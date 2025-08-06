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Уберегите сердце в жару: 5 вещей, которые летом вредят работе сердечно-сосудистой системы
Лето — время солнца, отпусков и ярких эмоций. Однако именно в этот период наше сердце часто работает на грани возможностей.
Высокие температуры, изменения ритма жизни, соблазн отдохнуть «по полной», все это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему даже у тех, кто не имеет хронических заболеваний. Врач Юрий Габорец рассказал о 5 факторах, которые могут нанести сердцу значительный ущерб летом и большинство из нас даже не подозревают о них.
Избегайте резкого перепада температур
Один из самых распространенных летних сценариев, вы только с жаркой жары сразу попадаете под холодный кондиционер или в прохладное помещение. Все это как бы приятно, но для вашего сердца это стресс.
Что происходит
Сосуды резко сужаются из-за холода, а это может спровоцировать:
повышение артериального давления
спазмы сосудов
риск гипертонического криза
сердечный приступ или даже инсульт у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Как уберечься
не сидите под прямым потоком кондиционера
охлаждайтесь постепенно
устанавливайте комфортную температуру (не ниже 22–24°C)
не выходите сразу на улицу с прохлады
Уменьшите потребление кофе и энергетиков
В жару многие пьют кофе, чтобы взбодриться или хватается за энергетики. Однако сердцу это не помогает, особенно в условиях летней нагрузки.
Что происходит
Кофеин стимулирует нервную систему
Повышается давление
Увеличивается частота сердцебиения
Возникает риск аритмии
Особенно осторожными должны быть люди с тревожностью или вегето-сосудистой дистонией.
Полезная альтернатива
Вода с лимоном или мятой
Холодный зеленый чай
Компоты без сахара
Просто чистая прохладная вода — главное топливо для сердца в жару
Нормализуйте сон
Короткие летние ночи, вечера с сериалами, гаджеты до двух ночи, все это формирует хроническое недосыпание, которое незаметно истощает сердце.
Что происходит
Нарушается ритм сердца
Ухудшается регуляция давления
Снижается способность сердца адаптироваться к стрессу
Повышается уровень кортизола — гормона стресса.
Что поможет
Спать не менее 7 часов в сутки
Выключать гаджеты за час до сна
Проветривать спальню
Соблюдать режим даже в выходные
Ограничьте употребление алкоголя в жару
Бутылочка пива на пляже или бокал вина вечером — популярная летняя традиция. Но это может стать сосудистой ловушкой, предупреждает врач.
Что происходит
Сначала алкоголь расширяет сосуды, возникает иллюзия облегчения
Затем, резкое сужение
Возникают перепады давления
Возрастает риск сердечного приступа
И даже «легкий» алкоголь в жару действует втрое сильнее на обезвоженный организм.
Лучше выбрать
Минеральную воду
Квас или компота
Натуральные охлажденные морсы
И лучше всего вода
Не игнорируйте сигналы сердца
Летом многие списывают усталость, головокружение, сердцебиение или даже боль в груди на жару. Это небезопасно.
Тревожные симптомы
Учащенное сердцебиение в покое
Ощущение перебоев в работе сердца
Давление «прыгает» без очевидной причины
Онемение руки, особенно левой
Сильная слабость, холодный пот
Это могут быть симптомы инфаркта, даже если вам 30 или 40 лет. Сердечно-сосудистые проблемы уже давно не только о возрасте.
Что делать
Не медлить с визитом к врачу
Сдать кардиограмму, проверить давление
Вести дневник самочувствия, если симптомы повторяются
Избегать самодиагностики и самолечения
Летом сердце работает в режиме повышенной нагрузки, даже если вы этого не ощущаете. Чрезмерная активность, жара, обезвоживание, неправильный образ жизни, это может испортить не только отпуск, но и здоровье на годы вперед.