги дважды в неделю — вполне достаточно, чтобы почувствовать разницу уже через несколько недель.
Результат
Заметное улучшение сна наступает после 8-10 недель регулярных занятий. Именно столько нужно, чтобы новая привычка закрепилась и стала частью вашей жизни.
После этого вы можете заметить, что:
быстрее засыпаете,
реже просыпаетесь ночью,
чувствуете себя бодрее утром.
Как начать
Выберите дни, когда вам легко выделить 30 мин, например, в понедельник и четверг.
Занимайтесь вечером, за 2-3 часа до сна.
Попробуйте короткие комплексы, они помогают проработать тело, а затем расслабиться в финальные.
Включите спокойную музыку, выключите телефон и сделайте дыхательные упражнения, это отличный переход от дневного ритма к вечернему спокойствию.
Вместо очередной таблетки от бессонницы, попробуйте йогу высокой интенсивности. Это естественный способ перезапустить ваш внутренний ритм, снять напряжение и подарить телу настоящий отдых. Потому что качественный сон — не роскошь, а базовая потребность, которую можно вернуть, просто выдохнув полной грудью.