Беременность, гормональные колебания или резкие изменения в организме способны вызвать симптомы, о которых не пишут в большинстве книг. Один из таких — цветной пот. Дерматолог Гита Ядав, объяснила этот феномен и успокоила, что в большинстве случаев паниковать не стоит.

Хромгидроз — это очень редкое дерматологическое состояние, при котором пот имеет синий, зеленый, желтый, коричневый или даже черный цвет. Важно понимать, что это не краска, не инфекция и не грязь. Цвет появляется из-за пигментов, которые вырабатываются внутри самих потовых желез.

Где чаще всего появляется цветной пот

По словам дерматологов, хромгидроз обычно проявляется в зонах, где сосредоточены апокриновые потовые железы, это могут быть подмышки, паховая зона, область вокруг сосков, иногда — лицо, но очень редко. Это не случайно, ведь именно эти железы могут вырабатывать пигмент под названием липофусцин, который и придает поту цвет.

Почему это впервые заметно во время беременности

Один из ключевых моментов, который отмечает дерматолог, это то, что люди обычно не «приобретают» хромгидроз внезапно. У большинства он существует давно, просто был незаметным.

Во время беременности повышается уровень гормонов, усиливается потоотделение и меняется чувствительность кожи. В результате состояние, которое раньше не привлекало внимания, может впервые стать заметным и, конечно, напугать.

Опасность для здоровья

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев хромгидроз — безвредный и временный. Особенно если он появился впервые во время беременности, не сопровождается болью, зудом или другими симптомами, и исчезает после стабилизации гормонального фона.

Однако врач советует обратиться к дерматологу, чтобы исключить другие причины, например, бактерии, контактные красители или лекарства, получить профессиональное подтверждение диагноза и просто успокоиться.

Когда обратиться к врачу

Обращение к специалисту — правильное решение, если цвет пота появился внезапно и быстро усиливается, есть раздражение, боль или сыпь, вы не беременны и не имеете очевидных гормональных изменений и состояние вызывает сильный психологический дискомфорт. Иногда достаточно одного визита, чтобы снять все тревоги.

Синий или зеленый пот может звучать как что-то из фантастического сериала, но медицина имеет для этого четкое объяснение. Хромгидроз — редкое, обычно безопасное и часто временное состояние и консультация дерматолога в таком состоянии — это не страх, а забота о себе. И да, беременность может наделать много странного, даже окрасить пот.