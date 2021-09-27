Вакцины, изменившие историю мира: какие болезни побеждены и когда появится прививка от ВИЧ

Первые прививки были изобретены Эдвардом Дженнером в конце 18 века. С тех пор ученые работали над новыми вакцинами, которые произвели революцию в медицине и изменили историю мира.

Знаете ли вы, что история вакцинации началась сотни лет назад? Благодаря вакцинам была полностью ликвидирована оспа и устранены другие инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, столбняк и туберкулез. В этой статье мы вспоминаем историю вакцин и ученых, которым мы обязаны за их создание. А еще вы узнаете, как вакцина против COVID-19 связана с ВИЧ-заболеванием.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает об истории вакцин и их создателях, а также о том, как вакцина против COVID-19 связана с ВИЧ.

Что такое вакцина и как она работает

Вакцина – биологический препарат, имитирующий естественную инфекцию и приводящий к развитию иммунитета, аналогичного тому, который получает организм при первом контакте с реальным микроорганизмом – бактериями или вирусом.

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Вакцина содержит антиген, который стимулирует иммунную систему вызывать специфический иммунный ответ против определенного микроорганизма. Благодаря созданию иммунной памяти в случае последующего контакта с антигеном вторичный иммунный ответ быстрее и эффективнее устраняет патоген, что предотвращает естественное течение болезни и развитие типичных клинических симптомов. Вакцина может состоять из живого, ослабленного или убитого микроорганизма, а также других частей его структуры.

Вакцина не уберегает на 100% от заражения, но вводится для защиты от тяжелого течения болезни и осложнений. Получение иммунитета в результате вакцинации намного безопаснее, чем в результате "естественного" заболевания.

Эдвард Дженнер и вакцина от оспы

Эдвард Дженнер / Getty Images

Начало вакцинологии относится к концу 18-го века, когда в 1796 году британский врач Эдвард Дженнер (позже удостоенный рыцарства за свои заслуги) провел первую вакцинацию против оспы восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу.

В 1796 году он провел эксперимент по вакцинации восьмилетнего мальчика вирусом коровьей оспы. Он путем инъекции ввел гной, взятый из пузырька на руке женщины, больной коровьей оспой, 8-летнему мальчику. Год спустя врач провел аналогичный опыт с тем же ребенком. В результате мальчик не заболел, а Дженнер получил приз в размере 30 000 злотых фунтов, которые пожертвовал институту иммунизации бедных.

Луи Пастер и его прививка от бешенства

Луи Пастер / Getty Images

6 июля 1885 года мать 9-летнего Жозефа Мейстера пришла к французскому химику и микробиологу Луи Пастеру с просьбой спасти ее сына от неминуемой смерти. По рассказу матери, мальчика сильно укусила собака, болевшая бешенством, которое в случае появления симптомов даже в настоящее время почти на 100% смертельно. Пастер некоторое время экспериментировал с вакциной против этой смертельной болезни вместе со своим близким соратником Эмилем Ру, что дало успешные результаты в подавлении ее развития у 50 собак.

Однако была одна серьезная проблема. Вакцина ранее не проходила клинических испытаний на людях, и Пастер не имел квалификации, позволяющей ему заниматься врачебной деятельностью. В случае неудачи он рисковал не только запятнать свою репутацию, но и отравиться в тюрьму. В конце концов он поддался на уговоры матери и ввел ребенку антирабическую вакцину. Через несколько месяцев мальчик поправился. Успех Пастера стал сенсацией, и ученый ускорил поиск новых вакцин.

Рудольф Вайгль – создатель вакцины против сыпного тифа

Рудольф Вайгль / Википедия

Во время Первой мировой войны Рудольф Вайгль, выпускник, а позднее преподаватель Львовского университета, был призван в армию паразитологом. Миллионы людей заболели тифом – заболеванием, распространяемым вшами. Вайгль решил сделать все возможное, чтобы остановить эпидемию. С этой целью он начал тестировать вшей в лаборатории.

В течение многих лет он изучал вшей и сам тиф. Он прославился своей кампанией вакцинации в Китае, благодаря которой ему удалось спасти бельгийских миссионеров и тысячи местных жителей. За это он был награжден Папой орденом Святого Григория Великого, а его кандидатура была выдвинута на получение Нобелевской премии.

Йонас Солк и вакцина против полиомиелита

Йонас Солк / Getty Images

С начала 1950-х годов полиовирус ежегодно поражал от 25 000 до 50 000 человек. Люди жили в постоянном страхе стать следующими жертвами. И Йонас Солк избавил человечество от этого страха. Он не запатентовал свою вакцину – он дал ее миру бесплатно.

Йонас Солк размножил три типа полиовируса, используя клетки почек обезьян в качестве среды. Затем он убил вирусы с помощью формальдегида. Эксперимент имел все шансы на успех, так как после вакцинации обезьян оказалось, что они защищены от парализующего действия полиовируса. Вопрос был в том, кто добровольно протестирует вакцину. Солк сделал прививку себе, своей жене и детям. Это были первые вакцинированные от полиомиелита.

Доктор Томас Фрэнсис объявил, что вакцина Йонаса Солка "безопасна и эффективна". Страх перед полиомиелитом исчез, и Америка преисполнилась энтузиазма. Фармацевтические компании, такие как Eli Lilly and Company, Wyeth Laboratories и Davis Company, приступили к производству вакцины.

Другие вакцины и их изобретатели

В 1892 году Хайме Ферран разработал вакцину против холеры.

В 1896 году Алмрот Райт изобрел вакцину против брюшного тифа.

В 1921 году Альбер Кальмет и Камилла Герен изобрели противотуберкулезную вакцину.

В 1923 году Торвальд Мэдсен разработал вакцину от коклюша.

В 1923 году Гастон Рамон и Томас Гленни изобрели вакцину от дифтерии.

В 1927 году Гастон Рамон и Кристиан Зеллер разработали вакцину от столбняка.

В 1937 году Макс Тейлер изобрел вакцину против желтой лихорадки.

В 1964 году Джон Эндерс изобрел противокоревую вакцину.

В 1967 году Морис Хиллеман разработал вакцину против эпидемического паротита.

В 1969 году на рынок была представлена вакцина против краснухи, изобретенная Морисом Хиллеманом.

В 1968 году Эмиль Готшлих разработал вакцину против менингококков типа C, а в 1971 году также против менингококков типа A.

В 1981 году на рынок была выпущена вакцина против гепатита В (HBV).

В 2006 году Merck & Co. запустила вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ).

В 2020 году Pfizer / BioNTech, Moderna и CureVac запустили вакцины против COVID-19.

Что связывает вакцины против COVID-19 и ВИЧ? Последние новости

IAVI и Scripps Research вместе с Moderna и другими партнерами в середине этого сентября начали клиническое исследование фазы I, которое оценит способность двух вакцин-кандидатов мРНК 1644 и мРНК 1644v2 безопасно генерировать широко нейтрализующие антитела у здоровых взрослых. Это исследование дает надежды на создание вакцины против ВИЧ-заболевания.

В настоящем исследовании 56 взрослых в возрасте от 18 до 50 были разделены на четыре группы и получили мРНК-вакцину 1644, мРНК 1644v2-core антиген или и то, и другое. Далее в исследовании будет использоваться поэтапный подход, сначала для активации незрелых В-клеток, а затем для направления их по пути широкой нейтрализации продукции антител против одной конкретной области.

Примечательно, что в испытании используется платформа мРНК Moderna (та же, что использовалась при производстве вакцины COVID-19), которая поможет ускорить процесс открытия и разработки вакцины против ВИЧ. Исследование продлится примерно 19 месяцев. Сейчас нам остается ждать результатов и надеется, что такая вакцина действительно будет работать.

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