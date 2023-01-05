Твоя кровь может воевать: 5 мифов о донорстве, которое спасает жизни

Министерство здравоохранения Украины опровергает мифы о донорстве и напоминает, что в нашей стране до сих пор действует кампания "Твоя кровь может воевать".

Тема донорства крови всегда была актуальной, а после 24 февраля 2022 года, стала величайшим доказательством человеческой солидарности и любви. Напомним, что в Украине продолжает действовать кампания под названием "Твоя кровь может воевать". Каждый житель Украины, не имеющий противопоказаний, может стать донором крови и спасти жизнь солдата, гражданского или ребенка, пострадавших в ходе военных действий. И хотя число доноров в Украине растет, в больницах по-прежнему ощущается нехватка крови, зачастую из-за мифов и заблуждений. Ниже приведем самые распространенные мифы о донорстве крови.

Мифы и стереотипы, которые существуют о донорстве крови:

Миф №1. Сдавать кровь больно и некомфортно

Иглы, используемые при донорстве, очень похожи на иглы, применяемые, например, в поликлиниках при заборе крови для анализов. Эти иглы специально заточены и профилированы, благодаря чему сдача крови прежде всего безопасна и комфортна для донора. По данным опроса, 2/3 доноров крови сравнивают ощущения от укола с укусом комара.

Длительность процедуры донорства цельной крови заниманием не более 10 минут, при этом человек находится в удобном положении и под присмотром квалифицированного медицинского персонала. Сбор других компонентов крови, таких как плазма (плазмаферез), занимает около 40 минут, персонал центра сдачи крови обязательно позаботится о дополнительном комфорте донора.

Миф №2. Доноры крови могут заразиться опасными заболеваниями — ВИЧ или гепатитом

Сдача крови происходит в стерильных условиях и осуществляется профессиональным, обученным персоналом и под наблюдением врачей, заботящихся о здоровье доноров. Весь процесс донорства и последующего переливания крови безопасен для донора и реципиента. Перед сдачей крови проводится мини-обследование на возможные инфекционные заболевания, полученная информация и результаты анализа передаются исключительно донору. Шанс заразиться опасными инфекционными заболеваниями в ходе сдачи крови практически нулевой.

Миф №3. После сдачи крови организм будет долго истощен

В случае стандартного донорства сдается только 450 мл цельной крови. При среднем объеме крови в организме взрослого человека 5-5,5 литров — это менее 10%. Поэтому подобная медицинская манипуляция не угрожает здоровью человека и не оказывает существенного влияния на функционирование организма. Регуляция количества крови начинается сразу, и для нормализации ее объема до нормы необходимо всего 3-4 дня. При этом донору нет необходимости дополнительно принимать какие-либо витамины и микроэлементы.

Миф №4. Люди, привитые от COVID-19, не должны сдавать кровь

Кровь можно сдавать через 48 часов после вакцинации такими препаратами, как Pfizer/BioNTech, Moderna и через 14 дней после AstraZeneca, Johnson and Johnson. При наличии каких-либо симптомов после вакцинации, т. е. лихорадки или недомогания, сдать кровь можно спустя 7-10 дней после исчезновения симптомов.

Миф №5. Прием противозачаточных препаратов делает невозможным сдачу крови

Прием противозачаточных средств не является противопоказанием к донорству, как, собственно, и не влияет на состав и качество крови. Конечно, перед сдачей крови необходимо указать, какие медикаментозные препараты принимаются.

Могу ли я стать донором крови?

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ДА — если вам больше 18 и меньше 65 лет.

ДА — если вы здоровы, ведь только тогда донорская кровь не навредит вашему здоровью и поможет реципиенту.

ДА — если в день сдачи крови вы чувствуете себя хорошо.

ДА — если это ваше решение.

Когда нельзя становиться донором крови?

Абсолютные противопоказания:

тяжелые заболевания кроветворной, пищеварительной, нервной, дыхательной, мочевыделительной систем;

серьезное активное, хроническое или рецидивирующее заболевание иммунной системы;

наличие инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис;

нарушение свертываемости крови;

псориаз;

сахарный диабет;

опухоли злокачественного характера.

Временные противопоказания:

недавно проведенные хирургические манипуляции, эндоскопия, татуаж, пирсинг. Такие процедуры делают невозможным сдачу крови на срок 6 месяцев с момента их выполнения;

период менструации и 3 дня после ее окончания;

перенесенные инфекционные или вирусные заболевания, температура, прием антибиотиков (если прошло менее двух недель);

нельзя сдавать кровь при появлении симптомов герпеса и через 2 недели после исчезновения его признаков;

период беременности и 6 месяцев после родов или прерывания беременности;

пребывание в странах с особой эпидемиологической обстановкой.

Быть донором крови — один из лучших примеров заботы о здоровье и благополучии общества. Доноры крови не только дают возможность проводить многие рискованные операции, но и способствуют спасению жизни людей. Подробную информацию о донорстве крови и о том, как проходит данная процедура, всегда предоставят сотрудники местной станции переливания крови. Не забывайте, что никакая статья в интернете не заменит консультацию медицинского работника.

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