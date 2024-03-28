Три неожиданных стратегии налаживания сна: рассказывает сомнолог

Недостаточное количество сна или его плохое качество может повлиять на физическое и психическое здоровье, снизить производительность и общее настроение, ухудшить нашу концентрацию, память и даже иммунитет. Для того чтобы наладить свой ночной отдых, эксперты используют стратегии налаживания сна. Известная сомнолог, президент Украинского Института сна ребенка Дарья Пилипенко поделилась полезными советами, как украинцам наладить свой сон.

Итак, для этого эксперт рекомендует использовать несколько стратегий:

1. Правильный свет

Наш головной мозг оперирует внутренними биологическими часами, которые определяют время суток по свету, достигающему сетчатки глаза.

По словам Дарьи, эта особенность дает нам возможность использовать различные техники для улучшения качества сна из-за регуляции света. К примеру, рекомендуется избегать использования света белого или синего спектра перед сном или во время ночных пробуждений. Вместо этого сомнолог советует использовать свет янтарной лампы: "С помощью естественной фильтрации света через глазные структуры мозг получает световой поток, который меньше стимулирует зрительные нервы. Такой световой поток имеет желто-оранжевый оттенок, успокаивает нервную систему и сигнализирует мозгу о наступлении времени, подходящего для сна".

2. Что делать после пробуждения ночью

Многие люди, которые сталкиваются с проблемами сна, считают, что восстановить сон они смогут, если будут продолжать вертеться в постели и пробовать уснуть любой ценой. Однако, по словам сомнолога, это может способствовать дальнейшему обострению проблем и даже развитию бессонницы.

Как отмечает Дарья, наш мозг имеет склонность к построению ассоциативных мостиков, например кровать должна ассоциироваться со сном. Если мы часто находимся в постели без сна, в результате строим ассоциативный ряд, в котором кровать связана уже с бессонницей, а не отдыхом. Сомнолог рекомендует в повседневной жизни использовать кровать для сна и секса.

"Правильная стратегия обновления сна, если вы уже в постели, состоит в том, чтобы встать и заняться тихой монотонной деятельностью, например, чтением или слушанием мягкой музыки, пока не почувствуете сонливость. Возвращаться в постель стоит только тогда, когда испытаете настоящую потребность во сне. Таким образом, вы избежите закрепления ассоциации между кроватью и бессонницей и сможете быстрее наладить здоровый сон", – советует сомнолог.

3. Сон и звуки

Если речь заходит об улучшении сна с помощью звуков, то однозначно следует упомянуть о бинауральных ритмах (БР). Так называется аудиальный эффект, возникающий при подаче двух звуковых волн разных частот одновременно в каждое ухо. К примеру, "в правое ухо подается аудио с частотой 120 Гц, в левое – 130 Гц, и мозг обрабатывает все это так, будто вы слышите звуковые волны длиной 10 Гц", – объясняет Дарья. Ученые предполагают, что бинауральные ритмы оказывают влияние на память, внимание, а еще снижают уровень стресса – вот это нам и нужно.

"В рамках эксперимента влияния ритмов на пациентов с проблемами бессонницы, ученые обнаружили, что участники, которые в течение двух недель слушали бинауральные ритмы, начали скорее успокаиваться и настраиваться на отдых даже после прослушивания обычной музыки. Ученые заключили, что бинауральные ритмы могут помочь гипервозбужденного состояния, которое препятствует заснуть после стресса и дневного напряжения", – поделилась Дарья Пилипенко.

Дарья Пилипенко

Эти звуки можно найти в Интернете, и даже существуют специальные плейлисты, содержащие записи с бинауральными ритмами. Попытайтесь, чтобы понять, как они подействуют на вас.

И помните, что перед сном рекомендуется слушать спокойную, расслабляющую музыку или звуки природы (шум волн, шепот леса или пение птиц могут создавать природную атмосферу, которая помогает расслабиться и уснуть). Также стоит попробовать медитации – такие композиции есть во многих мобильных приложениях.

Частые проблемы со сном могут являться признаком серьезных расстройств здоровья. В таких случаях следует обратиться за профессиональной помощью для диагностики.

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