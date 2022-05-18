Украине грозят вспышки инфекционных болезней – главный санитарный врач

Врач рассказал, какая ситуация сейчас с инфекционными заболеваниями в стране.

Украине грозят вспышки инфекционных заболеваний. В частности, временно захваченная русскими войсками Херсонщина уже на пороге серьезных ситуаций. Об этом заявил главный санврач области Юрий Ромаскевич. Там большие проблемы с водоснабжением и контролем за состоянием питьевой воды, за продуктами и т.д.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

По его словам, самые большие проблемы с санитарным и эпидемиологическим благополучием на территориях, которые в настоящее время не находятся под полноценным контролем украинской власти.

"Там разрушены коммуникации, затруднен доступ к питьевой воде. А качество потребляемой воды не является гарантированным. Есть также проблемы с захоронением, вывозом мусора", — говорит Кузин.

Самым критичным сейчас является Мариуполь. Из-за разрушенной системы водоснабжения и сложности с водоотводом в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний.

Также критичным являются Луганская, Донецкая и Херсонская области. Там нет доступа к питьевой воде надлежащего качества и нет доступа к медицинской помощи.

Врач также ответил на вопрос, могут ли инфекционные заболевания с этих территорий распространиться на другие регионы.

"Система контроля и профилактики болезней сейчас работает во всех областях Украины, поэтому ситуация в тех регионах, где есть адекватный контроль за питьевым водоснабжением, управляема. Поэтому любые случаи инфекционных болезней довольно быстро локализуются на подконтрольных территориях. Поэтому риска распространения мы сейчас не видим", — заметил Игорь Кузин.

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