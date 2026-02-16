- Дата публикации
Цветной пот — реальность: что такое хромгидроз и почему он может появиться во время гормональных изменений
Синий, зеленый или даже черный пот звучит как миф из TikTok, но дерматологи подтверждают, что такое действительно существует. Редкое состояние под названием хромгидроз может проявиться неожиданно, особенно во время гормональных изменений, в частности беременности.
Беременность, гормональные колебания или резкие изменения в организме способны вызвать симптомы, о которых не пишут в большинстве книг. Один из таких — цветной пот. Дерматолог Гита Ядав, объяснила этот феномен и успокоила, что в большинстве случаев паниковать не стоит.
Хромгидроз — это очень редкое дерматологическое состояние, при котором пот имеет синий, зеленый, желтый, коричневый или даже черный цвет. Важно понимать, что это не краска, не инфекция и не грязь. Цвет появляется из-за пигментов, которые вырабатываются внутри самих потовых желез.
Где чаще всего появляется цветной пот
По словам дерматологов, хромгидроз обычно проявляется в зонах, где сосредоточены апокриновые потовые железы, это могут быть подмышки, паховая зона, область вокруг сосков, иногда — лицо, но очень редко. Это не случайно, ведь именно эти железы могут вырабатывать пигмент под названием липофусцин, который и придает поту цвет.
Почему это впервые заметно во время беременности
Один из ключевых моментов, который отмечает дерматолог, это то, что люди обычно не «приобретают» хромгидроз внезапно. У большинства он существует давно, просто был незаметным.
Во время беременности повышается уровень гормонов, усиливается потоотделение и меняется чувствительность кожи. В результате состояние, которое раньше не привлекало внимания, может впервые стать заметным и, конечно, напугать.
Опасность для здоровья
Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев хромгидроз — безвредный и временный. Особенно если он появился впервые во время беременности, не сопровождается болью, зудом или другими симптомами, и исчезает после стабилизации гормонального фона.
Однако врач советует обратиться к дерматологу, чтобы исключить другие причины, например, бактерии, контактные красители или лекарства, получить профессиональное подтверждение диагноза и просто успокоиться.
Когда обратиться к врачу
Обращение к специалисту — правильное решение, если цвет пота появился внезапно и быстро усиливается, есть раздражение, боль или сыпь, вы не беременны и не имеете очевидных гормональных изменений и состояние вызывает сильный психологический дискомфорт. Иногда достаточно одного визита, чтобы снять все тревоги.
Синий или зеленый пот может звучать как что-то из фантастического сериала, но медицина имеет для этого четкое объяснение. Хромгидроз — редкое, обычно безопасное и часто временное состояние и консультация дерматолога в таком состоянии — это не страх, а забота о себе. И да, беременность может наделать много странного, даже окрасить пот.