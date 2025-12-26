Утренний шот оливкового масла: модный здоровый тренд или бессмысленный миф

Утренний шот оливкового масла / © Getty Images

Однако, действительно ли этот вирусный в социальных сетях тренд настолько полезен, рассказало издание Real Simple и поделилось полезной информацией, которую следует знать перед тем, как начать употреблять оливковое масло.

Оливковое масло — неоспоримый суперфуд

Оливковое масло — один из самых полезных продуктов в мире. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровье сердца, уменьшают воспаление в сосудах и положительно влияют на мозг. Отдельная гордость EVOO — полифенолы, растительные антиоксиданты, которые влияют на снижение риска хронических заболеваний.

Недаром она — основа средиземноморской диеты, которую наука годами признает одной из самых здоровых. Постоянное сочетание растительной пищи с оливковым маслом может быть тем самым «секретным ингредиентом», который снижает риск сердечных болезней и когнитивного спада.

Откуда взялась идея пить масло по утрам

Суть проста: 1-2 ст. л ежедневно — натощак, просто так. Именно такую идею продвигает тренд, а некоторые бренды даже выпустили готовые порционные шоты оливкового масла. По мнению маркетологов, формат шота должен сделать полезную привычку максимально легкой: без изменений в рационе, без сложных рецептов, просто — открыл и выпил.

Плюсы

Обратите внимание, что многие люди просто не потребляют достаточно оливкового масла. Для сравнения:

в Украине люди в среднем потребляют около 1 литра оливкового масла в год;

в странах Средиземноморья — в 10-20 раз больше.

Многие диетологи советуют употреблять не менее 4 ст. л. масла в день, это должно дать удивительные результаты для сердца и памяти. Поэтому шот может стать простым способом регулярно добавлять оливковое масло в рацион, особенно для тех, кто не готовит дома.

Минусы

Несмотря на все плюсы, врачи предостерегают, что пить оливковое масло отдельно — не идеальный вариант. Оно полезно не только само по себе, оно помогает организму лучше усваивать питательные вещества из других продуктов. Речь идет о витаминах и антиоксидантах из:

зеленых овощей

цельнозерновых

бобовых

рыбы

орехов и семян

Если же масло потребляется только в формате шота, часть этой пользы теряется. Плюс — это может быть достаточно дорого, особенно если речь идет о порционных продуктах. А еще стоит помнить, что научных доказательств, что оливковое масло напрямую улучшает состояние кожи или пищеварения именно в виде шота, пока нет.

Как выбрать оливковое масло

Не все масла одинаково полезны. Для употребления в чистом виде эксперты советуют обращать внимание на содержание полифенолов. Признаки качественного масла:

изготовленная из раннего сбора оливок;

холодного отжима;

с подтвержденным уровнем полифенолов, чем выше — тем лучше;

может иметь горьковатый, насыщенный вкус — это нормально и даже желательно.

Интересно, что две столовые ложки масла с высоким содержанием полифенолов могут по антиоксидантному действию равняться литру обычного оливкового масла.

Шоты оливкового масла — не вредный тренд и не волшебная таблетка. Оно действительно чрезвычайно полезно, но лучше всего работает в сочетании с едой, а не как соло-напиток.

Если вам нравится формат шота — это может быть удобным стартом. Но настоящий здоровый тренд, как и средиземноморская философия жизни, — это не быстрые решения, а ежедневный баланс, разнообразное питание и удовольствие от еды.