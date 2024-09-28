В чем разница между КТ и МРТ: рассказывает нейрохирург

Если вы когда-нибудь получали травму, скорее всего, вы проходили обследование. Визуализационные тесты – чрезвычайно мощные инструменты, которые могут помочь врачам диагностировать ряд заболеваний.

Врач нейрохирург Ярослав Мидык рассказал своим подписчикам в чем же разница между КТ и МРТ, и почему иногда нужно сделать одно, а не другое.

Их разница существенна:

КТ – вредно;

МРТ – не вредно.

КТ обозначает компьютерную томографию. Процесс похож на МРТ, поскольку вас попросят лечь на движимый стол, который проведет вас через круглый КТ-сканер. Этот аппарат использует рентгеновские лучи, чтобы получить изображение поперечных сечений определенных частей тела под разными углами. Затем эти 2D-изображения отправляются на компьютер, где они преобразуются в 3D-изображения. КТ в нейрохирургии используется для того, чтобы увидеть кости черепа и позвоночника, например, инсульты и различные острые состояния. Кстати, на сегодняшний день есть МРТ, которые также могут все это показать.

МРТ расшифровывается как магнитно резонансная томография. Во время МРТ-сканирования вас попросят лечь в длинный открытый тоннель под названием МРТ-сканер. Оно использует радиоволны, отражающиеся от молекул жира и воды в вашем теле. Эти сигналы посылаются на компьютер для создания изображения пораженного участка. МРТ используется для просмотра состояния мягких тканей. Например, спинной мозг, нервы, связки или разные стенозы.

КТ – это тот же рентген, но гораздо более мощный, это облучение. МРТ работает иначе: в нем регистрируются атомы водорода и оно безопаснее. Иными словами, там обычный магнит и с человеком ничего не происходит. Так что МРТ можно делать столько раз, сколько необходимо.

Причины прохождения МРТ могут включать:

Разорванные связи;

Проблемы с мягкими тканями;

Проблемы с позвоночником;

Проблемы с нервами;

Воспаления.

Причины проведения КТ включают:

Экстренная диагностика, например, удары;

Сломанные кости;

Сгустки крови;

Травмы внутренних органов;

Внутреннее кровотечение;

Опухоли;

Развитие рака.

КТ часто используется в экстренных ситуациях, поскольку оно дает более быстрые результаты. В свою очередь это дает врачам возможность быстрее поставить диагноз и начать лечение. К примеру, компьютерную томографию можно использовать при осмотре кровеносных сосудов для диагностики причины инсульта.

МРТ-сканирование обычно стоит дороже КТ и дает более подробные изображения.

Дело не в том, что один метод лучше другого, а скорее какой метод лучше отвечает вашим конкретным потребностям. Правильная процедура будет зависеть от участка тела или типа проблемы, которую врач пытается диагностировать или точно определить.

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