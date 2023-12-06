Успокаивает, улучшает сон, ускоряет похудение: что известно о чудесных свойствах базилика священного

Беспокойство стало нашим постоянным спутником. Мы много знаем о том, как снизить уровень стресса и освоить сложные техники релаксации, но все равно мечтаем о чудодейственном средстве, которое поможет нам успокоиться. И такое средство существует.

Оказывается, базилик священный (тулси) может значительно снизить уровень стресса, и, самое главное, он начинает действовать всего через 40 минут.

Эксперты рассказали Womans World, как использовать базилик священный от беспокойства, а также раскрыли дополнительные преимущества этой древней травы.

Что такое базилик священный

Священный базилик, также называемый тулси, — древняя трава. Хотя это растение принадлежит к тому же семейству, что и базилик, который вы используете в томатном соусе или салате капрезе, священный базилик не является кулинарной приправой. Это трава, которая, по словам Бреанны Гуан, доктора медицинских наук, врача-натуропата, традиционно используется в аюрведической медицине.

Священный базилик от беспокойства

В последние годы базилик священный стал популярным природным средством от стресса, и на это есть веские причины. Базилик священный принадлежит к категории веществ, известных как адаптогены. Как следует из названия, адаптогены помогают организму адаптироваться и справляться с физическими, эмоциональными и экологическими стрессорами. Стресс может быть физически токсичным, повышая уровень кортизола и вызывая воспаление в организме, — говорит Гуан. Базилик священный помогает снизить уровень кортизола и оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на организм.

Как быстро действует базилик священный от беспокойства

Если вы только что пережили стрессовое событие, базилик священный может быстро облегчить беспокойство. Исследования показали, что употребление одной чашки чая из базилика священного может привести к снижению уровня кортизола на 50% в течение 40 минут. Урсоловая кислота тулси повышает уровень успокаивающего вещества для мозга, которое снижает всплески кортизола. При регулярном приеме базилика святого наблюдается долгосрочный эффект при тревоге.

Хотя базилик священный является лучшим естественным средством от беспокойства, древняя трава способна на большее. Ряд исследований сообщает о пользе тулси в отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, контроля уровня сахара в крови, противовоспалительной и противораковой активности, утверждает доктор Марк Коэн.

Базилик священный помогает похудеть

Базилик священный может помочь похудеть. Одно небольшое исследование, опубликованное в Индийском журнале клинической биохимии, показало, что люди, принимавшие 250 мг базилика святого два раза в день, без особых усилий потеряли более 1 кг за 8 недель без каких-либо изменений в диете или физических упражнениях. Кроме того, они улучшили уровень холестерина и резистентность к инсулину. Тулси может помочь сбалансировать уровень сахара в крови и помочь при других симптомах метаболического синдрома, объяснил Коэн. Все это может способствовать поддержанию здорового веса.

Базилик священный ускоряет рост волос и уменьшает седину

Чтобы укрепить истонченные волосы, просто добавьте 5 капель эфирного масла базилика в бутылку с водой и распыляйте ее на кожу головы один раз в день. Исследования показывают, что базилик священный стимулирует рост волос так же эффективно, как и аптечные препараты для местного применения. Кроме того, он активизирует фермент каталазу, который, как показало исследование, расщепляет перекись водорода в фолликулах, обращая вспять поседение.

Базилик священный / Фото: Credits

Базилик священный уменьшает воспаление

Хроническое воспаление влияет на все: от болезней сердца до проблем с пищеварением, диабета и даже депрессии. Но и тут приходит на помощь базилик священный. Противовоспалительный эффект базилика священного, вероятно, связан с высокой концентрацией в нем эвгенола, говорит Бреанна Гуан. Эвгенол, одно из самых мощных соединений, содержащихся в базилике священном, уменьшает выработку соединений в организме, которые вызывают воспаление.

Базилик священный снижает риск рака

Исследователи обнаружили, что противовоспалительное действие эвгенола, содержащегося в базилике священном, может также помочь защитить клетки от мутаций, которые могут стать раковыми. Кроме того, то же исследование показало, что эвгенол и другие соединения базилика священного также могут оказывать противоопухолевое действие.

Как использовать базилик священный

Заваривание свежих листьев базилика священного в чае — это самый простой способ получить пользу от этого растения. В качестве ежедневного тонизирующего средства доктор Гуан рекомендует выпивать чашку чая из священного базилика один или два раза в день между приемами пищи.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения, менять систему питания или добавлять что-либо новое в свой ежедневный рацион.

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