ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
339
Время на прочтение
2 мин

Как правильно выбрать солнцезащитный крем: советы дерматолога

Солнце — источник жизни, но и один из главных факторов старения кожи и риска развития рака. Однако защита от ультрафиолета — не только дело лета или отпуска на море.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Узнайте, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Узнайте, как правильно выбрать солнцезащитный крем / © Credits

Дерматолог Joshua Zeichner специально для страницы U.S. News рассказал, как правильно выбрать и использовать солнцезащитный крем, чтобы сохранить здоровье и молодость кожи.

Важность SPF

SPF («Sun Protection Factor» или «Солнцезащитный фактор») — это показатель того, насколько крем защищает кожу от солнечных ожогов, вызванных лучами UVB. Но ультрафиолет бывает двух типов:

  • UVA — проникает глубоко в кожу, способствует фотостарению, появлению морщин и пигментации.

  • UVB — вызывает солнечные ожоги и повышает риск развития меланомы.

Хорошее солнцезащитное средство должно защищать от обоих видов лучей. Ищите на упаковке маркировку «Broad Spectrum» или «Широкий спектр защиты».

Минеральный или химический

  • Минеральные (физические) кремы содержат оксид цинка или диоксид титана. Они отражают ультрафиолет и подходят для детей и людей с чувствительной кожей, ведь реже вызывают раздражение.

  • Химические кремы (с органическими фильтрами, например, авобензон или октокрилен) поглощают ультрафиолет и превращают его в тепло. Они легче по текстуре, часто удобнее в использовании, но могут раздражать чувствительную кожу.

Когда и как наносить солнцезащитный крем

  • Используйте его ежедневно, даже зимой или в пасмурные дни, ведь UVA-лучи проходят сквозь облака и стекло.

  • Наносите за 15-20 мин до выхода на улицу.

  • Обновляйте каждые 2 часа, особенно после купания или потоотделения.

  • Для лица нужно примерно ½ чайной ложки крема, для всего тела — около 30 мл (примерно объем рюмки).

Мифы, в которые не стоит верить

  • Крем с SPF 50 защищает вдвое лучше SPF 25. На самом деле разница в защите незначительна (SPF 50 блокирует около 98% UVB, SPF 30 — 97%). Важнее — правильное и регулярное нанесение.

  • Солнцезащитный крем нужен только на пляже. Ультрафиолет действует ежедневно, даже во время короткой прогулки или поездки в авто.

Солнцезащитный крем — это не косметический каприз, а базовый уход за кожей. Ежедневное его использование помогает предотвратить преждевременное старение и снизить риск рака кожи. Выбирайте формулу, которая подходит именно вам и помните, что лучший SPF — тот, который вы наносите ежедневно.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie