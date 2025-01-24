Вам нужен врач: 12 проблем с ногтями, которые нельзя игнорировать

Ногти могут быть не только украшением наших рук, но и индикатором состояния здоровья. Иногда изменения цвета, текстуры или формы ногтей могут указывать на серьезные заболевания, требующие внимания врача.
Издание American Academy of Dermatology Association рассказало о 12 ключевых изменений на ногтях, из-за которых необходимо обратиться к специалисту.
Меланома под ногтем
Медицинское название: акрально-лентигинозная меланома
Если на ногте появилась новая темная полоса или имеющаяся полоса начала меняться, это может быть признаком меланомы – самого серьезного вида рака кожи. Хотя не любая темная полоса является меланомой, обязательно обратитесь к дерматологу для обследования. Раннее обнаружение является ключом к успешному лечению.
Поднятие ногтя вверх
Медицинское название: онихолизис
Если ноготь начинает подниматься, не будучи полностью прикрепленным, вы заметите белое обесцвечивание. Причинами этого состояния могут быть:
- грибковая инфекция;
- псориаз;
- травма из-за агрессивного маникюра;
- использование острых предметов для очищения под ногтями.
Дерматолог может помочь очистить инфекцию и предоставить рекомендации по здоровому росту ногтей.
Инфекция вокруг ногтя
Медицинское название: паронихия
Если вы заметили красноту или отек вокруг ногтя, это может быть инфекция. Раннее лечение с помощью антибиотиков или местных средств может быстро решить проблему. В случае появления открытой раны необходимо более серьезное вмешательство.
Инфекция под ногтем
Медицинское название: паронихия
Когда инфекция поражает ноготь, он может изменить цвет на зеленовато-черный. Такое состояние требует немедленного лечения, чтобы избежать осложнений и избавиться от боли.
Ноготь с ямками
Медицинское название: питтинг
Ямки на поверхности ногтя могут являться признаком системных заболеваний, таких как:
- псориаз;
- атопический дерматит;
- очаговая алопеция.
Синдром желтых ногтей
Медицинское название: синдром желтых ногтей
Если ногти стали желтыми, толстыми и перестали расти, это может быть признаком серьезных внутренних заболеваний, таких как:
- заболевание легких;
- ревматоидный артрит;
- серьезные инфекции ногтей.
Глубокая бороздка на ногте
Медицинское название: линии Бо
Глубокие бороздки, проходящие поперек ногтя, могут указывать на временное прекращение роста ногтей из-за:
- лихорадку;
- травму;
- химиотерапия;
- сильный стресс.
Важно определить причину вместе с врачом, чтобы ногти стали нормально расти.
Толстые, отросшие ногти
Медицинское название: онихогрифоз
Это состояние, когда ногти утолщаются и искривляются, часто имеет наследственную природу. Также его могут вызвать:
- псориаз;
- ихтиоз;
- нарушение кровообращения.
Для ухода за такими ногтями необходима помощь дерматологу.
Тонкие ногти в форме ложки
Медицинское название: койлонихия
Ложковидные ногти могут свидетельствовать о дефиците железа, вызванном:
- неправильным питанием;
- заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- чувствительностью к глютену (целиакия).
Правильный диагноз и лечение помогут улучшить общее состояние здоровья.
Расслоение
Медицинское название: онихотилломания
Если у вас появились бороздки в центре ногтя, это может быть результатом привычки цеплять или отодвигать кутикулу.
Искривление ногтей
Медицинское название: клубинг
Искривление ногтей, когда они загибаются вниз, может свидетельствовать о:
- заболевание легких;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом
Диагностика поможет выявить или исключить серьезные проблемы.
Изменение цвета ногтей
Изменение цвета ногтей может быть связано со следующими проблемами:
- Синие ногти: недостаточно кислорода в крови.
- Белые ногти: заболевания печени или диабет.
- Бледные ногти: анемия.
- Наполовину розоватые, наполовину белые ногти: болезнь почек.
- Желтые ногти: заболевание легких или инфекция.
- Темные красные полумесяцы: возможны волчанка, сердечные заболевания или артрит.
- Синие полмесяца: могут указывать на отравление.
Если вы заметили какие-либо изменения на ногтях, не откладывайте визит к врачу. Специалисты помогут определить, есть ли изменения безвредны или нуждаются в лечении. Помните, своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия.
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