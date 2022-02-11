УФО - терапия ультрафиолетовым излучением: в чем польза и кому показана

УФО - терапия ультрафиолетовым излучением: в чем польза и кому показана

УФО-терапия уже не один десяток лет используется в медицине и физиотерапии. В лечебных целях применяется искусственно созданный ультрафиолет.

УФ-терапия (УФО) заключаются в использовании естественного излучения – солнечных ванн или искусственных излучателей (ламп), генерирующих излучение разного диапазона и интенсивности. Некоторые методы терапии заключаются в сочетании УФ-облучения с применением препаратов – так называемых фотосенсибилизаторов. Такой вид терапии рекомендуется при самых разнообразных заболеваниях, особенно отмечается эффект в лечение болезней органов дыхания и кожных патологий (псориаза, пролежней, акне). О физиотерапии УФ-излучением рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Действие ультрафиолетового излучения

Солнечные лучи является природным источником ультрафиолетового излучения, невидимого для глаза, но в лечебных целях используется искусственно созданный УФ в виде специальных аппаратов для УФ-облучения. Самым известным примером является КУФ-терапия, где используется аппарат с конусовидными насадками для лечения ЛОР-заболеваний.

Также УФ-излучение существенно влияет на обмен веществ. Повышает распад белков и пуриновый обмен, снижает чрезмерно высокий уровень глюкозы и молочной кислоты в крови, а также влияет на метаболизм холестерина.

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Что касается системы кровообращения, то УФ-облучение снижает артериальное давление и оказывает сосудорасширяющее действие, а также увеличивает количество эритроцитов и лейкоцитов.

УФО оказывает стимулирующее действие на секрецию гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, яичников и яичек. Кроме того, улучшает минерализации костей и увеличивает использования кислорода организмом.

В каких случаях рекомендуется УФ-терапия

Все мы знаем, что ультрафиолет – не самое полезное излучение, и при возможности его следует избегать. Однако ультрафиолетовый свет при использовании в определенных дозах оказывает положительный эффект в лечении многих заболеваний. УФО особенно рекомендуется при болезнях кожного покрова, воспалительных заболеваниях органов дыхания, а также в период выздоровления. Основными показаниями к проведению такой терапии являются:

заболевания кожных покровов (акне, угри, псориаз, фурункулез);

воспалительные процессы в мягких тканях;

выпадение волос по очаговому типу;

трофические язвы и труднозаживающие раны;

болезни органов ЛОР-системы (ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, синусит);

ревматические патологии суставов и соединительной ткани;

после переломов при затрудненном сращении костей;

как метод профилактики рахита;

в период выздоровления для закрепления терапевтического эффекта.

Тем не менее,УФ-терапия строго не рекомендуется пациентам, в анамнезе которых имеется:

аллергическая реакция на УФ;

новообразования злокачественного типа;

открытая форма туберкулеза;

дерматологические заболевания с повышенной реакцией на УФ;

лихорадочное состояние;

гиперактивность щитовидной железы;

эпилепсия.

Стоит отметить, что повышать чувствительность к УФ могут некоторые виды лекарственных препаратов: антибиотики (в частности тетрациклины), противодиабетические лекарства, седативные и снотворные средства, препараты на основе зверобоя, витамин А и его аналоги. Также такая терапия не рекомендуется в случае ранее проведенного лечения с помощью инфракрасного излучения (например, лампы Соллюкс). Поэтому перед посещением кабинета физиотерапии обязательно нужно сообщить об применяемых медикаментах и сопутствующих заболеваниях.

УФ-лампа при псориазе: насколько эффективна

Фототерапия УФ-лампами рекомендуется при кожных заболеваниях, особенно людям с бляшечным псориазом, который практически всегда протекает на фоне воспалительного процесса. Облучение лампой позволяет минимизировать воспаление и снизить выраженность красно-коричневых поражений кожи, покрытых характерными серебристыми чешуйками.

Для лечения псориаза, как правило, используется УФ-лампа с насадкой-гребнем, которая позволяет провести облучение пациентов с такими диагнозами, как:

вульгарный псориаз стоп и кистей. Фототерапия позволяет уменьшить изменения на руках, в том числе подошвах, резистентных к лечению местными препаратами;

псориаз ногтей. Как элемент дополнительной терапии, применяемый для минимизации чрезмерного кератоза и утолщения ногтевой пластины;

псориаз кожи головы. Для уменьшения интенсивного шелушения и зуда.

Применение УФ-ламп при псориазе дает хорошие терапевтические эффекты как в виде монотерапии, так и в комбинированном лечении совместно с другими лекарствами или средствами по уходу за кожей.

УФ-фототерапия является относительно безопасным методом лечения, позволяющим сократить сроки лечения псориаза или продлить состояние ремиссии. Под термином "относительно безопасный" следует понимать, что он, как и любой другой терапевтический метод, имеет как преимущества, так и недостатки.

К недостаткам такого лечения относят возможность возникновения эритемы, жжения, отечности или местных ожогов кожи, которые возникают в результате неправильного использования лампы – чаще всего из-за слишком длительного времени облучения.

При проведении УФ-терапии необходимо строго соблюдать принцип введения фиксированной дозы облучения на необходимый участок тела и защищать от облучения другие участки кожного покрова, особенно глаза.

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