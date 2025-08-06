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ТСН в социальных сетях

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Уберегите сердце в жару: 5 вещей, которые летом вредят работе сердечно-сосудистой системы

Лето — время солнца, отпусков и ярких эмоций. Однако именно в этот период наше сердце часто работает на грани возможностей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Уберегите сердце в жару

Уберегите сердце в жару / © Credits

Высокие температуры, изменения ритма жизни, соблазн отдохнуть «по полной», все это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему даже у тех, кто не имеет хронических заболеваний. Врач Юрий Габорец рассказал о 5 факторах, которые могут нанести сердцу значительный ущерб летом и большинство из нас даже не подозревают о них.

Избегайте резкого перепада температур

Один из самых распространенных летних сценариев, вы только с жаркой жары сразу попадаете под холодный кондиционер или в прохладное помещение. Все это как бы приятно, но для вашего сердца это стресс.

Что происходит

Сосуды резко сужаются из-за холода, а это может спровоцировать:

  • повышение артериального давления

  • спазмы сосудов

  • риск гипертонического криза

  • сердечный приступ или даже инсульт у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как уберечься

  • не сидите под прямым потоком кондиционера

  • охлаждайтесь постепенно

  • устанавливайте комфортную температуру (не ниже 22–24°C)

  • не выходите сразу на улицу с прохлады

Уменьшите потребление кофе и энергетиков

В жару многие пьют кофе, чтобы взбодриться или хватается за энергетики. Однако сердцу это не помогает, особенно в условиях летней нагрузки.

Что происходит

  • Кофеин стимулирует нервную систему

  • Повышается давление

  • Увеличивается частота сердцебиения

  • Возникает риск аритмии

Особенно осторожными должны быть люди с тревожностью или вегето-сосудистой дистонией.

Полезная альтернатива

  • Вода с лимоном или мятой

  • Холодный зеленый чай

  • Компоты без сахара

  • Просто чистая прохладная вода — главное топливо для сердца в жару

Нормализуйте сон

Короткие летние ночи, вечера с сериалами, гаджеты до двух ночи, все это формирует хроническое недосыпание, которое незаметно истощает сердце.

Что происходит

  • Нарушается ритм сердца

  • Ухудшается регуляция давления

  • Снижается способность сердца адаптироваться к стрессу

  • Повышается уровень кортизола — гормона стресса.

Что поможет

  • Спать не менее 7 часов в сутки

  • Выключать гаджеты за час до сна

  • Проветривать спальню

  • Соблюдать режим даже в выходные

Ограничьте употребление алкоголя в жару

Бутылочка пива на пляже или бокал вина вечером — популярная летняя традиция. Но это может стать сосудистой ловушкой, предупреждает врач.

Что происходит

  • Сначала алкоголь расширяет сосуды, возникает иллюзия облегчения

  • Затем, резкое сужение

  • Возникают перепады давления

  • Возрастает риск сердечного приступа

И даже «легкий» алкоголь в жару действует втрое сильнее на обезвоженный организм.

Лучше выбрать

  • Минеральную воду

  • Квас или компота

  • Натуральные охлажденные морсы

  • И лучше всего вода

Не игнорируйте сигналы сердца

Летом многие списывают усталость, головокружение, сердцебиение или даже боль в груди на жару. Это небезопасно.

Тревожные симптомы

  • Учащенное сердцебиение в покое

  • Ощущение перебоев в работе сердца

  • Давление «прыгает» без очевидной причины

  • Онемение руки, особенно левой

  • Сильная слабость, холодный пот

Это могут быть симптомы инфаркта, даже если вам 30 или 40 лет. Сердечно-сосудистые проблемы уже давно не только о возрасте.

Что делать

  • Не медлить с визитом к врачу

  • Сдать кардиограмму, проверить давление

  • Вести дневник самочувствия, если симптомы повторяются

  • Избегать самодиагностики и самолечения

Летом сердце работает в режиме повышенной нагрузки, даже если вы этого не ощущаете. Чрезмерная активность, жара, обезвоживание, неправильный образ жизни, это может испортить не только отпуск, но и здоровье на годы вперед.

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