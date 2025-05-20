Усталость щитовидной железы: как ее распознать и быстро улучшить свое состояние

Усталость щитовидной железы / © Credits

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Постоянную усталость считают одной из самых распространенных жалоб среди женщин, особенно в среднем возрасте. Но хотя многие из нас объясняют это стрессом или плохим сном, может быть и гормональная причина.

Постоянная усталость часто связана с дисфункцией щитовидной железы, известной как усталость щитовидной железы. Независимо от того, возникает ли она из-за пониженной или гиперактивной щитовидной железы, истощение может быть реальным.

Womans`World поговорили с медицинскими работниками, чтобы лучше понять усталость щитовидной железы и как с ней справиться, чтобы иметь больше энергии и лучшее качество жизни.

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Что такое усталость щитовидной железы

Усталость щитовидной железы — постоянное истощение и низкий уровень энергии, которые испытывают многие пациенты, когда уровень гормонов щитовидной железы несбалансирован, объясняет Стейси Генингсман, врач-остеопат и акушер-гинеколог. Она может возникать при обоих типах заболеваний щитовидной железы, включая гипотиреоз (сниженную функцию щитовидной железы) и гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы).

Щитовидная железа производит гормоны, помогающие регулировать метаболизм, уровень энергии и другие функции организма. Когда уровень гормонов щитовидной железы слишком низок или слишком высок, это может вывести всю вашу систему из равновесия. В результате уровень энергии часто страдает первым.

При гипотиреозе усталость часто ощущается как вялая, неустанная усталость, которая не исчезает после отдыха, отмечает доктор Геннингсман. Это происходит потому, что метаболизм организма замедляется, влияя на все от выработки энергии до когнитивных функций. В противоположность этому усталость при гипертиреозе может больше напоминать выгорание. Пациенты могут быть беспокойными или тревожными, но все еще чувствуют физическое истощение, потому что их тело перегружено, говорит доктор.

Проблемы со щитовидной железой встречаются чаще, чем вы думаете. Усталость является одним из самых распространенных симптомов, побуждающих людей обращаться к врачу. Женщины, особенно те, кому за 50 лет или переживающие менопаузу, значительно чаще сталкиваются с проблемами щитовидной железы и усталостью, связанной с ними.

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Как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе] усталость является одним из самых распространенных и изнурительных симптомов дисфункции щитовидной железы, и она часто сохраняется даже после улучшения других симптомов, добавляет доктор Геннингсман.

Симптомы истощения, связанного с щитовидной железой

Хотя усталость сама по себе является симптомом, ее могут сопровождать многие другие признаки, если ваша щитовидная железа несбалансирована.

При гипотиреозе некоторые пациенты переживают начальную «токсичную» фазу», — объясняет Кавья Мекала, эндокринолог Йельского медицинского университета. С замедлением метаболизма, которое может занять месяцы, замедляются и функции организма. Это проявляется в низком уровне энергии, что вызывает чрезмерную сонливость, увеличение веса, трудности с памятью и концентрацией внимания, запоры и чешуйчатую или сухую кожу, говорит доктор Мекала.

Люди с гипертиреозом тратят свою энергию слишком быстро. Это может проявляться целым рядом симптомов, таких как чрезмерное потоотделение, нервозность, раздражительность, потеря веса, учащенное сердцебиение, диарея или учащение стула и бессонница. Человек с гипертиреозом чувствует себя истощенным.

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Однако доктор Мекала отмечает, что усталость может быть вызвана широким спектром других медицинских и немедицинских состояний. Другими словами, чувство усталости или низкой энергии не означает автоматически, что нарушение работы щитовидной железы отвечает за этот симптом. Это подчеркивает важность точного диагноза квалифицированным медицинским работником. Этот процесс обычно включает анализ крови для проверки уровня тиреотропного гормона (ТТГ) среди других маркеров.

Советы экспертов по природному лечению усталости щитовидной железы

Если ваша усталость связана с проблемами щитовидной железы, управление этим состоянием зачастую помогает значительно улучшить уровень энергии. К ним относятся:

Уменьшение стресса. Управление стрессом с помощью таких практик, как осознанность, ведение дневника или глубокое дыхание, может поддерживать функцию надпочечников и уменьшать усталость, часто связанную с колебаниями гормонов щитовидной железы.

Сделайте сон приоритетом. Хорошая гигиена сна — ложиться спать в одно и то же время каждый вечер, сокращение времени перед экраном перед сном и поддержание темной, прохладной среды — может иметь большое значение.

Избегайте курения. Табачные изделия обладают высоким уровнем воспаления и являются самым распространенным триггером аутоиммунного воспаления щитовидной железы, особенно болезни Грейвса. Напротив, прекращение курения может оказать положительное влияние на течение заболевания и ускорить процесс выздоровления и достижения ремиссии.

Соблюдайте здоровую диету. Это нужно для хорошей работы щитовидной железы. Слишком много или слишком мало определенных микроэлементов может причинить вред гормональному балансу щитовидной железы. Выбирайте продукты с питательными веществами, включая йод, селен, цинк и железо. Однако она советует быть осторожными с добавками для щитовидной железы, поскольку они могут нанести больше вреда, чем пользы.

Двигайтесь осторожно. Осторожные движения, такие как ходьба, йога или растяжка, могут помочь бороться с усталостью, не перенапрягая тело.

Усталость щитовидной железы реальна и часто неправильно понимается. Ключом к облегчению является раннее распознавание признаков, прохождение правильных анализов и сотрудничество с вашим врачом над персонализированным планом лечения.