У всех ли людей есть зубы мудрости и зачем они нужны / © Credits

Реклама

Зубы мудрости, или третьи моляры, традиционно считаются «последним испытанием» для нашей челюсти. Они обычно появляются в возрасте 18-24 лет — именно тогда, когда мы уже давно не дети, но еще не готовы к стоматологическим хирургическим вмешательствам без эмоций.

Но правда в том, что не все люди проходят этот этап. У некоторы никогда не было зубов мудрости и это не аномалия, а вполне естественное явление, которое имеет эволюционное, генетическое и даже социальное объяснение, об этом рассказало издание Medical News Today.

Зачем нам зубы мудрости

С точки зрения эволюции зубы мудрости — наследство наших далеких предков. Древние люди имели значительно большие челюсти и потребляли грубую, твердую пищу, такую как сырое мясо, корни и жесткие растения. Дополнительные моляры помогали эффективно пережевывать такую пищу.

Реклама

Но со временем наш рацион изменился, пища стала более мягкой, обработанной, а челюсти — меньше. Современному человеку часто просто не хватает места для всех 32 зубов. Именно поэтому зубы мудрости нередко прорезываются с проблемами или не прорезываются вообще.

Почему у некоторых людей зубов мудрости нет

Отсутствие зубов мудрости имеет медицинское название — агенезия, то есть врожденное отсутствие зачатков зубов. Чаще всего это касается именно третьих моляров. От 10 до 41% людей в мире не имеют хотя бы одного зуба мудрости, а иногда — ни одного. Причины могут быть разными:

Генетика. Если у ваших родителей не было зубов мудрости, вероятность, что они не появятся и у вас, возрастает.

Пол. Исследования показывают, что женщины немного чаще, чем мужчины, не имеют третьих моляров.

Этническое происхождение. В некоторых популяциях, в частности среди коренных народов Америки и части азиатских групп, отсутствие зубов мудрости случается чаще, чем в среднем по миру.

Социально-экономические факторы: условия развития в детстве, питание и даже вес при рождении могут влиять на формирование зубов.

Размер лица и челюсти. У людей с меньшими лицевыми структурами шансов «вместить» зубы мудрости значительно меньше.

Когда зубы есть, но их не видно

Даже если зачатки зубов мудрости сформировались, это не гарантирует, что они прорежутся. Примерно у 80% молодых взрослых хотя бы один зуб мудрости остается ретинированным, то есть скрытым в челюсти.

Такие зубы могут расти под углом, упираться в соседние зубы или вообще не иметь возможности выйти наружу. Именно ретинированные зубы чаще всего становятся источником проблем — боли, воспаления, инфекций или смещения зубного ряда.

Реклама

Нужно ли всем удалять зубы мудрости

Короткий ответ — нет. Если зубы мудрости прорезались правильно, не мешают другим зубам и их можно полноценно очищать, они могут служить годами без всяких осложнений. Стоматологи обычно рекомендуют удаление только в случаях, когда зубы:

вызывают боль или отек

вызывают повторные воспаления

провоцируют скученность зубов

способствуют развитию кариеса или заболеваний десен

образуют кисты

Решение об удалении всегда принимается индивидуально, на основе осмотра и рентгеновских снимков.

Частые вопросы

Редкость ли — не иметь зубов мудрости? Нет. Хотя большинство людей имеют хотя бы один зуб мудрости, их полное или частичное отсутствие — довольно распространенное явление.

Опасно ли жить без зубов мудрости? Абсолютно нет. Отсутствие третьих моляров обычно не влияет на жевание, прикус или общее состояние ротовой полости.

Зубы мудрости — это скорее эволюционный рудимент, чем необходимость. Кто-то с ними знакомится слишком близко, кто-то — никогда. И оба варианта являются нормой.

Современная стоматология все чаще смотрит на третьи моляры прагматично, если они не мешают — их оставляют, если создают риски — удаляют. А если их вообще нет, это не повод для беспокойства, а, возможно, даже небольшой бонус от природы.