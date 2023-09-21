Трихолог или парикмахер: к кому нужно обращаться, если есть проблемы с волосами

Далеко не все знают, кто такой врач-трихолог. Однако война сделала направление трихологии популярным, потому что тысячи украинцев столкнулись с проблемами: чрезмерным выпадением и ухудшением качества волос, алопецией, дискомфортом кожи головы. Все это – последствия хронического стресса, в котором украинцы живут последние полтора года.

"Часто проблемы с волосами – это лишь маркер того, что в организме происходят какие-то патологические процессы, которые пациент еще не испытывает, а вот волосы уже отреагировали на него. И поэтому очень важно прийти именно к врачу-трехологу, а не к парикмахеру, сдать анализы и понять, что происходит на самом деле. Иногда по итогам обследования мы перенаправляем пациента к гастроинтерологу, эндокринологу или другому профильному врачу. И коррекция основной проблемы положительно влияет и на волосы", – говорит трихолог Ирина Ивко.

"Мы хотим, чтобы украинцы понимали, что любые изменения кожи головы – это всегда зона ответственности врача, а не парикмахера. Покраснение, раздражение, шелушение – это требует диагностики и правильного подхода", – отметил главный врач сети клиник CALM Андрей Лисецкий.

Врачи не занимаются ни стрижками, ни покраской, ни косметическим уходом. Их фокус – на красоту волос через здоровья. Трихолог Оксана Варламова отметила, чтобы найти причину проблемы, нужно проводить обследование. А если речь идет об уходе, то это подбор правильных средств для домашнего использования, чтобы волосы выглядели здоровыми и сияющими.

Ирина Ивко и Оксана Варламова проводят диагностику кожи головы и волос

Мы часто ошибаемся с выбором шампуней, масок и бальзамов, идем на поводу маркетинга и используем совсем не те средства, которые нам нужны, неправильно моем голову, не понимаем связи между витаминами и минералами и состоянием волос.

У нас нет представления о том, что признаки алопеции (облысения) могут появляться уже в 20 лет, и обращение на ранней стадии к трихологу может существенно затормозить процессы. Ведь то, что легко сделать в 25, к сожалению, уже практически не работает в зрелом возрасте или в запущенной стадии.

Война продолжается, мы еще долго будем преодолевать хронический стресс, но не стоит откладывать происходящие с волосами негативные процессы на потом, поскольку потери могут быть уже необратимыми.

Кроме того, волосы могут сигнализировать нам о серьезных проблемах со здоровьем женщины и мужчины, поэтому не стоит надеяться на то, что маска у парикмахера решит все проблемы. Надо просто прийти, обследоваться и убедиться, что решение проблемы найдено правильно.

Нельзя забывать и о том, что на коже головы тоже могут появляться новообразования, а несвоевременная их диагностика может привести к роковым последствиям.

Оксана Варламова проводит осмотр кожи головы.

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