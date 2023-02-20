Три простых способа улучшить память и повысить концентрацию

Иногда, особенно в старшем возрасте, у нас случаются провалы в памяти и некоторая затуманенность мысли. Эти явления могут быть вызваны серьезными причинами, но часто это просто признак того, что вам нужно "вымести паутину" и выполнить некоторые упражнения для здоровья мозга.
Издание Womans World приводит три научно обоснованные стратегии, которые помогут улучшить ваши память и концентрацию.
Эти советы не только полезны, но и довольно остроумны. Следуя этим рекомендациям, вы можете укрепить здоровье мозга и хорошо провести время.
Пасьянс или настольная игра
Проведите время, играя в свою любимую карточную или настольную игру, раскладывая пасьянс или собирая пазл.
Исследование в области неврологии показывает, что ведение когнитивно-активного образа жизни, при котором вы занимаетесь деятельностью, поощряющей активное мышление, может помочь отсрочить начало деменции. Отдельный обзор в неврологии также показал, что веселая умственная деятельность связана с более низким риском болезни Альцгеймера и других форм снижения когнитивных функций.
Чай с пряностями
Чай не только вкусный напиток, он также очень полезен для здоровья. Исследование, опубликованное в "Журнале питания, здоровья и старения", показало, что регулярное употребление чая связано с более низким риском нейрокогнитивных расстройств.
В частности, черный чай содержит кофеин и аминокислоту L-теанин, которые улучшают бдительность и концентрацию. Чтобы придать черному чаю дополнительный заряд бодрости, добавьте в напиток щепотку корицы. Исследование, опубликованное в "Журнале нейроиммунной фармакологии", показало, что мыши, которые ели корицу, с большей вероятностью проявляли хорошие способности к обучению.
Чтобы насладиться преимуществами черного чая и корицы, заваривайте пакетик черного чая в течение пяти минут. Выбросьте чайный пакетик, затем добавьте четверть чайной ложки специи.
Яблоко
Исследование, опубликованное в Stem Cell Reports, показало, что фитонутриенты в яблоках стимулируют нейроны, отвечающие за сохранение новых воспоминаний у мышей. Исследование с участием 921 человека, опубликованное в журнале Neurology, также показало, что флаванолы (растительные соединения) во фруктах связаны с более низким риском развития болезни Альцгеймера и деменции. Дополнительный совет: когда едите яблоко, убедитесь, что вы едите кожуру. Кожура содержит кверцетин, антиоксидант, который может защитить здоровье мозга.
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