Укус бездомной собаки: почему это опасно, первая помощь и какое необходимо лечение

Укусы собак могут иметь серьезные последствия помимо травм. Собаки, особенно беспризорные, не имеющие прививок, могут быть переносчиками многих опасных заболеваний, например, бешенства.

Укус бездомной собаки требует немедленной медицинской помощи, даже если в результате приступа животного остаются только поверхностные повреждения или царапины. Врач должен очистить и перевязать рану и, самое главное, ввести противостолбнячную вакцину и провести профилактику бешенства.

Что делать после укуса собаки и как выглядит первая помощь, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Агрессивная собака: как реагировать

Чтобы минимизировать риски укусов собакой, нужно запомнить, как выглядит агрессивное животное. Итак, если собака находится в стадии агрессии, можно заметить, как у животного напряжено тело, топорщится шерсть, приподнят хвост, оскалены зубы, и она рычит — тогда нужно быть осторожным и не реагировать слишком импульсивно. В таком случае старайтесь не делать резких движений и тем более кричать или махать руками – все это воспринимается животным как акт агрессии в его сторону. Бежать в такой ситуации тоже нецелесообразно.

В случае близкого столкновения с агрессивной собакой не стоит смотреть ей в глаза – лучше оставаться неподвижно на земле, прикрыв руками шею. Такое положение позволяет прикрыть лицо и снизить последствия возможного укуса собаки.

Собаки являются основным источником смерти от бешенства, на них приходится до 99% всех случаев передачи этой болезни людям. Бешенство можно предотвратить путем вакцинации собак и предотвращения укусов животными.

Первая помощь после укуса собаки

Важнейшим элементом первой помощи при укусе является правильная обработка раны — очищение места укуса снижает вероятность развития бешенства практически на 90%. Сначала рану следует тщательно промыть проточной водой с мылом, желательно антибактериальным, затем продезинфицировать перекисью водорода, хлоргексидином или средством на спиртовой основе. Очищенное таким образом повреждение кожи следует дополнительно закрыть стерильной повязкой.

Что делать, если вас укусила собака, а у вас нет доступа к воде или дезинфицирующим средствам? Основная задача – очистить рану от слюны животного, для этого место укуса следует слегка прижать и дать небольшому количеству крови стечь. После этого обязательно необходимо обратиться к врачу, поскольку могут пригодиться швы, антибиотики или инъекции.

Если кровотечение длится более нескольких минут, обильное, а цвет крови алый, следует как можно скорее направиться к врачу-травматологу в ближайший травмпункт.

Что делать после укуса собаки и как проходит лечение

После того как будет обработана рана и наложена стерильная повязка, следует проконсультироваться с врачом и выяснить необходимость введения прививки от столбняка — если последняя вакцинация была сделана в течение последних 5 лет, укушенный адекватно защищен и от прививки можно отказаться. В противном случае укушенного следует привить от столбняка.

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После укуса также может потребоваться проведение антирабической прививки – это решает врач на основании анамнеза укуса и данных о местной эпидемиологической обстановке; иногда также показана антибактериальная терапия.

Рана после укуса собаки может опухать и болеть. Вернувшись домой, следует наблюдать за процессом заживления и обращаться сразу к врачу, если что-то беспокоит. Также рекомендуется регулярно менять повязки и использовать лечебные средства, назначенные врачом.

К сожалению, раны после укуса собакой заживают тяжело и долго, особенно рваные, поэтому нужно набраться терпения, а также соблюдать все рекомендации врача.

Осложнения после укуса собаки

Во рту собаки есть патогенные микроорганизмы, поэтому даже незначительный укус этим животным может привести к развитию множества различных заболеваний у человека.

Одним из рисков после укуса собаки является столбняк — заболевание с острым течением, что несет в себе риск летального исхода. У укушенного может развиться газовая гангрена с некротизирующим воспалением мягких тканей, а в случае снижения иммунитета — даже сепсис, что может привести к летальному исходу.

Однако самым опасным заболеванием, передаваемым от собак, является бешенство – смертельная болезнь как для людей, так и для животных. Однако необходимо четко подчеркнуть, что регулярно вакцинированная собака не болеет и не представляет угрозы для человека.

Укус собаки: как предотвратить

Собаки чаще всего кусаются, когда чувствуют угрозу, поэтому не следует давать им повод для нападения.

Встретив на своем пути собаку, соблюдайте следующие правила:

Не приближайтесь к собаке и не гладьте ее, если ее владелец не находится поблизости.

Избегайте тесного контакта с собакой за забором.

Не гладьте собаку во время еды.

Не приближайтесь к собаке, рядом с которой щенки.

Старайтесь избегать зрительного контакта с собакой.

И как бы неприятно ни звучало, помните, что ответственность за агрессивное поведение собаки часто лежит на человеке – хозяине животном или укушенном!

Что делать, если укусила собака

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После оказания первой помощи и перевязки ран после укуса необходимо собрать достоверную информацию о собаке. Разговор с его хозяином или куратором должен прежде всего развеять сомнения по поводу текущей вакцинации животного от бешенства. Но чаще всего кусает беспризорная собака, которую невозможно отловить и провести исследование на наличие у нее бешенства. В таком случае следует сразу же после укуса направиться в медицинское учреждение, чтобы обезопасить себя от потенциального риска заражения бешенством. Если вакцина и соответствующие антитела не введены до появления первых симптомов (нервность, головная боль, отсутствие аппетита, покалывание в месте раны), возникает энцефалит и воспаление спинного мозга, которое заканчивается летальным исходом.

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