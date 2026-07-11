Утренняя прокрастинация: правило "17-минутного спринта", которое помогает проснуться, собраться и приступить к делу

Утренняя прокрастинация / © Credits

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Возможно, вам знакома ситуация, когда вы только что проснулись, а в голове уже крутятся десятки мыслей о дедлайнах, домашних делах, звонках и встречах. Ощущение перегрузки появляется ещё до первой чашки кофе, а простые задачи почему-то откладываются до последнего момента. Ирония в том, что когда мы все же беремся за них, оказывается, что они занимают гораздо меньше времени, чем мы предполагали, об этом рассказало издание Woman&Home.

Именно для таких случаев коуч по продуктивности Майкл Геппелл придумал метод, который называет «17-минутным спринтом». И нет, спортивная форма или кроссовки для бега здесь не понадобятся.

Суть «17-минутного спринта»

Идея предельно проста: нужно установить таймер ровно на 17 минут и в течение этого времени полностью сосредоточиться только на одной задаче, которую вы давно откладываете.

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Это может быть что угодно, например, разобрать посудомоечную машину, позвонить по важному делу, отправить резюме, привести в порядок рабочий стол или наконец ответить на электронное письмо.

Как объяснил Майкл, именно необычная продолжительность оказывает психологический эффект. Это странный промежуток времени. Не 15 минут и не полчаса. Именно 17 минут, и мозг сразу реагирует на это с интересом. Коуч утверждает, что этого достаточно, чтобы человек успел погрузиться в процесс. И очень часто, когда таймер срабатывает, останавливаться уже не хочется, задачу хочется довести до конца.

Почему эта техника работает

Секрет метода — в сочетании ощущения срочности и ограниченности времени. Когда мы знаем, что нужно поработать всего 17 минут, мозг перестает воспринимать задачу как нечто слишком сложное или изнурительное.

Это особенно актуально для тех, кому трудно просыпаться. По данным одного из недавних опросов, 76% женщин признаются, что по утрам чувствуют себя уставшими. Для сравнения, среди мужчин этот показатель составляет чуть менее 60%.

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Поэтому, если день начинается с чувства усталости, «17-минутный спринт» может стать простым способом быстрее войти в рабочий ритм.

Обычные списки дел могут усугублять стресс

Классические списки дел зачастую не помогают, а наоборот — создают дополнительное давление. Утром вы записываете 25 дел. Добавляете туда многое из того, что вообще не нужно делать именно сегодня. Сначала выполняете самые лёгкие задачи. Иногда даже вписываете то, что уже сделали, только чтобы поставить галочку. А вечером упрекаете себя за то, что не успели выполнить весь список.

Вместо этого Майкл советует составлять не обычный список дел, а так называемый «обязательный» — перечень из пяти самых важных задач дня. Речь идет не о самых срочных делах, а именно о тех, которые действительно имеют значение. Это может быть звонок родным, физическая активность, завершение важного проекта или другие личные приоритеты. И главное — не требовать от себя идеального результата. Если вы выполнили хотя бы три из этих пяти пунктов, это уже отличная новость.

Производительность не всегда зависит от силы воли или жесткой дисциплины. Иногда достаточно просто изменить подход и вместо бесконечных списков выбрать пять важных дел, а вместо многочасовой борьбы с прокрастинацией — всего 17 минут полной концентрации. Именно этот небольшой промежуток времени может стать тем толчком, который поможет преодолеть утреннюю вялость, перестать откладывать дела и сделать первый шаг к более продуктивному дню.

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