В чем разница между КТ и МРТ: рассказывает нейрохирург

Диагностическая визуализация играет решающую роль в определении источника медицинской проблемы, а также дает информацию, необходимую для диагностики различных заболеваний.
Если вы когда-нибудь получали травму, скорее всего, вы проходили обследование. Визуализационные тесты – чрезвычайно мощные инструменты, которые могут помочь врачам диагностировать ряд заболеваний.
Врач нейрохирург Ярослав Мидык рассказал своим подписчикам в чем же разница между КТ и МРТ, и почему иногда нужно сделать одно, а не другое.
Их разница существенна:
- КТ – вредно;
- МРТ – не вредно.
КТ обозначает компьютерную томографию. Процесс похож на МРТ, поскольку вас попросят лечь на движимый стол, который проведет вас через круглый КТ-сканер. Этот аппарат использует рентгеновские лучи, чтобы получить изображение поперечных сечений определенных частей тела под разными углами. Затем эти 2D-изображения отправляются на компьютер, где они преобразуются в 3D-изображения. КТ в нейрохирургии используется для того, чтобы увидеть кости черепа и позвоночника, например, инсульты и различные острые состояния. Кстати, на сегодняшний день есть МРТ, которые также могут все это показать.
МРТ расшифровывается как магнитно резонансная томография. Во время МРТ-сканирования вас попросят лечь в длинный открытый тоннель под названием МРТ-сканер. Оно использует радиоволны, отражающиеся от молекул жира и воды в вашем теле. Эти сигналы посылаются на компьютер для создания изображения пораженного участка. МРТ используется для просмотра состояния мягких тканей. Например, спинной мозг, нервы, связки или разные стенозы.
КТ – это тот же рентген, но гораздо более мощный, это облучение. МРТ работает иначе: в нем регистрируются атомы водорода и оно безопаснее. Иными словами, там обычный магнит и с человеком ничего не происходит. Так что МРТ можно делать столько раз, сколько необходимо.
Причины прохождения МРТ могут включать:
- Разорванные связи;
- Проблемы с мягкими тканями;
- Проблемы с позвоночником;
- Проблемы с нервами;
- Воспаления.
Причины проведения КТ включают:
- Экстренная диагностика, например, удары;
- Сломанные кости;
- Сгустки крови;
- Травмы внутренних органов;
- Внутреннее кровотечение;
- Опухоли;
- Развитие рака.
КТ часто используется в экстренных ситуациях, поскольку оно дает более быстрые результаты. В свою очередь это дает врачам возможность быстрее поставить диагноз и начать лечение. К примеру, компьютерную томографию можно использовать при осмотре кровеносных сосудов для диагностики причины инсульта.
МРТ-сканирование обычно стоит дороже КТ и дает более подробные изображения.
@yaroslavmidyk Рассказываю о разнице между КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) ☝️ Меня зовут Ярослав Мидик, я врач-нейрохирург ✅ Занимаюсь лечением болевых синдромов, опухолей головного и спинного мозга, переломов тел позвоночника, аномалиями развития и многих других заболеваний. Принимаю в городе Киев и консультирую онлайн Запись на консультации по телефону : 063 936 93 93 Или пишите свой номер, мы вам позвоним по телефону мидик ♬ оригинальный звук — Ярослав Мидик
Дело не в том, что один метод лучше другого, а скорее какой метод лучше отвечает вашим конкретным потребностям. Правильная процедура будет зависеть от участка тела или типа проблемы, которую врач пытается диагностировать или точно определить.
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