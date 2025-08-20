Важно для женщин 50+: симптомы дефицита витамина B12, на которые следует обратить внимание

Витамин B12 / © Credits

Нормальный уровень B12 по возрасту, а также симптомы дефицита, которые нужно знать женщинам старше 50 лет

В недостатке витамина B12 виновными могут быть диеты с низким содержанием витамина, заболевания и распространенные лекарства. Кроме того, возраст может влиять на усвоение B12, делая женщин старше 50 лет уязвимыми к дефициту.

Если вам интересно, нет ли у вас симптомов дефицита B12, ознакомьтесь с материалом Woman`sWorld, который объясняет, что может указывать на недостаточный уровень B12, а также что делать, если вы заметили у себя такие симптомы.

По словам Фреда Пескаторе, доктора медицинских наук, дефицит витамина B12 является удивительно распространенным явлением - на самом деле, он оценивает, что по меньшей мере две трети из нас страдают от дефицита B12 в определенной степени.

Почему важен здоровый уровень B12

Витамин B12 (кобаламин) необходим для выработки эритроцитов, поддержания здоровой нервной системы, синтеза ДНК и преобразования пищи в энергию, отмечает доктор Лаура Биндер. И, как отмечает доктор Пескаторе, B12 также контролирует уровень гомоцистеина, аминокислоты, которая может увеличить риск сердечных заболеваний.

Симптомы дефицита витамина B12, на которые следует обратить внимание

По словам Ли Эрин Коннили, доктора медицинских наук, медицинского директора Центра новой медицины, серьезный дефицит витамина B12 может вызвать следующие симптомы:

Онемение, жжение или стреляющая боль в конечностях.

Трудности с ходьбой или плохое равновесие.

Глоссит (гладкий, красный и болезненный язык).

Одышка и/или учащенное сердцебиение.

Потеря памяти или изменения настроения.

Мегалобластная анемия (большие, аномальные эритроциты).

Менее драматический дефицит B12 также может вызывать такие симптомы:

Усталость

Затуманенный мозг.

Легкая депрессия или раздражительность.

Покалывание в руках или ногах.

Организм не может самостоятельно вырабатывать витамин B12, поэтому он полагается на такие источники, как продукты животного происхождения (мясо, птица, рыба, моллюски, яйца и молочные продукты) и добавки витамина B12.

Что вызывает дефицит витамина B12

Желудочная кислота необходима для правильного усвоения витамина B12, и выработка кислоты со временем естественным образом снижается у пожилых людей. После 50 лет пониженная желудочная кислотность является самой распространенной причиной снижения усвоения B12, говорит Биндер. Кроме того, исследование показывает, что длительное использование препаратов, подавляющих кислотность, таких как блокаторы H2-рецепторов и ингибиторы протонной помпы (ИПП), может препятствовать усвоению B12, увеличивая риск его дефицита.

Как повысить уровень B12

Если вы не придерживаетесь строгой растительной диеты, доктор Пескаторе советует ежедневно употреблять две-три порции источников B12, таких как нежирная говядина, курица, лосось, яйца и греческий йогурт.

Если у вас есть сомнения относительно вашего уровня B12 разумно попросить врача проверить его. На основе результатов врачи могут посоветовать вам принимать различные дозы метилкобаламина (биологически активной формы B12). Также могут порекомендовать сублингвальную добавку, которая помогает компенсировать проблемы с всасыванием в желудочно-кишечном тракте, доставляя B12 через кровеносные сосуды под языком или рассмотреть другие варианты, такие как инъекции витамина B12.

