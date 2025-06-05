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ТСН в социальных сетях

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Удаление татуировок: есть ли альтернативы лазеру и почему именно он — золотой стандарт

Когда-то татуировки считались неизменным украшением тела на всю жизнь. Но сегодня, благодаря технологическому прогрессу, удаление татуировок стало реальностью — и именно лазерные технологии вышли на первый план в этой сфере.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кэт Вон Д

Кэт Вон Д / © Associated Press

Однако многих интересует вопрос, действительно ли лазер — единственный эффективный метод или существуют альтернативы, которые следует рассматривать, и именно на этот вопрос попыталось ответить издание American Academy of Dermatology Association, а также рассмотрело современные методы удаления татуировок и что следует знать перед началом процедур.

Почему люди удаляют татуировку

Причин может быть множество: измененные жизненные обстоятельства, профессиональные требования, неудачно исполненный дизайн, выцветшие цвета или просто желание перемен. Все чаще удаляют и перманентный макияж — например подводку или татуаж губ, которые со временем теряют четкость или актуальность.

Лазер — золотой стандарт

Лазерная терапия считается самым безопасным и эффективным способом удаления татуировок. Современные лазеры могут:

  • Расщеплять пигмент чернил на микроскопические частицы;

  • Удалять многоцветные татуировки вместе с теми, которые раньше были «несовместимы» с техникой;

  • Работать точечно, не повреждать окружающую кожу;

  • Сокращать количество процедур благодаря более мощному воздействию и более быстрому восстановлению.

Факт: после обработки лазером именно иммунная система выводит чернильные частицы из организма — лазер только запускает этот процесс.

Чего ожидать от процедуры

Перед началом удаления требуется обязательная консультация дерматолога. Учитываются:

  • Датность татуировки

  • Глубина залегания пигмента

  • Цвета

  • Расположение на теле

  • Общее состояние здоровья

  • Склонность к образованию рубцов

Количество процедур зависит от этих факторов. Обычно требуется от 4 до 10 сеансов с интервалом в несколько недель.

Альтернативные методы

Кремы и мази для самостоятельного удаления

Обратите внимание, нет доказательств того, что такие средства эффективны. Более того, они могут:

  • Вызвать ожоги или постоянные рубцы;

  • Содержит опасные кислоты;

  • Не удалить татуировку полностью.

Салабразия (втирание соли)

Этот домашний метод имеет вид пыток: соль втирается в верхние слои дермы после травмирования. Это очень больно, рискованно и часто заканчивается инфекциями, шрамами и гиперпигментацией.

Хирургическое иссечение

Этот метод остался в прошлом. Он используется только для очень маленьких татуировок или когда другие методы не подходят. Недостаток очевиден — заметны рубцы.

Кому нельзя производить лазерное удаление

  • Беременным и кормящим грудью.

  • Людям с неактивной иммунной системой

  • Тем, кто имеет склонность к келоидным рубцам

Как улучшить результат

  • Посещайте все назначенные процедуры — каждая из них постепенно уменьшает пигмент.

  • Защищайте кожу от солнца минимум 3 месяца после процедуры.

  • Следуйте инструкциям после процедуры: обработка антисептиком, нанесение увлажняющего крема, избегание солнца (закрывать обработанный участок одеждой, не пропускающей свет).

Новейшие технологии

Дерматологи активно тестируют мультисессионные протоколы, позволяющие проводить 3–4 лазерных обработки в один день, а это ускоряет удаление. Также используют разные типы лазеров для разных цветов, чтобы ускорить эффект. Однако эти методики еще нуждаются в масштабных исследованиях.

Лазерное удаление татуировок — медицинская процедура, а не косметическая манипуляция. Только дерматолог:

  • Знает, как работает кожа;

  • Оценка рисков;

  • Имеет доступ к сертифицированному оборудованию;

  • Гарантирует безопасное и прогнозируемое лечение.

Не экономьте на процедуре — инвестируйте в свою кожу. Татуировка — это самовыражение. А лазерное удаление — шанс начать с чистого полотна. И пусть это будет сознательный, безопасный выбор.

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