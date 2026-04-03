Издание Martha Stewart рассказало, что по рекомендациям диетологов, взрослому человеку стоит потреблять примерно три порции молочных продуктов в день, чтобы покрывать потребность в кальции и витамине D. И здесь на сцену выходят два фаворита: творог и йогурт. Они похожи, но не одинаковы, поэтому давайте разберемся, в чем разница и как получить максимум пользы.

Протеин

Если вы следите за питанием, то точно знаете, что белок — это не только о мышцах, но и о сытости и стабильном уровне энергии.

Творог содержит примерно 12-15 г белка на порцию

Обычный йогурт около 8-12 г

Греческий йогурт здесь настоящий чемпион с 10-17 г белка

Главное преимущество греческого йогурта в процессе фильтрации, который концентрирует питательные вещества и делает продукт «плотнее» по составу.

Витамины и минералы

И творог, и йогурт — хорошие источники кальция, калия и витамина B12, но есть нюансы:

Греческий йогурт содержит немного больше полезных микроэлементов

Сыр имеет значительно больше натрия, иногда в 9 раз больше, чем йогурт

Это важно, если вы следите за давлением или хотите уменьшить потребление соли.

Пробиотики

Если говорить о здоровье кишечника, то йогурт выходит вперед. Он всегда проходит ферментацию, а это значит, что йогурт содержит живые культуры бактерий, поддерживает микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

Сыр — более сложный случай, потому что не все виды содержат пробиотики. Если хотите получить эту пользу, ищите на упаковке надпись «живые и активные культуры» или названия бактерий, например Lactobacillus или Bifidobacterium.

Жиры

Жирность — еще один фактор выбора:

Жирные продукты более кремовые и насыщенные

Обезжиренные более легкие, но могут быть менее вкусными

И здесь нет универсального ответа. Если вы контролируете вес или холестерин, то лучше выбирать обезжиренные, а если есть повышенная потребность в калориях, например, из-за спорта или определенных состояний здоровья, то жирные варианты могут быть уместными.

Что выбрать

Эксперты сходятся во мнении, что греческий йогурт имеет небольшое преимущество благодаря большему количеству белка, наличию пробиотиков и более низкому содержанию натрия. Но это не значит, что творог — «хуже», он все еще удобен в потреблении, питателен и универсален.

Лучшая стратегия — не выбирать, а комбинировать. Идеи:

завтрак: йогурт или творог, ягоды, орехи и корица

смузи: добавьте творог для кремовой текстуры

выпечка: йогурт сделает ее более нежной

соусы и пасты: оба продукта работают как здоровая альтернатива сливкам

Сыр, кстати, легко «маскируется» в блюдах, так что его можно добавить даже в омлет или пасту, и повысить белковую ценность.

В этом молочном баттле нет проигравшего, есть лишь разные преимущества. Йогурт — о балансе и здоровье кишечника, а творог об удобстве и универсальности. Лучший выбор — не «или-или», а «и то, и то». Ведь настоящая сила питания не в одном идеальном продукте, а в разнообразии.