- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 3 мин
Усталость, выпадение волос и "туман в голове": неочевидный показатель в крови, который может всё объяснить
Мы привыкли искать причины усталости в стрессе, недосыпании или перегрузке. Но иногда ответ гораздо глубже и не так очевиден.
Ощущение постоянной усталости, выпадение волос или проблемы с концентрацией внимания часто воспринимаются как «нормальная часть жизни». Но в медицине эти симптомы нередко связаны с дефицитом железа или, точнее, с его запасами в виде ферритина, об этом рассказало издание Woman`s World.
Феритин — это белок, который хранит железо в организме и постепенно высвобождает его, когда организму это необходимо. Фактически это своеобразный «резервный банк» железа, который поддерживает образование красных кровяных телец и обеспечивает доставку кислорода к тканям.
Именно этот показатель часто дает более полную картину, чем обычный анализ на железо. И что важно, его «норма» меняется в зависимости от возраста, гормонального фона и общего состояния здоровья.
Значение ферритина
Феритин играет ключевую роль в поддержании энергии и жизнедеятельности организма. Железо необходимо для образования гемоглобина, который переносит кислород. Если его запасов недостаточно, организм начинает работать в «экономном режиме».
Женщины особенно чувствительны к колебаниям уровня ферритина из-за естественной потери железа во время менструаций, беременности и грудного вскармливания. Именно поэтому даже небольшое снижение уровня может влиять на самочувствие задолго до развития анемии.
Нормальный уровень ферритина
Лабораторные показатели обычно считаются нормальными в диапазоне примерно 15–150 нг/мл, однако врачи отмечают, что «норма на бумаге» не всегда соответствует оптимальному самочувствию. Вот ориентировочные уровни, которые часто рассматривают в клинической практике:
Репродуктивный возраст (менструации)
Из-за регулярной кровопотери уровень может быть ниже
Симптомы дефицита могут появляться уже при показателях ниже — 30 нг/мл
Для хорошего самочувствия часто ориентируются на 50–70 нг/мл
Перименопауза
Гормональные колебания могут влиять на уровень ферритина
Возможны как снижение, так и повышение из-за воспалительных процессов
Ориентировочный «рабочий» диапазон: 50–100 нг/мл
После менопаузы
Отсутствие менструаций может повышать уровень
Иногда это связано не только с железом, но и с воспалениями или хроническими состояниями
Часто врачи стремятся поддерживать показатели на уровне до 150 нг/мл
Повышенный уровень ферритина
Высокий уровень ферритина не всегда означает «избыток железа». Иногда это сигнал о воспалении или других состояниях в организме. Среди возможных причин:
наследственная перегрузка железом
хронические инфекции или аутоиммунные заболевания
нарушения функции печени
метаболические нарушения
нарушения сна, в частности апноэ
Возможные симптомы высокого уровня ферритина:
боль в суставах
дискомфорт в животе
непонятная усталость
нарушение сердечного ритма
Низкий уровень ферритина
Низкий уровень ферритина чаще всего связан с дефицитом железа. Он может возникать из-за особенностей питания, кровопотери или проблем с усвоением. Типичные причины:
обильные менструации
недостаточное поступление железа с пищей
восстановление после беременности
нарушение всасывания, например, при заболевании кишечника
интенсивные физические нагрузки
Симптомы могут включать:
постоянную усталость даже после отдыха
выпадение волос
«синдром беспокойных ног»
трудности с концентрацией
ощущение холода
Как поддерживать уровень ферритина
Первый шаг — питание. Врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые железом, например, красное мясо, птицу и рыбу, бобовые и темно-зеленые листовые овощи. Важно помнить, что железо лучше усваивается в сочетании с витамином С, например, с цитрусовыми или сладким перцем.
В некоторых случаях может потребоваться дополнительный прием препаратов железа, но это всегда должно сопровождаться выяснением причины его дефицита — от обильных кровопотерь до проблем с пищеварением.
Феритин — это не просто цифра в анализе крови, а показатель, отражающий баланс энергии, питания и общего состояния организма. И хотя симптомы его дисбаланса легко спутать с обычной усталостью или стрессом, именно внимание к таким «малым сигналам» помогает вовремя заметить то, что тело пытается сказать гораздо раньше.