Вакцинация детей от COVID-19: кого, когда и чем

Вакцинация детей от COVID-19: кого, когда и чем

Вакцинация ребенка от COVID-19 дает возможность избежать такого осложнения, как детский мультисистемный воспалительный синдром.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о вакцинации детей от COVID-19 и том, стоит ли бояться побочных реакций.

Первоначально многие эксперты считали, что дети относятся к группе наименьшего риска коронавирусной инфекции. Зачастую маленькие пациенты являлись лишь переносчиками вируса. С появлением новых мутаций, в частности Дельта-штамма, ситуация стала меняться – у детей появляются симптомы вируса, и нередко требуется госпитализация. Дети в возрасте от 12 до 15 лет – самые молодые, для которых на сегодняшний день Европейское агентство по оценке медицинских препаратов (EMA) одобрило использование вакцины под названием Pfizer.

COVID-19 у детей. Дети болеют сейчас тяжелее, чем зимой

Наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, или субфебрильная температура, кашель, чувство усталости и слабости. Ребенок может испытывать озноб, заложенность носа, насморк, проблемы с обонянием или вкусом. Могут появляться рвота, диарея, мышечные боли и даже кожные высыпания.



Большинство симптомов схожи с признаками классического гриппа или ОРЗ, поэтому так сложно распознать, что ребенок подвергся нападению коронавируса. Дети, перенесшие COVID-19, также подвержены риску серьезных последствий для здоровья, таких как PIMS – детского мультисистемного воспалительного синдрома.

Прививки для подростков действительно нужны?

Вакцинация против COVID-19 подросткам в возрасте от 12 лет и старше рекомендуется ВОЗ, эффективна и безопасна, а преимущества вакцинации намного перевешивают ее риски.

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Вакцинация рекомендуется всем подросткам старше 12 лет, особенно из так называемой группы риска, когда COVID-19 сопряжен с осложнениями. Такая группа риска подразумевает под собой детей, имеющих в анамнезе хронические заболевания и нарушение работы иммунной системы.

Следует знать, что дети и подростки участвуют в передаче вируса (т.е. они могут передавать инфекцию другим людям, при этом не болеть), поэтому иммунизация детей против коронавируса является важным элементом в сокращении распространения заболевания.

Побочные реакции у детей после вакцинации от COVID-19. Стоит ли их бояться родителям? Отвечает педиатр

Подавляющее большинство побочных реакций на вакцинацию у подростков являются легкими. Местные побочные эффекты, как правило, выражаются в кратковременной боли, отеке и покраснение в месте инъекции. После второй дозы могут отмечаться общие реакции, такие как лихорадка, головная боль, усталость, озноб, боль в суставах. Эти симптомы обычно кратковременны и редко требуют консультации врача. У некоторых подростков после вакцинации нет ни единого симптома, но это не означает, что вакцина не работает.

Другие побочные, но крайне редкие эффекты у подростков были зарегистрированы в виде миокардита или перикардита. И хотя эти редкие случаи требовали медицинской помощи или госпитализации, течение болезни было легким и приводило к полному выздоровлению.

Что еще известно о вакцинации детей?

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину BioNTech / Pfizer в конце мая для детей от 12 до 14 лет, а вакцину Moderna для подростков 15-17 лет.

Вакцина Pfizer была первым препаратом против COVID-19, который можно было вводить детям до 18 лет. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило его для использования подростками от 12 лет в конце мая. Pfizer – препарат мРНК, вводимый в двух дозах. Рекомендуемый интервал между первой и второй дозами – 21 день.

ЕМА одобрила введение вакцины Moderna в группе 12-17 лет в конце июля. Как и Pfizer, Moderna представляет собой вакцину на основе мРНК, которую вводят в двух дозах. Рекомендуемый интервал между первой и второй инъекциями составляет 21 день.

Франция вакцинирует детей в возрасте от 12 до 17 лет с середины июня. Почти два миллиона из них были вакцинированы хотя бы один раз. Изначально использовалась только вакцина BioNTech / Pfizer, а сейчас вакцинируют и Moderna.

В США вакцинация препаратом BioNTech / Pfizer против коронавируса рекомендована с начала мая всем детям в возрасте от 12 лет.

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В Великобритании по состоянию на 19 июля комитет по вакцинации JCVI рекомендует иммунизировать детей от 12 лет исключительно препаратом BioNTech / Pfizer. Однако JCVI не рекомендует проводить массовую вакцинацию всех детей, поскольку данных пока недостаточно и неизвестно, перевешивает ли польза вакцинации риски для здоровья.

23 июля Австралийское агентство по регулированию лекарственных средств (TGA) в срочном порядке одобрило вакцину BioNTech / Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

По сообщению агентства AP, Камбоджа недавно начала общенациональную кампанию вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Цель состоит в том, чтобы к концу ноября вакцинировать два миллиона человек в возрасте от 12 до 17 лет, практически всю группу несовершеннолетних в стране с населением 17 миллионов человек.

Израиль уже в июне распространил программу вакцинации на детей в возрасте от 12 до 16 лет. Подростки, которые подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19 или имеют семейный анамнез пациентов из группы высокого риска, также могут быть вакцинированы. С начала августа в особых случаях разрешена вакцинация детей с пятилетнего возраста.

Вакцинация детей от 3 лет, какова реальность?

Буквально в этом месяце первая страна в мире – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), начала предоставлять защиту от COVID-19 детям в возрасте от 3 лет. Малыши и подростки получат китайскую вакцину Sinopharm. Ранее, уже в июне, Поднебесная также дала зеленый свет на введение этого препарата несовершеннолетним, но пока сосредоточена на вакцинации подростков (кроме инъекций Sinopharm для детей от 3 лет, одобрен и препарат CoronaVac).

Власти ОАЭ обеспечивают безопасность препарата Sinopharm для детей, ссылаясь на проведенные исследования. Однако их результаты нельзя найти в авторитетной научной прессе. Это несколько иной подход, чем на Западе, где вакцины находятся под пристальным вниманием не только регулирующих органов, но и научного сообщества, следящего за ходом клинических испытаний.

Pfizer и BioNTech в клинические испытания своего препарата дополнительно включали подростков старшего возраста – 16-17 лет. Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson тестировали свои инъекции только на возрастной группе 18+. Поэтому, когда компания Pfizer захотела расширить доступ к вакцине детей младшего возраста, она начала исследования в возрастной группе 12–15 лет. Moderna, также пришлось провести дополнительные исследования и протестировать детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Обе генетические вакцины оказались очень эффективными для подростков, и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило их для детей от 12 лет.

Есть ли противопоказания к вакцинации против COVID-19 детям 12-16 лет?

Единственное противопоказание – анафилактический шок после предыдущей дозы вакцины или сильная аллергическая реакция после любого из ингредиентов препарата. При этом у Pfizer такой состав, что его компоненты очень редко встречаются в других веществах.

Если вы не решаетесь вакцинировать своего ребенка, проконсультируйтесь с его врачом, чтобы обсудить ваши опасения.

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