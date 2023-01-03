Тромбы, перхоть и "зимняя" вагина: 8 неприятностей, которые может доставить нам холод

Это связано с тем, что холодная погода может усугубить проблемы со здоровьем у некоторых людей, особенно если вам больше 65 лет и у вас уже есть основное заболевание.

Холодная погода увеличивает ваши шансы пострадать от серьезных заболеваний, таких как сердечный приступ или тромб.

The Sun перечислили главные опасности для здоровья, которые могут быть вызваны холодной погодой и простудой.

Зимняя вагина

Во влагалище есть деликатная микробная экосистема, известная как микробиом, некоторые из наших любимых зимних привычек, такие как принятие горячих ванн, ношение теплой одежды, колготок и брюк и даже сухой воздух от включения центрального отопления, могут нарушить этот микробиом, создавая идеальную среду для "зимней" вагины.

Без доступа воздуха ваша вагина зимой представляет собой идеальное место для развития инфекций. В это время могут появляться симптомы цистита и молочницы. Кроме того, раздражение может появиться и зоне роста лобковых волос. Ношение тесной одежды после бритья может вызывать раздражение и кожные инфекции, а также щетина на бикини может стать зудящей и воспаленной.

Сгустки крови

Внезапные перепады температуры вызывают термический стресс для тела, которому приходится работать больше, чтобы поддерживать постоянную температуру. В частности, исследования показали, что это увеличивает вероятность того, что люди будут страдать от опасных тромбов зимой. Авторы исследования из больницы в Ницце, Франция, предположили, что инфекции дыхательных путей, более распространенные зимой, могут сделать пациентов более уязвимыми для образования тромбов. Они также предположили, что холодная погода может привести к сужению кровеносных сосудов, что повышает вероятность образования тромбов.

Недержание

Физиотерапевт по тазовому здоровью Клэр Борн сказала, что холодная погода может нанести ущерб вашему тазовому дну и впоследствии привести к проблемам с недержанием мочи. Когда вам холодно, кровеносные сосуды сужаются, чтобы доставить больше крови и тепла к нашим жизненно важным органам. Это означает, что кровяное давление временно повышается, и для контроля нашего кровяного давления почки отфильтровывают любую лишнюю жидкость, что приводит к тому, что нам нужно чаще мочиться.

У нас возникает позыв к мочеиспусканию, когда мочевой пузырь посылает в мозг сообщение о наличии мочи. Первоначально это происходит до того, как наш мочевой пузырь полностью наполняется, поэтому у нас есть время, чтобы найти туалет. Если мы постоянно игнорируем позывы к мочеиспусканию и проводим длительное время, задерживая мочу, это может привести к напряжению тазового дна, что не является полезным.

Грипп

Эксперты предупредили, что число случаев гриппа резко возрастет во время похолодания. Грипп обостряется в зимние месяцы, а холодная погода может усугубить симптомы распространенного заболевания.

Изменения настроения

Для многих людей зимние месяцы могут быть тяжелыми, некоторые из них страдают от сезонного аффективного расстройства, известного как "зимняя депрессия", потому что симптомы обычно более очевидны в зимние месяцы. Это тип депрессии, который может серьезно повлиять на повседневную деятельность.

Хотя точная причина такого состояния не ясна, эксперты говорят, что это может быть связано с недостатком солнечного света в зимние месяцы. Недостаток солнечного света может помешать правильной работе части мозга, называемой гипоталамусом. Известно, что это влияет на выработку организмом мелатонина, гормона, вызывающего сонливость. Это также может повлиять на уровень серотонина, который влияет на ваше настроение, аппетит и сон, а также на внутренние часы организма.

Астма

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Эксперты говорят, что зима может быть опасным временем для людей с астмой, поскольку более распространены холодная погода, простуда и грипп и инфекции грудной клетки, которые могут вызвать опасные для жизни приступы астмы. Они объяснили, что эти приступы вызывают воспаление дыхательных путей, вызывая такие симптомы, как кашель, хрипы и трудности с дыханием.

Убедитесь, что вы всегда носите с собой ингалятор для облегчения симптомов и продолжаете принимать обычный ингалятор для профилактики в соответствии с предписаниями. Носите шарф, свободно обернув его вокруг носа и рта, чтобы согреть воздух, прежде чем вы его вдохнете, поскольку холодный воздух является еще одним триггером приступа астмы.

Сердечные приступы

Недавнее исследование показало, что люди, подвергающиеся воздействию холодной погоды, чаще страдают от сердечного приступа. Исследователи из Швеции из Лундского университета в Швеции обнаружили, что среднее количество сердечных приступов в день было значительно выше при холодной погоде по сравнению с теплой погодой. Считается, что риск сердечных приступов выше в холодную погоду, потому что организм реагирует на ощущение холода, сужая поверхностные кровеносные сосуды.

Это снижает температуру кожи и увеличивает приток крови к артериям. Тело также начинает дрожать, а частота сердечных сокращений увеличивается, чтобы согреться. Такой ответ организма на холод может добавить дополнительную нагрузку на ваше сердце.

Шелушение кожи головы

Понижение температуры, включение центрального отопления и употребление молочных продуктов - это идеальные условия для роста перхоти. У многих перхоть возникает, когда микробиом их кожи головы становится несбалансированным, говорит президент бренда Philip Kingsley и консультант-трихолог Анабель Кингсли.

Дрожжи естественным образом живут на нашей коже головы и обычно не вызывают никаких проблем. Однако, когда определенные виды дрожжей, называемые дрожжами Malassezia, разрастаются, это может привести к слишком быстрому делению клеток кожи, что приводит к образованию чешуек и вызывает зуд.

Дрожжи Malassezia процветают в маслянистой среде, и поэтому они, вероятно, разрастутся, если вы редко пользуетесь шампунем или у вас жирная кожа головы.

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