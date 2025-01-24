Вам нужен врач: 12 проблем с ногтями, которые нельзя игнорировать

Ногти могут быть не только украшением наших рук, но и индикатором состояния здоровья. Иногда изменения цвета, текстуры или формы ногтей могут указывать на серьезные заболевания, требующие внимания врача.

Издание American Academy of Dermatology Association рассказало о 12 ключевых изменений на ногтях, из-за которых необходимо обратиться к специалисту.

Меланома под ногтем

Медицинское название: акрально-лентигинозная меланома

Если на ногте появилась новая темная полоса или имеющаяся полоса начала меняться, это может быть признаком меланомы – самого серьезного вида рака кожи. Хотя не любая темная полоса является меланомой, обязательно обратитесь к дерматологу для обследования. Раннее обнаружение является ключом к успешному лечению.

Поднятие ногтя вверх

Медицинское название: онихолизис

Если ноготь начинает подниматься, не будучи полностью прикрепленным, вы заметите белое обесцвечивание. Причинами этого состояния могут быть:

грибковая инфекция;

псориаз;

травма из-за агрессивного маникюра;

использование острых предметов для очищения под ногтями.

Дерматолог может помочь очистить инфекцию и предоставить рекомендации по здоровому росту ногтей.

Инфекция вокруг ногтя

Медицинское название: паронихия

Если вы заметили красноту или отек вокруг ногтя, это может быть инфекция. Раннее лечение с помощью антибиотиков или местных средств может быстро решить проблему. В случае появления открытой раны необходимо более серьезное вмешательство.

Инфекция под ногтем

Медицинское название: паронихия

Когда инфекция поражает ноготь, он может изменить цвет на зеленовато-черный. Такое состояние требует немедленного лечения, чтобы избежать осложнений и избавиться от боли.

Ноготь с ямками

Медицинское название: питтинг

Ямки на поверхности ногтя могут являться признаком системных заболеваний, таких как:

псориаз;

атопический дерматит;

очаговая алопеция.

Синдром желтых ногтей

Медицинское название: синдром желтых ногтей

Если ногти стали желтыми, толстыми и перестали расти, это может быть признаком серьезных внутренних заболеваний, таких как:

заболевание легких;

ревматоидный артрит;

серьезные инфекции ногтей.

Глубокая бороздка на ногте

Медицинское название: линии Бо

Глубокие бороздки, проходящие поперек ногтя, могут указывать на временное прекращение роста ногтей из-за:

лихорадку;

травму;

химиотерапия;

сильный стресс.

Важно определить причину вместе с врачом, чтобы ногти стали нормально расти.

Толстые, отросшие ногти

Медицинское название: онихогрифоз

Это состояние, когда ногти утолщаются и искривляются, часто имеет наследственную природу. Также его могут вызвать:

псориаз;

ихтиоз;

нарушение кровообращения.

Для ухода за такими ногтями необходима помощь дерматологу.

Тонкие ногти в форме ложки

Медицинское название: койлонихия

Ложковидные ногти могут свидетельствовать о дефиците железа, вызванном:

неправильным питанием;

заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

чувствительностью к глютену (целиакия).

Правильный диагноз и лечение помогут улучшить общее состояние здоровья.

Расслоение

Медицинское название: онихотилломания

Если у вас появились бороздки в центре ногтя, это может быть результатом привычки цеплять или отодвигать кутикулу.

Искривление ногтей

Медицинское название: клубинг

Искривление ногтей, когда они загибаются вниз, может свидетельствовать о:

заболевание легких;

сердечно-сосудистые заболевания;

проблемы с печенью или желудочно-кишечным трактом

Диагностика поможет выявить или исключить серьезные проблемы.

Изменение цвета ногтей

Изменение цвета ногтей может быть связано со следующими проблемами:

Синие ногти: недостаточно кислорода в крови.

недостаточно кислорода в крови. Белые ногти: заболевания печени или диабет.

заболевания печени или диабет. Бледные ногти: анемия.

анемия. Наполовину розоватые, наполовину белые ногти: болезнь почек.

болезнь почек. Желтые ногти: заболевание легких или инфекция.

заболевание легких или инфекция. Темные красные полумесяцы: возможны волчанка, сердечные заболевания или артрит.

возможны волчанка, сердечные заболевания или артрит. Синие полмесяца: могут указывать на отравление.

Если вы заметили какие-либо изменения на ногтях, не откладывайте визит к врачу. Специалисты помогут определить, есть ли изменения безвредны или нуждаются в лечении. Помните, своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия.

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