Усталость, выпадение волос и "туман в голове": неочевидный показатель в крови, который может всё объяснить

Феритин / © Credits

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Ощущение постоянной усталости, выпадение волос или проблемы с концентрацией внимания часто воспринимаются как «нормальная часть жизни». Но в медицине эти симптомы нередко связаны с дефицитом железа или, точнее, с его запасами в виде ферритина, об этом рассказало издание Woman`s World.

Феритин — это белок, который хранит железо в организме и постепенно высвобождает его, когда организму это необходимо. Фактически это своеобразный «резервный банк» железа, который поддерживает образование красных кровяных телец и обеспечивает доставку кислорода к тканям.

Именно этот показатель часто дает более полную картину, чем обычный анализ на железо. И что важно, его «норма» меняется в зависимости от возраста, гормонального фона и общего состояния здоровья.

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Значение ферритина

Феритин играет ключевую роль в поддержании энергии и жизнедеятельности организма. Железо необходимо для образования гемоглобина, который переносит кислород. Если его запасов недостаточно, организм начинает работать в «экономном режиме».

Женщины особенно чувствительны к колебаниям уровня ферритина из-за естественной потери железа во время менструаций, беременности и грудного вскармливания. Именно поэтому даже небольшое снижение уровня может влиять на самочувствие задолго до развития анемии.

Нормальный уровень ферритина

Лабораторные показатели обычно считаются нормальными в диапазоне примерно 15–150 нг/мл, однако врачи отмечают, что «норма на бумаге» не всегда соответствует оптимальному самочувствию. Вот ориентировочные уровни, которые часто рассматривают в клинической практике:

Репродуктивный возраст (менструации)

Из-за регулярной кровопотери уровень может быть ниже

Симптомы дефицита могут появляться уже при показателях ниже — 30 нг/мл

Для хорошего самочувствия часто ориентируются на 50–70 нг/мл

Перименопауза

Гормональные колебания могут влиять на уровень ферритина

Возможны как снижение, так и повышение из-за воспалительных процессов

Ориентировочный «рабочий» диапазон: 50–100 нг/мл

После менопаузы

Отсутствие менструаций может повышать уровень

Иногда это связано не только с железом, но и с воспалениями или хроническими состояниями

Часто врачи стремятся поддерживать показатели на уровне до 150 нг/мл

Повышенный уровень ферритина

Высокий уровень ферритина не всегда означает «избыток железа». Иногда это сигнал о воспалении или других состояниях в организме. Среди возможных причин:

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наследственная перегрузка железом

хронические инфекции или аутоиммунные заболевания

нарушения функции печени

метаболические нарушения

нарушения сна, в частности апноэ

Возможные симптомы высокого уровня ферритина:

боль в суставах

дискомфорт в животе

непонятная усталость

нарушение сердечного ритма

Низкий уровень ферритина

Низкий уровень ферритина чаще всего связан с дефицитом железа. Он может возникать из-за особенностей питания, кровопотери или проблем с усвоением. Типичные причины:

обильные менструации

недостаточное поступление железа с пищей

восстановление после беременности

нарушение всасывания, например, при заболевании кишечника

интенсивные физические нагрузки

Симптомы могут включать:

постоянную усталость даже после отдыха

выпадение волос

«синдром беспокойных ног»

трудности с концентрацией

ощущение холода

Как поддерживать уровень ферритина

Первый шаг — питание. Врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые железом, например, красное мясо, птицу и рыбу, бобовые и темно-зеленые листовые овощи. Важно помнить, что железо лучше усваивается в сочетании с витамином С, например, с цитрусовыми или сладким перцем.

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В некоторых случаях может потребоваться дополнительный прием препаратов железа, но это всегда должно сопровождаться выяснением причины его дефицита — от обильных кровопотерь до проблем с пищеварением.

Феритин — это не просто цифра в анализе крови, а показатель, отражающий баланс энергии, питания и общего состояния организма. И хотя симптомы его дисбаланса легко спутать с обычной усталостью или стрессом, именно внимание к таким «малым сигналам» помогает вовремя заметить то, что тело пытается сказать гораздо раньше.

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