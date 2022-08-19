Три простых средства, чтобы быстро избавиться от мигрени

Перепады атмосферного давления в это время года могут спровоцировать приступы мигрени. Никто не хочет провести последние недели лета в комнате с наглухо зашторенными окнами, поэтому можно попробовать избавиться от мигрени проверенными народными способами.

Конечно, если приступ мигрени очень серьёзный, без таблеток вам не обойтись, но таблетки тоже не начинают действовать сразу, а иногда и вовсе не помогают, поэтому нелишним будет попробовать один из трех методов избавления от мигрени, которым поделился Womans World.

Вдыхайте лаванду

Фото: Credits

Лаванда действительно помогает - вдыхание ее аромата снижает боль при мигрени на 55 процентов. Ароматические соединения лаванды расслабляют спазмированные кровеносные сосуды в головном мозге.

Если у вас часто случаются приступы мигрени, сделайте себе "нюхательную" коробочку. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды на ватный тампон, поместите его в банку с крышкой и положите в сумку. Когда появится боль, откройте крышку и вдохните.

Приложите лед к сонной артерии

Фото: Getty Images

Приложить пакет со льдом ко лбу от головной боли - идея не лучшая. Но на самом деле вы почувствуете большее облегчение, если приложите лед к передней части шеи, чтобы он закрывал все горло. Ученые Гавайского университета говорят, что этот метод быстро охлаждает кровь в сонных артериях, прежде чем она достигнет вашего мозга, и успокаивает блуждающий нерв, ослабляя вызывающее боль воспаление. Боль после этой процедуры будет продолжать снижаться на 32 процента в течение 30 минут.

Cъешьте имбирь

Фото: Credits

При первых признаках нарастающей мигрени съешьте немного имбиря или имбирной приправы. Исследование Phytotherapy Research показало, что имбирь может уменьшить боль на 90 процентов в течение двух часов.

Читайте также: