Утренняя головная боль: признаки, которые не стоит игнорировать / © Credits

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Если ваше утро начинается не с кофе, а с пульсирующей боли в висках, вы не одиноки в этой беде. Примерно каждый 13-й человек регулярно сталкивается с утренней головной болью. Чаще всего она возникает у женщин и людей в возрасте от 45 до 64 лет, об этом сообщило издание Washington Post

Разовая головная боль после бессонной ночи вряд ли является поводом для паники. Однако если она повторяется, усиливается или меняет свой характер, стоит выяснить причину. Медики могут назвать целый список возможных факторов, от качества сна и положения шеи до мигрени, тревожности и чрезмерного употребления алкоголя или кофеина.

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Апноэ во сне

Одна из наиболее распространённых причин утренней головной боли — обструктивное апноэ во сне, состояние, при котором во время сна периодически перекрываются верхние дыхательные пути. Специалисты по сну даже используют утреннюю головную боль в качестве одного из симптомов, о котором они спрашивают пациентов. Стоит особенно насторожиться, если наряду с болью вы:

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громко храпите

просыпаетесь от ощущения нехватки воздуха

замечаете моменты, когда будто перестаете дышать во сне

постоянно испытываете сонливость днем

просыпаетесь разбитыми даже после достаточного количества часов в постели.

Точный механизм возникновения утренней боли при апноэ пока изучается, но одним из возможных факторов называют недостаточное поступление кислорода в течение ночи.

Есть и хорошая новость, в исследовании 2023 года люди с обструктивным апноэ, проходившие лечение, отмечали значительное, примерно на 72%, снижение выраженности утренней головной боли.

Мигрень

Мигрень — это не просто «сильная головная боль», а неврологическое заболевание, которое часто сопровождается целым рядом симптомов. Приступ может начаться поздно вечером или сразу после пробуждения, поэтому для людей, страдающих мигренью, утро нередко становится временем особого риска. Типичные признаки:

пульсирующая боль

тошнота

чувствительность к свету и звукам

боль или напряжение в шее

ощущение «тумана» в голове

у некоторых людей — аура, например, зигзаги, вспышки или пятна перед глазами

Мигрень часто начинается ещё в подростковом возрасте или в молодости, но первые приступы могут появиться и в 30–40 лет.

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Следует обратить внимание на то, что чрезмерное употребление препаратов от головной боли может вызывать так называемые медикаментозно-индуцированные, или рикошетные, головные боли.

Недосыпание

Иногда организм буквально выставляет счет за недосыпание. Бессонница и недостаточно качественный сон могут повышать вероятность утренней головной боли. Согласно одному из исследований, хроническая утренняя головная боль встречалась примерно у 14,4% людей, страдающих бессонницей, против 6,9% среди тех, у кого не было проблем со сном.

Недостаток сна также связан с повышенным риском мигрени. Поэтому прежде чем винить погоду, магнитные бури или «не тот день», стоит честно ответить себе на простой вопрос, сколько часов и насколько хорошо вы спали последние несколько ночей.

Подушка

Иногда причина гораздо прозаичнее. Если во время сна шея находится в неудобном положении или подушка недостаточно поддерживает голову, утром может появиться боль в шее, которая распространяется на голову. Такая головная боль часто ощущается так, будто она начинается именно в шее и постепенно переходит вперед.

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Поэтому, если вы регулярно просыпаетесь с болью после ночи, проведённой на новой или, наоборот, давно изношенной подушке, возможно, пришло время пересмотреть своё спальное место.

Скрежет зубами во сне

Еще одна незаметная причина — бруксизм, то есть скрежет или сильное сжимание зубов. Человек может даже не догадываться, что делает это во сне. Однако постоянное напряжение мышц челюсти может вызывать боль, которая утром ощущается не только в области рта или челюсти, но и в передней части головы. Стоит обратить внимание на утреннюю боль, если вы также замечаете:

дискомфорт или усталость в челюсти

боль при жевании

почувствительность зубов

ощущение, что ночью сильно сжимали зубы

В таком случае следует обсудить симптомы со стоматологом или врачом.

Тревога или депрессивное состояние

Утренние головные боли чаще встречаются у людей с тревожными и депрессивными расстройствами. Почему именно так, учёные пока не могут сказать однозначно. Возможно, сами перепады настроения влияют на возникновение головной боли, а возможно, ключевую роль играют связанные с ними нарушения сна. В любом случае связь существует.

Если головная боль появилась одновременно с постоянной тревожностью, подавленным настроением, проблемами со сном или ощущением эмоционального истощения, это повод обратить внимание не только на голову, но и на общее психологическое состояние.

Слишком много алкоголя или кофе

Классическая проблема утра после вечеринки — головная боль после чрезмерного употребления алкоголя. Здесь особых сюрпризов нет.

Однако виноватым может быть и кофе. Если организм привык ежедневно получать большую дозу кофеина, а за ночь его уровень в крови снижается, утром может возникнуть головная боль из-за отмены кофеина. То есть иногда вам кажется, что утренний кофе «лечит» головную боль, хотя на самом деле он просто временно устраняет симптом, возникший из-за снижения уровня кофеина. Это не означает, что нужно немедленно отказываться от кофе. Но если головная боль регулярно появляется примерно в одно и то же время до первой чашки, стоит обратить внимание на эту закономерность.

Когда следует обратиться к врачу

Эксперты советуют не игнорировать регулярные утренние головные боли. В большинстве случаев причина оказывается неопасной, но иногда такой симптом может сопровождать серьезные неврологические состояния. Особенно важно не откладывать обращение за медицинской помощью, если головная боль:

внезапный и чрезвычайно сильный

сопровождается слабостью или онемением

возникает одновременно с нарушениями речи

сопровождается другими необычными неврологическими симптомами

стал значительно чаще или сильнее

внезапно изменился по характеру

Резкое повышение артериального давления также может сопровождаться головной болью.

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