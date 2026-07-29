Усталые глаза, размытое зрение и головная боль: как понять, что у вас цифровое перенапряжение

Как понять, что у вас цифровое перенапряжение / © Credits

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Еще несколько десятилетий назад основную нагрузку на глаза создавали книги, телевизор и работа за компьютером. Сегодня ситуация изменилась, смартфоны, планшеты, электронные книги, ноутбуки и мониторы сопровождают нас в течение всего дня, от утреннего кофе до вечернего отдыха, об этом рассказало издание Woman`s World.

По данным исследования, опубликованного в журнале BMC Public Health, около 60 миллионов человек в мире страдают синдромом перенапряжения глаз, а ежегодно регистрируется примерно 1 миллион новых случаев. Он возникает, когда мы часами пользуемся цифровыми устройствами без достаточных перерывов.

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Как понять, что глаза устали от экранов

Цифровое перенапряжение проявляется не только дискомфортом в глазах. Симптомы могут затрагивать весь организм. Наиболее распространённые признаки:

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размытое зрение

сухость глаз

слезотечение

покраснение

ощущение чего-то постороннего или «песка» в глазах

повышенная чувствительность к свету

двоение в глазах

общая усталость глаз

Но проблемы могут быть не только со зрением. Согласно обзору, опубликованному в European Journal of Ophthalmology в 2022 году, цифровое перенапряжение часто сопровождается физическим дискомфортом, а именно головной болью, болью в шее, плечах и спине.

То есть иногда причина усталости после рабочего дня может заключаться не только в напряженном графике, но и в многочасовом контакте с экранами.

Почему экраны так влияют на глаза

Причины цифрового перенапряжения довольно просты, но мы часто их не замечаем. Одна из главных проблем — мы реже моргаем, когда смотрим на экран. Из-за этого глаза быстрее пересыхают и возникает ощущение дискомфорта.

Еще один фактор — неправильное освещение. Отражения от ламп или окон, слишком яркий экран или тусклый свет заставляют глаза работать интенсивнее.

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Также важное значение имеет расстояние. Если держать телефон или ноутбук слишком близко к лицу, глазам приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранять фокус.

Как защитить глаза при работе за компьютером

Часто достаточно изменить несколько повседневных привычек. Стоит начать с правильно организованного рабочего места. Если вы носите очки или контактные линзы, следует регулярно проходить обследование у специалиста по уходу за зрением, как минимум раз в год или в соответствии с рекомендациями врача. Рекомендуется:

располагать экран примерно на 15–20 градусов ниже уровня глаз

держать монитор на расстоянии примерно 50–70 см от глаз

избегать бликов от окон и верхнего освещения

использовать жалюзи или шторы при чрезмерном солнечном свете

выбирать менее мощные лампы для настольного освещения.

Также важно сидеть так, чтобы экран находился примерно на расстоянии вытянутой руки. Монитор должен быть расположен под таким углом, чтобы вы смотрели прямо перед собой, не наклоняя голову вверх или вниз. Это поможет снизить напряжение не только глаз, но и шеи и спины.

Когда следует обратиться к врачу

У многих людей неприятные симптомы исчезают после того, как они делают перерыв в работе за экраном. В большинстве случаев эти симптомы носят временный характер и проходят после прекращения работы за компьютером. Но если дискомфорт не проходит, стоит обратиться к офтальмологу и пройти комплексное обследование.

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Интересно, что около 90% людей не сообщают своему врачу о симптомах цифрового перенапряжения глаз, хотя именно консультация может помочь своевременно выявить проблему. Врач может порекомендовать простые методы облегчения состояния, например, чаще сознательно моргать, чтобы стимулировать увлажнение глаз, или использовать специальные капли — безрецептурные или назначенные индивидуально.

Что нужно знать тем, кто носит контактные линзы

Для пользователей контактных линз длительное пребывание перед экраном может стать дополнительной проблемой. Люди, которые носят контактные линзы и много времени проводят за цифровыми устройствами, чаще сталкиваются с проблемой сухости глаз. Чтобы снизить риски, стоит:

периодически переходить на очки и давать глазам отдохнуть

не спать в контактных линзах, даже если они имеют маркировку «для длительного ношения»

тщательно соблюдать правила очистки и ухода за линзами

Если появились постоянное покраснение, затуманенное зрение, слезотечение, светочувствительность или боль — это повод обратиться к офтальмологу.

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