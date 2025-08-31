ТСН в социальных сетях

В чем связь между мигренью и болезнью Альцгеймера: рассказывает врач

Мигрень — это не просто сильная головная боль. Это хроническое неврологическое заболевание, которое поражает миллионы людей в мире.

Станислава Бондаренко
В чем связь между мигренью и болезнью Альцгеймера

В чем связь между мигренью и болезнью Альцгеймера / © Credits

Часто приступы мигрени сопровождаются тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам, а также серьезно влияют на качество жизни. Однако невролог Квасницкий Роман рассказал, что у мигрени есть еще одна опасная «сторона», она может быть связана с повышенным риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

Почему между мигренью и Альцгеймером есть связь

Врач объясняет, что у людей с хронической мигренью, когда приступы случаются 15 и более дней в месяц, в мозге обнаруживают участки атрофии. Самое интересное, что это те же участки, которые обычно поражаются при болезни Альцгеймера.

Таламус — ключевая структура мозга, которая отвечает за память, внимание и обработку боли. Именно он страдает от постоянных приступов. Хроническая перегрузка таламуса может привести к его дисфункции, а это объясняет, почему у пациентов с мигренью часто возникают проблемы с концентрацией, забывчивость и другие когнитивные расстройства.

Получается. что у пациентов с мигренью риск деменции повышается по сравнению с людьми без этого диагноза. Частые приступы головной боли коррелируют с ускоренной атрофией серого вещества в участках мозга, связанных с памятью. Но у тех, кто получает профилактическую терапию мигрени, лекарства, которые уменьшают количество приступов, когнитивные функции сохраняются лучше даже в зрелом возрасте.

Как защитить мозг

  1. Обратитесь к врачу-неврологу. Не ждите, пока приступы станут ежедневными. Современная медицина имеет широкий выбор средств для профилактики, от медикаментов до ботулотоксина и моноклональных антител.

  2. Ведите дневник мигрени. Фиксируйте частоту, продолжительность и возможные триггеры, например, стресс, недосыпание или употребление определенных продуктов. Это поможет лучше контролировать болезнь.

  3. Работайте со стрессом. Медитация, йога и регулярный сон существенно снижают интенсивность приступов.

  4. Следите за питанием. Избегайте продуктов, которые часто провоцируют приступы, например, красное вино, шоколад, копчености, зрелые сыры.

  5. Не игнорируйте профилактическую терапию. Каждый невылеченный приступ — это лишняя нагрузка на мозг и потенциальный шаг к когнитивным проблемам в будущем.

Мигрень — не только о боли «здесь и сейчас». Это заболевание может влиять на долгосрочное здоровье мозга, увеличивать риск деменции и болезни Альцгеймера. Однако хорошая новость заключается в том, что современная профилактическая терапия и внимательное отношение к себе помогают сохранить ясность мышления и память на долгие годы.

