УЗИ щитовидной железы: когда и зачем его проводить

УЗИ щитовидной железы: когда и зачем его проводить

В профилактических целях УЗИ щитовидной железы следует проводить каждые 2-3 года, а при наличии эндокринологических заболеваний – не реже одного раза в полгода.

УЗИ щитовидной железы – самый важный из тестов, используемых при визуальной диагностике этого органа. УЗИ позволяет визуализировать структуру железы, ее доли, их расположение и возможные аномалии. Если вы заметили резкие колебания веса, выпадение волос, постоянную усталость и сонливость – обязательно проверьте щитовидную железу.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает об УЗИ щитовидной железы и о показаниях к процедуре.

УЗИ щитовидной железы: как проходит обследование

Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводится на аппарате УЗИ с линейным датчиком. Ультразвуковой сканер использует высокочастотные акустические волны. В отличие от рентгеновских лучей, ультразвук полностью безопасен.

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Шея пациента покрывается специальным гелем в месте расположения исследуемого органа, затем врач прикладывает ультразвуковой датчик к шее и перемещает его, чтобы получить наиболее точное изображение. Увеличенное изображение видно на экране монитора. Обследование безболезненно, неинвазивно и не требует специальной подготовки.

Показания к УЗИ щитовидной железы

УЗИ щитовидной железы – это исследование, которое проводится при различных патологиях щитовидной железы или их подозрениях. Вот некоторые из ситуаций, в которых врач может назначить проведение ультразвукового обследования:

когда лабораторные анализы показывают аномальные уровни гормонов щитовидной железы или антител к щитовидной железе, что может указывать, например, на гиперактивность, гипотиреоз, рак или аутоиммунные заболевания (такие как болезнь Грейвса или болезнь Хашимото);

в случаях, когда пациент рассказывает о признаках и симптомах, которые характерны для таких заболеваний, как гипотиреоз или гипертиреоз – внезапное увеличение веса или его потеря, бессонница, чрезмерная сонливость, гиперактивность, хроническая усталость, проблемы с памятью, учащенное сердцебиение, выпадение волос, нерегулярные периоды дефекация, сухая кожа, плохая переносимость низких или высоких температур, повышенное потоотделение;

при обнаружении врачом – в ходе пальпации – увеличения щитовидной железы или рядом располагающихся лимфатических узлов;

когда окружность шеи пациента увеличилась довольно сильно за короткий срок или без видимых причин;

если у членов семьи пациента имеются или имелись ранее заболевания щитовидной железы;

после удаления опухолей и новообразований щитовидной железы для отслеживания возможных рецидивов;

как необходимость диагностики воспалительных состояний щитовидной железы, таких как болезнь Хашимото или болезнь Грейвса, а также для контроля течения данных нарушений;

в качестве способа мониторинга ранее диагностированных изменений щитовидной железы.

Ультразвуковое исследование – основной и эффективный метод диагностики. На основании результатов УЗИ принимается решение о профилактике, лечении или изменении терапии. Относительно щитовидной железы такой вид инструментальной диагностики позволяет определить:

основные характеристики органа – его размеры, положение и формы, а также структуры паренхимы. Так, стойкое увеличение щитовидной железы без видимой воспалительной реакции определяются как зоб щитовидной железы, который может быть или не быть клинически гиперактивным. Структурные нарушения, проявляющиеся при обследовании изменением эхогенности, могут вызвать подозрение на аутоиммунные заболевания щитовидной железы;

особенности очаговых поражений щитовидной железы – их расположение, размер, форму и эхогенность. Последняя особенность позволяет дифференцировать кисты и поражения различного характера. Кроме того, обследование позволяет определить степень отделения поражения от окружающей паренхимы, наличие в нем кальцификатов или неоднородной структуры, а с помощью специализированных методик (допплеровское исследование) также его кровоснабжение или степень эластичности (эластография). Эти особенности позволяют заподозрить риск злокачественного очагового поражения, а значит, провести дальнейшие диагностические процедуры и разработать тактику действия. Но помните, результат ультразвукового исследования щитовидной железы не является основанием для постановки диагноза "злокачественная опухоль или рак"!

морфологию, расположение и возможные патологии в лимфатических узлах, прилегающих к органу;

оптимальное место для пункции при тонкоигольной аспирационной биопсии и при сборе материала для цитологических исследований как при диагностике доброкачественных заболеваний щитовидной железы, так и ее злокачественных новообразований.

УЗИ щитовидной железы – очень важный тест в диагностике эндокринных заболеваний. Исследование позволяет визуализировать многочисленные патологии и принимать решения о дальнейших процедурах, ведущих к окончательной диагностике и назначению лечения.

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