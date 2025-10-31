Тренировка, которая может улучшить ваш сон: метод, благодаря которому вы можете забыть о бессоннице / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что около 12% людей в мире страдают хронической бессонницей. И хотя полки аптек ломятся от снотворных и добавок с мелатонином, наука все чаще советует другое решение — движение. Однако, какая тренировка действительно помогает заснуть быстрее и спать крепче? Ответ может удивить, и это йога высокой интенсивности. Она признана самой эффективной физической активностью для улучшения качества сна.

Йога — это не только о гибкости и красивом теле. Ее настоящая сила в способности успокаивать нервную систему. Во время занятий человек концентрируется на дыхании, учится замедлять дыхание и сердцебиение, а это автоматически снижает уровень стресса и артериальное давление.

Такая практика стимулирует выработку дельта-волн в мозге, а именно они отвечают за глубокий, восстанавливающий сон. В результате тело естественно расслабляется, без медикаментов и побочных эффектов.

Как часто нужно заниматься

Оптимальный ритм — два раза в неделю и не более, потому что чрезмерные нагрузки могут иметь обратный эффект. Когда мы слишком часто тренируемся, организм находится в состоянии гиперактивации — уровень адреналина и кортизола повышается и тело просто не может «выключиться» ночью. Именно поэтому эксперты советуют выбрать баланс между активностью и отдыхом.

Продолжительность идеальной тренировки

Ранее считалось, что для ощутимого эффекта нужно 50-60 мин йоги. Но новые данные доказывают обратное, 30 мин — идеально. Более длинные тренировки могут поддерживать высокий уровень кортизола — гормона стресса, который мешает заснуть. Полчаса интенсивной йоги дважды в неделю — вполне достаточно, чтобы почувствовать разницу уже через несколько недель.

Результат

Заметное улучшение сна наступает после 8-10 недель регулярных занятий. Именно столько нужно, чтобы новая привычка закрепилась и стала частью вашей жизни.

После этого вы можете заметить, что:

быстрее засыпаете,

реже просыпаетесь ночью,

чувствуете себя бодрее утром.

Как начать

Выберите дни, когда вам легко выделить 30 мин, например, в понедельник и четверг.

Занимайтесь вечером, за 2-3 часа до сна.

Попробуйте короткие комплексы, они помогают проработать тело, а затем расслабиться в финальные.

Включите спокойную музыку, выключите телефон и сделайте дыхательные упражнения, это отличный переход от дневного ритма к вечернему спокойствию.

Вместо очередной таблетки от бессонницы, попробуйте йогу высокой интенсивности. Это естественный способ перезапустить ваш внутренний ритм, снять напряжение и подарить телу настоящий отдых. Потому что качественный сон — не роскошь, а базовая потребность, которую можно вернуть, просто выдохнув полной грудью.