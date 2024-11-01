Тыквенные семена: их влияние и польза для организма

По данным издания EatingWell, регулярное употребление тыквенных семян поддерживает здоровье сердца, укрепляет иммунитет, помогает сохранить репродуктивное здоровье и даже улучшает сон.

Защищают от воспаления

Тыквенные семена содержат лигнаны – соединения, известные своей способностью уменьшать воспаление в организме. Они также действуют как мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окислительных процессов. Лигнаны могут блокировать кровеносные сосуды, питающие опухоли, тем самым помогают замедлить рост раковых клеток. Благодаря своим антивоспалительным свойствам тыквенные семена являются полезной частью здорового рациона, направленного на снижение риска появления различных заболеваний.

Поддерживают здоровье сердца

Тыквенные семена – натуральный способ укрепить сердечно-сосудистую систему. У них низкое содержание насыщенных жиров, но с богатым источником растительного белка и магния. Магний играет важную роль в регулировании артериального давления и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови. Добавление семян в ваш рацион может помочь поддержать здоровье сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепляют иммунную систему

Тыквенные семена – природный источник цинка, известный своей способностью укреплять иммунную систему и сокращать продолжительность простуды. Содержащиеся в семенах белок и магний помогают поддерживать уровень энергии и прибавляют сил на целый день.

Улучшают качество сна

Небольшая горстка семян тыквы перед сном может помочь вам лучше спать. Тыквенные семена содержат триптофан – аминокислоту, способствующую выработке серотонина – гормона хорошего настроения и мелатонина, отвечающего за качественный сон. Употребление семян вечером поможет снизить тревожность и улучшить качество сна.

Поддерживают мужское репродуктивное здоровье

Содержание цинка в тыквенных семенах особенно полезно для мужской репродуктивной системы. Цинк играет ключевую роль в поддержании подвижности сперматозоидов и здоровье предстательной железы, а также способствует поддержанию нормального уровня тестостерона. Поэтому употребление семян тыквы может положительно повлиять на репродуктивную функцию и общее мужское здоровье.

Предотвращают запоры

Тыквенные семена – ценный источник пищевых волокон, способствующих здоровой работе пищеварительной системы. Содержащиеся в них клетчатка и магний помогают поддерживать регулярную дефекацию и предотвращают запоры. Магний также действует как естественное слабительное, расслабляющее кишечные мышцы и облегчающее продвижение пищи по пищеварительному тракту.

Всем ли безопасно употреблять тыквенные семена

В основном тыквенные семена безопасны для здоровых людей, однако некоторые особенности организма могут требовать осторожного подхода. Например, людям, склонным к диарее, большие порции семян могут вызвать дискомфорт, вздутие живота и газообразование из-за высокого содержания клетчатки и магния. Также лицам с дивертикулитом следует избегать семян во время обострения болезни, ведь они могут раздражать кишечник. Конечно, людям с аллергией на семена тоже следует воздерживаться от их употребления.

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