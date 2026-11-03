В TikTok говорят о "феритиновом лице" симптомы, связанные с дефицитом железа

симптомы, связанные с дефицитом железа / © Credits

Реклама

Бьюти-тренды регулярно находят новые поводы для нашего беспокойства: морщины, потеря объёма лица, преждевременное старение, а теперь ещё и ферритин. В соцсетях активно обсуждают так называемое «феритиновое лицо» — внешность, которой якобы присущи сероватый или бледный оттенок кожи, выраженные темные круги под глазами и уставший вид, об этом говорится в материале издания PureWow.

Возможно, вам это знакомо, особенно если вы регулярно просыпаетесь невыспавшимися, замечаете, что волосы стали выпадать сильнее, чем обычно, а привычный уход уже не дает желаемого эффекта.

Реклама

Однако не спешите ставить себе диагноз по видео в TikTok. Дефицит железа действительно может сказываться на внешнем виде, однако не каждая косметическая проблема свидетельствует о недостатке этого микроэлемента, и наоборот, запасы железа могут истощаться ещё до того, как в стандартных анализах появятся признаки анемии.

Реклама

Что такое ферритин

Феритин — это белок, который накапливает железо в организме и при необходимости высвобождает его. Именно железо необходимо для синтеза гемоглобина — белка в эритроцитах, который переносит кислород к тканям.

Когда запасов железа недостаточно, организму становится сложнее поддерживать нормальную работу многих систем, в частности тех, которые отвечают за состояние кожи, волос и ногтей.

Врач Тиффани Лестер объясняет, что организм сначала использует запасы железа для поддержания выработки гемоглобина. Поэтому уровень ферритина может оставаться низким в течение месяцев или даже лет, прежде чем анализы выявят анемию.

В это время человек может испытывать усталость, испытывать трудности с концентрацией внимания, замечать усиленное выпадение волос. Такие симптомы легко списать на стресс, напряженный график или обычное истощение. Именно поэтому ферритин — не просто еще один показатель в лабораторном бланке, а важная часть оценки запасов железа в организме.

Реклама

Существует ли «феритиновое лицо»

Здесь есть важный нюанс, этот популярный в настоящее время термин не является официальным медицинским диагнозом. Дефицит железа может влиять на внешний вид, например, кожа может становиться более бледной, из-за чего темные круги под глазами становятся более заметными. Железо также участвует в процессах клеточного энергетического обмена, доставке кислорода к тканям и синтезе коллагена.

Однако нет достаточных оснований полагать, что определённый вид лица однозначно указывает на низкий уровень ферритина. Сероватый оттенок кожи, впадины под глазами или потеря объёма лица могут иметь совершенно другие причины. В частности, изменения в области под глазами часто связаны с возрастом, анатомическими особенностями и потерей подкожного жира. Восстановление запасов железа не вернет утраченный объем и не устранит возрастные изменения.

Итак, если вы заметили, что ваше лицо выглядит уставшим, это повод внимательнее присмотреться к своему самочувствию, но не повод самостоятельно назначать себе лечение.

Изменения, которые могут сопровождать дефицит железа

Важно помнить, что ни один из этих признаков сам по себе не подтверждает дефицит ферритина. Они могут стать поводом для обсуждения с врачом необходимости обследования.

Реклама

Бледная кожа вместо естественного сияния — один из известных внешних признаков железодефицитной анемии. Это может быть заметно не только на лице, но и на губах, деснах или внутренней поверхности нижних век. Когда кожа теряет привычный оттенок, лицо может казаться не таким свежим. В то же время сама по себе тусклость кожи не свидетельствует о дефиците железа — подобный эффект могут вызывать недосыпание, обезвоживание и другие состояния. Темные круги под глазами могут стать более заметными, если из-за бледности кожи контраст в области вокруг глаз усиливается. Однако причин этой особенности гораздо больше, например, генетика, пигментация, аллергии, строение лица и тонкость кожи. Поэтому даже если консилер больше не справляется, как раньше, это еще не означает, что вам не хватает железа. Усиленное выпадение волос. Если на расческе, подушке или в сливной трубе душа вы начали замечать больше волос, чем обычно, одной из возможных причин может быть дефицит железа. Оно важно для нормальной работы волосяных фолликулов, а его недостаток может сопровождаться усиленным выпадением. Иногда это происходит ещё до развития анемии. Однако причин выпадения волос много, например, гормональные изменения, нарушения работы щитовидной железы, стресс, наследственность и другие факторы. Ломкие ногти и трещинки в уголках губ — еще одна группа возможных признаков, известная как ангулярный хейлит. Такие проявления могут сопровождать дефицит железа, однако не являются специфическими только для него. Если они появились и не проходят, лучше обсудить это с врачом, а не ограничиваться косметическими средствами.

Нормальный уровень ферритина

Феритин измеряется в нанограммах на миллилитр (нг/мл). Нормальные пределы показателя в анализах зависят от лаборатории, а результаты следует оценивать в совокупности с другими показателями и клиническими симптомами.

Некоторые лаборатории устанавливают нижний предел нормы для женщин на уровне 10–15 нг/мл, тогда как многие эксперты считают показатель ниже 30 нг/мл признаком возможного дефицита железа.

Однако универсального показателя ферритина, который гарантировал бы красивую кожу, густые волосы или активный синтез коллагена, не существует. В некоторых случаях врачи могут стремиться к более высоким показателям, но уровень определяется индивидуально.

Кроме того, уровень ферритина может повышаться при воспалении. Из-за этого результат иногда не отражает реальных запасов железа. Именно поэтому важно учитывать общую картину, а не оценивать состояние здоровья по одной цифре.

Стоит ли принимать железо

Препараты, содержащие железо, могут быть необходимы людям с подтвержденным дефицитом, но принимать их на всякий случай — не лучшая идея. Избыток железа может вызвать тошноту, боли в животе и запоры, а чрезмерное накопление в организме способно повредить органы.

Не менее важно выяснить, почему запасы железа сократились. Среди возможных причин:

обильные менструации

недостаточное поступление железа с пищей

нарушение его всасывания

кровопотеря по другим причинам

Если просто начать принимать добавки, не разобравшись в причине проблемы, можно упустить состояние, требующее отдельного лечения.

Поэтому не стоит покупать препараты железа только потому, что кто-то в соцсетях назвал темные круги под глазами признаком «феритинового лица». Сначала — обследование, потом — решение о лечении совместно с врачом.

Новости партнеров

Новости партнеров