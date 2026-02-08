Утренний подъем не для всех / © Credits

Реклама

Издание Fox News рассказало, что принудительно вставать рано может быть вредно для вашего организма. Оказывается, наше тело «настроено» по-разному: кто-то — утренняя птичка, а кто-то — сова и борьба с внутренними часами может привести к усталости, перепадам настроения и даже серьезным проблемам со здоровьем.

Только представьте, вы просыпаетесь утром с ощущением, что ваш мозг еще спит. У каждого из нас есть свой хронотип — естественную склонность быть активным в определенное время суток. Некоторые люди привычно просыпаются рано и быстро входят в рабочий режим, а другие лучше функционируют в вечерние часы и используют утренний сон для завершения REM циклов (быстрый сон), важных для обучения и эмоциональной регуляции.

Если вы пытаетесь вставать раньше, чем позволяют ваши внутренние часы, вы рискуете потерять ценные REM циклы, а это может привести к ощущению «заряжен, но уставший», перепадам настроения и даже проблемам с метаболизмом.

Реклама

Важность циклов

Человеческий сон состоит из повторяющихся циклов по 90-110 мин, которые чередуют глубокий NREM-сон и REM-сон. Глубокий сон поддерживает восстановление тела, иммунитет и память, тогда как REM-сон помогает с обучением, эмоциональной регуляцией и функционированием мозга.

Около 40-50% нашего хронотипа заложено генетически, поэтому заставить себя просыпаться слишком рано — это не просто неприятно, но и потенциально вредно для здоровья.

Последствия борьбы с внутренними часами

Люди, которые принудительно меняют свой режим, сталкиваются с более высоким риском:

тревожности и депрессии

нарушений пищевого поведения

ожирения

апноэ во сне

диабета II типа

Консистентность и качество сна важнее утренних подъёмов. Польза раннего графика часто социальная, легче сочетаться с традиционным 9 часовым рабочим днём, но если изменения насильственные, организм расплачивается.

Реклама

Как подстроиться под свой ритм

Есть способы мягко «перенастроить» внутренние часы:

Регулярный график: ложиться спать и просыпаться одновременно, даже в выходные

Медленные изменения: корректировать время пробуждения на 15 мин в день

Ритуалы перед сном: минимум гаджетов, медитация, теплая ванна, травяной чай

Свет и кофеин: утренний солнечный свет помогает проснуться, но увеличивать кофеин лучше осторожно

Светотерапия: для людей, склонных к зимней депрессии, использование терапевтической лампы может улучшить настроение

Если же вы испытываете значительные трудности с режимом или зимнюю меланхолию, стоит обратиться к психиатру или специалисту по сну.

Не все люди созданы для подъема в 6 утра. Стремление подстроиться под общепринятые стандарты может оказаться вредным. Вместо того чтобы заставлять себя просыпаться рано, лучше прислушиваться к собственному телу, поддерживать регулярность сна и заботиться о его качестве. Ведь продуктивность, настроение и здоровье формируются не часами на будильнике, а полноценным и восстановительным сном.