Как правильно выбрать солнцезащитный крем: советы дерматолога

Узнайте, как правильно выбрать солнцезащитный крем / © Credits

Дерматолог Joshua Zeichner специально для страницы U.S. News рассказал, как правильно выбрать и использовать солнцезащитный крем, чтобы сохранить здоровье и молодость кожи.

Важность SPF

SPF («Sun Protection Factor» или «Солнцезащитный фактор») — это показатель того, насколько крем защищает кожу от солнечных ожогов, вызванных лучами UVB. Но ультрафиолет бывает двух типов:

UVA — проникает глубоко в кожу, способствует фотостарению, появлению морщин и пигментации.

UVB — вызывает солнечные ожоги и повышает риск развития меланомы.

Хорошее солнцезащитное средство должно защищать от обоих видов лучей. Ищите на упаковке маркировку «Broad Spectrum» или «Широкий спектр защиты».

Минеральный или химический

Минеральные (физические) кремы содержат оксид цинка или диоксид титана. Они отражают ультрафиолет и подходят для детей и людей с чувствительной кожей, ведь реже вызывают раздражение.

Химические кремы (с органическими фильтрами, например, авобензон или октокрилен) поглощают ультрафиолет и превращают его в тепло. Они легче по текстуре, часто удобнее в использовании, но могут раздражать чувствительную кожу.

Когда и как наносить солнцезащитный крем

Используйте его ежедневно, даже зимой или в пасмурные дни, ведь UVA-лучи проходят сквозь облака и стекло.

Наносите за 15-20 мин до выхода на улицу.

Обновляйте каждые 2 часа, особенно после купания или потоотделения.

Для лица нужно примерно ½ чайной ложки крема, для всего тела — около 30 мл (примерно объем рюмки).

Мифы, в которые не стоит верить

Крем с SPF 50 защищает вдвое лучше SPF 25. На самом деле разница в защите незначительна (SPF 50 блокирует около 98% UVB, SPF 30 — 97%). Важнее — правильное и регулярное нанесение.

Солнцезащитный крем нужен только на пляже. Ультрафиолет действует ежедневно, даже во время короткой прогулки или поездки в авто.

Солнцезащитный крем — это не косметический каприз, а базовый уход за кожей. Ежедневное его использование помогает предотвратить преждевременное старение и снизить риск рака кожи. Выбирайте формулу, которая подходит именно вам и помните, что лучший SPF — тот, который вы наносите ежедневно.