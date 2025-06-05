Кэт Вон Д / © Associated Press

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Однако многих интересует вопрос, действительно ли лазер — единственный эффективный метод или существуют альтернативы, которые следует рассматривать, и именно на этот вопрос попыталось ответить издание American Academy of Dermatology Association, а также рассмотрело современные методы удаления татуировок и что следует знать перед началом процедур.

Почему люди удаляют татуировку

Причин может быть множество: измененные жизненные обстоятельства, профессиональные требования, неудачно исполненный дизайн, выцветшие цвета или просто желание перемен. Все чаще удаляют и перманентный макияж — например подводку или татуаж губ, которые со временем теряют четкость или актуальность.

Лазер — золотой стандарт

Лазерная терапия считается самым безопасным и эффективным способом удаления татуировок. Современные лазеры могут:

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Расщеплять пигмент чернил на микроскопические частицы;

Удалять многоцветные татуировки вместе с теми, которые раньше были «несовместимы» с техникой;

Работать точечно, не повреждать окружающую кожу;

Сокращать количество процедур благодаря более мощному воздействию и более быстрому восстановлению.

Факт: после обработки лазером именно иммунная система выводит чернильные частицы из организма — лазер только запускает этот процесс.

Чего ожидать от процедуры

Перед началом удаления требуется обязательная консультация дерматолога. Учитываются:

Датность татуировки

Глубина залегания пигмента

Цвета

Расположение на теле

Общее состояние здоровья

Склонность к образованию рубцов

Количество процедур зависит от этих факторов. Обычно требуется от 4 до 10 сеансов с интервалом в несколько недель.

Альтернативные методы

Кремы и мази для самостоятельного удаления

Обратите внимание, нет доказательств того, что такие средства эффективны. Более того, они могут:

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Вызвать ожоги или постоянные рубцы;

Содержит опасные кислоты;

Не удалить татуировку полностью.

Салабразия (втирание соли)

Этот домашний метод имеет вид пыток: соль втирается в верхние слои дермы после травмирования. Это очень больно, рискованно и часто заканчивается инфекциями, шрамами и гиперпигментацией.

Хирургическое иссечение

Этот метод остался в прошлом. Он используется только для очень маленьких татуировок или когда другие методы не подходят. Недостаток очевиден — заметны рубцы.

Кому нельзя производить лазерное удаление

Беременным и кормящим грудью.

Людям с неактивной иммунной системой

Тем, кто имеет склонность к келоидным рубцам

Как улучшить результат

Посещайте все назначенные процедуры — каждая из них постепенно уменьшает пигмент.

Защищайте кожу от солнца минимум 3 месяца после процедуры.

Следуйте инструкциям после процедуры: обработка антисептиком, нанесение увлажняющего крема, избегание солнца (закрывать обработанный участок одеждой, не пропускающей свет).

Новейшие технологии

Дерматологи активно тестируют мультисессионные протоколы, позволяющие проводить 3–4 лазерных обработки в один день, а это ускоряет удаление. Также используют разные типы лазеров для разных цветов, чтобы ускорить эффект. Однако эти методики еще нуждаются в масштабных исследованиях.

Лазерное удаление татуировок — медицинская процедура, а не косметическая манипуляция. Только дерматолог:

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Знает, как работает кожа;

Оценка рисков;

Имеет доступ к сертифицированному оборудованию;

Гарантирует безопасное и прогнозируемое лечение.

Не экономьте на процедуре — инвестируйте в свою кожу. Татуировка — это самовыражение. А лазерное удаление — шанс начать с чистого полотна. И пусть это будет сознательный, безопасный выбор.