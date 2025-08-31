- Дата публикации
В чем связь между мигренью и болезнью Альцгеймера: рассказывает врач
Мигрень — это не просто сильная головная боль. Это хроническое неврологическое заболевание, которое поражает миллионы людей в мире.
Часто приступы мигрени сопровождаются тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также серьезно влияют на качество жизни. Однако невролог Квасницкий Роман рассказал, что у мигрени есть еще одна опасная «сторона», она может быть связана с повышенным риском развития деменции и болезни Альцгеймера.
Почему между мигренью и Альцгеймером есть связь
Врач объясняет, что у людей с хронической мигренью, когда приступы случаются 15 и более дней в месяц, в мозге обнаруживают участки атрофии. Самое интересное, что это те же участки, которые обычно поражаются при болезни Альцгеймера.
Таламус — ключевая структура мозга, которая отвечает за память, внимание и обработку боли. Именно он страдает от постоянных приступов. Хроническая перегрузка таламуса может привести к его дисфункции, а это объясняет, почему у пациентов с мигренью часто возникают проблемы с концентрацией, забывчивость и другие когнитивные расстройства.
Получается. что у пациентов с мигренью риск деменции повышается по сравнению с людьми без этого диагноза. Частые приступы головной боли коррелируют с ускоренной атрофией серого вещества в участках мозга, связанных с памятью. Но у тех, кто получает профилактическую терапию мигрени, лекарства, которые уменьшают количество приступов, когнитивные функции сохраняются лучше даже в зрелом возрасте.
Как защитить мозг
Обратитесь к врачу-неврологу. Не ждите, пока приступы станут ежедневными. Современная медицина имеет широкий выбор средств для профилактики, от медикаментов до ботулотоксина и моноклональных антител.
Ведите дневник мигрени. Фиксируйте частоту, продолжительность и возможные триггеры, например, стресс, недосыпание или употребление определенных продуктов. Это поможет лучше контролировать болезнь.
Работайте со стрессом. Медитация, йога и регулярный сон существенно снижают интенсивность приступов.
Следите за питанием. Избегайте продуктов, которые часто провоцируют приступы, например, красное вино, шоколад, копчености, зрелые сыры.
Не игнорируйте профилактическую терапию. Каждый невылеченный приступ — это лишняя нагрузка на мозг и потенциальный шаг к когнитивным проблемам в будущем.
Мигрень — не только о боли «здесь и сейчас». Это заболевание может влиять на долгосрочное здоровье мозга, увеличивать риск деменции и болезни Альцгеймера. Однако хорошая новость заключается в том, что современная профилактическая терапия и внимательное отношение к себе помогают сохранить ясность мышления и память на долгие годы.