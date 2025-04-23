Триггеры мигрени: от чего отказаться, чтобы вам стало легче / © Associated Press

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Если вы хоть раз ощущали пульсирующую боль в висках, чувствительность к свету или тошноту, вы знаете, о чем идет речь. Однако во многих случаях приступы можно предупредить, если знать собственные триггеры. Невролог Роман Квасницкий отметил, что самые частые причины мигрени кроются в повседневной жизни — питании, эмоциональном состоянии, режиме сна и даже в запахах.

Стресс — главный провокатор

Переживание, тревожность, эмоциональное истощение — все это может стать пусковым механизмом для приступа мигрени. Даже после завершения напряженного периода (например, после важного события или дедлайна) многие сталкиваются с так называемой «восстановительной» головной болью.

Что делать:

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Научитесь техникам релаксации — дыхательные упражнения, йога, медитация или просто прогулки на свежем воздухе. Если стресс — хронический спутник, следует обратиться к психологу или психотерапевту.

Нарушение сна

Недосыпы, как и пересыпания, одинаково вредны для людей, склонных к мигрени. Резкие изменения режима — например, после бессонной ночи или длительного дневного сна в выходной — способны вызвать приступ.

Что делать:

Стабильный режим сна — ложитесь тв просыпайтесь примерно в одно и то же время, даже в выходные. Оптимальная продолжительность сна — 7–8 часов.

Голод или нерегулярное питание

Пропущенный завтрак или задержка обеда — и уровень глюкозы в крови снижается, а это может вызвать мигрень. Некоторые люди даже испытывают боль после продолжительных перерывов между приемами пищи.

Что делать:

Регулярное питание — ключ к стабильному самочувствию. Носите с собой перекус: орехи, банан или энергетический батончик помогут избежать резких колебаний глюкозы.

Алкоголь

Чаще всего приступы вызывают красное вино, шампанское, пиво из-за содержания гистамина, таннинов или консервантов. Иногда достаточно всего нескольких глотков, чтобы началось нападение.

Что делать:

Вести «дневник мигрени», чтобы отследить, какой именно алкоголь (и в каком количестве) вызывает реакцию. В некоторых случаях лучше полностью избегать спиртного.

Определенные продукты питания

Есть группа продуктов, которые чаще всего становятся причиной приступов мигрени:

Шоколад

Выдержанные сыры

Консервированные продукты

Колбасы и мясные деликатесы

Продукты с глутаматом натрия (фаст-фуд, снеки)

Причиной может являться содержание аминов (например, тирамина), добавок или искусственных ароматизаторов.

Что делать:

Выключите эти продукты поочередно и следите за реакцией организма. Если есть подозрение, что конкретная пища провоцирует боль, лучше избегать ее.

Резкие запахи и яркий свет

Духи, ароматизаторы, дым, средства бытовой химии — все это может раздражать нервную систему. Так же, как и слишком яркий свет, мерцание экранов или стробоскопы на дискотеке.

Что делать:

Носите солнцезащитные очки в солнечную погоду, избегайте резких запахов.

Изменение погоды и путешествия

Изменение климата, давления или часовых поясов — еще один частый триггер. У некоторых людей мигрень появляется во время перелетов или перед грозой.

Что делать:

По возможности планируйте плавный переход в новые условия. Если у вас склонность к приступам — посоветуйтесь с врачом по поводу профилактических средств перед путешествиями.

Индивидуальный подход — лучшая профилактика

Триггеры мигрени очень индивидуальны. То, что вызывает приступ у одного человека, может быть абсолютно безопасным для другого. Именно поэтому врачи рекомендуют вести дневник мигрени — записывайте, когда и при каких обстоятельствах возникла боль, которую вы ели, как спали, что чувствовали. Через несколько недель вы увидите закономерности, и это станет первым шагом к контролю над своим состоянием.

Когда обращаться к врачу

Если головная боль возникает регулярно, нарушает привычный ритм жизни, сопровождается тошнотой, потерей зрения или онемением — обязательно обратитесь к неврологу. Есть много эффективных средств для профилактики и лечения мигрени — не стоит терпеть боль.

Мигрень — не приговор. Знание своих триггеров и внимательность к себе могут значительно улучшить качество жизни. Иногда достаточно отказаться от нескольких привычек, чтобы вернуть себе ясную голову и спокойные дни.