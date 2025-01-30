Усталость: причины ее возникновения и пути преодоления

Усталость – распространенное явление, которое может возникать по разным причинам: от психического или физического состояния здоровья до приема лекарства или хронической боли. Часто она является временным состоянием, но в случае, если длится долго, это может свидетельствовать о серьезных проблемах, требующих внимания.

Издание Medical News Today рассказало, что усталость может быть вызвана многими факторами, в частности недостатком сна, хроническими заболеваниями или даже несбалансированным образом жизни. Важно различать физическую и умственную усталость: хотя у них разные проявления, они часто возникают одновременно. Регулярное физическое истощение со временем может привести к умственному переутомлению.

Плохое качество сна – одна из главных причин усталости. По рекомендациям взрослым следует спать 7–8 часов каждую ночь. Однако, по статистике, каждый третий взрослый не спит достаточно времени. Соблюдение здорового питания, физическая активность и лечение основных проблем может значительно улучшить самочувствие.

Виды усталости

Физическая усталость – человек испытывает слабость, быструю утомляемость, ему сложно выполнять привычные физические задачи, например, подниматься по лестнице.

– человек испытывает слабость, быструю утомляемость, ему сложно выполнять привычные физические задачи, например, подниматься по лестнице. Умственная усталость – проявляется трудностями сосредоточения, сонливостью в течение дня, снижением производительности.

Усталость или сонливость

Хотя многие путают эти состояния, у них есть существенные отличия. Сонливость обычно кратковременна и вызвана нехваткой качественного сна, в то время как усталость может быть связана с состоянием здоровья и стать хронической. Синдром хронической усталости (миалгический энцефаломиелит) является серьезным расстройством, значительно влияющим на качество жизни.

Причины усталости

Усталость может быть следствием многих факторов, среди которых:

Проблемы психического здоровья: депрессия, стресс, тревожность, эмоциональное выгорание, нарушения пищевого поведения.

депрессия, стресс, тревожность, эмоциональное выгорание, нарушения пищевого поведения. Гормональные и метаболические нарушения: заболевание щитовидной железы, диабет, беременность, нарушение электролитного баланса.

заболевание щитовидной железы, диабет, беременность, нарушение электролитного баланса. Медикаменты : антидепрессанты, антигистаминные средства, стероиды, седативные препараты.

: антидепрессанты, антигистаминные средства, стероиды, седативные препараты. Заболевания сердца и лёгких: пневмония, астма, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.

пневмония, астма, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Проблемы со сном: апноэ сна, нарколепсия, бессонница.

апноэ сна, нарколепсия, бессонница. Хронические боли: фибромиалгия, артрит, ревматологические заболевания.

фибромиалгия, артрит, ревматологические заболевания. Неправильный режим физических нагрузок: как недостаточная активность, так и чрезмерная физическая нагрузка могут вызвать усталость.

Симптомы усталости

Среди основных симптомов:

мышечная слабость;

апатия и отсутствие мотивации;

дневная сонливость;

головные боли;

проблемы с концентрацией внимания;

расстройства желудочно-кишечного тракта;

эмоциональная нестабильность.

Если усталость становится постоянной и не проходит даже после отдыха, следует обратиться к врачу.

Диагностика и лечение

Для определения причины усталости врач может назначить анализы крови, мочи, исследования сна, обследование сердца и другие диагностические методы.

Лечение зависит от причины:

Улучшение качества сна. Соблюдайте режим, создайте комфортные условия в спальне, избегайте использования гаджетов перед сном.

Соблюдайте режим, создайте комфортные условия в спальне, избегайте использования гаджетов перед сном. Сбалансированное питание. Употребляйте больше овощей и фруктов, ограничит потребление кофеина и алкоголя.

Употребляйте больше овощей и фруктов, ограничит потребление кофеина и алкоголя. Регулярная физическая активность. Даже легкие тренировки могут снизить усталость.

Даже легкие тренировки могут снизить усталость. Методы релаксации. Йога, медитация и дыхательные практики помогают справиться со стрессом.

Усталость за рулем: скрытая угроза

Согласно исследованиям, 1 из 25 водителей засыпал за рулем. Вот несколько признаков, указывающих на необходимость отдыха:

частая зевота;

невнимательность;

пропускание поворотов;

отклонение от полосы движения.

Если чувствуете усталость за рулем – остановитесь, сделайте паузу, поспите или смените водителя.

Усталость – это не просто временное состояние, а возможный признак серьезных проблем со здоровьем. Если она длится долго, мешает нормальной жизни и не проходит после отдыха, следует обратиться к врачу. Соблюдение здорового образа жизни, правильный режим сна и питания помогут восстановить силы и улучшить общее самочувствие.

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