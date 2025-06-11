Царапины, порезы, ссадины: первая пошаговая помощь ребенку

Первая пошаговая помощь ребенку / © Credits

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Как обрабатывать раны, что должно быть в «летней» аптечке, в каких случаях нужно вызывать скорую медицинскую помощь, рассказал врач-педиатр, детский невролог Клиники МЕДИКОМ Перепеченко Марина Дмитриевна.

Если ребенок упал и поранился, прежде всего успокойте его — прижмите, возьмите на руки, проговорите, что вы рядом и все будет хорошо. Не говорите фраз, которые могут травмировать, вроде: «А я просила тебя не бежать/ не ехать быстро/не лезть на дерево». Старайтесь не паниковать, потому что дети отражают эмоции родителей: если мама кричит или плачет, ребенок не успокоится.

Следующим шагом оцените травму:

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ушиб — повреждение мягких тканей без нарушения целостности кожи;

ссадины, царапины — поверхностное повреждение эпидермиса с незначительным выделением крови;

порез — разрыв кожи, более глубокая рана, которая может сопровождаться кровотечением;

глубокая рана с неровными краями и кровотечением.

Как действовать дальше?

Протрите свои руки спиртовым антисептиком или помойте с мылом под проточной водой. Промойте царапины или порез хлоргексидином или 0,9%-ным раствором хлорида натрия. Осторожно попытайтесь вымыть из раны микрочастицы почвы, камни, древесину, если они не застряли в мягких тканях. Если из раны просачивается кровь, остановите ее стерильной салфеткой — прижмите салфетку к ране и подержите несколько минут. После остановки крови нанесите на порезы бесспиртовый антисептик. Заклейте царапину, порез пластырем или перебинтуйте.

Прижигать рану зеленкой, йодом, спиртом нельзя, поскольку эти средства усиливают боль и замедляют заживление, вызывая химический ожог. Исключение — обработка краев раны.

При получении глубокой, рваной раны или пореза стеклом, гвоздями, металлом необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь. Не пытайтесь извлечь из мягких тканей глубоко застрявшее стекло или древесину, чтобы не травмировать ребенка дополнительно.

Также следует обратиться к врачу, если это неглубокий порез, но кровь не удается остановить более 10 минут.

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На ушиб приложите что-то холодное, чтобы уменьшить боль и отек.

Что делать, если ребенок травмировался, а вы не рядом?

Научите его сообщать вам о малейших повреждениях кожи и правильно действовать в таких ситуациях.

В «летнюю» аптечку должны входить:

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стерильные салфетки;

влажные антибактериальные салфетки.

антисептик без спирта — уничтожает бактерии, но не вызывает химический ожог и не пересушивает кожу;

спиртовой антисептик для обработки рук;

пластыри разного размера;

хлоргексидин, раствор хлорида натрия;

детский обезболивающий гель или крем (обезболивающие гели для взрослых с диклофенаком и ментолом использовать нельзя).

Также не забывайте о ревакцинации от столбняка — в 6 лет, а дальше каждые 10 лет (26, 36, 46 лет). Если вы пропустили прививку в указанный возраст, обратитесь к педиатру, чтобы провести ревакцинацию. Столбняком можно инфицироваться вследствие травмирования обломками древесины, острыми металлическими и стеклянными предметами, попадания в рану зараженного спорами бактерий Clostridium tetani почвы.

При травмировании при отсутствии вакцины от столбняка срочно обратитесь к педиатру для проведения экстренной вакцинации, которая предотвращает развитие болезни.

Перепеченко Марина Дмитриевна