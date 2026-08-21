Вечернее чтение — простой трютик для улучшения сна / © Credits

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Наверняка вам знакома ситуация, когда вы ложитесь в постель, выключаете свет и вдруг в голове начинается марафон мыслей: что было сегодня, что нужно сделать завтра, почему пять лет назад вы сказали ту неловкую фразу.

Именно здесь на помощь может прийти старая добрая книга. Издание Real Simple сообщило, что чтение перед сном не усыпляет напрямую, но помогает избавиться от того, что мешает заснуть.

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Книга лучше смартфона

В отличие от телефона, книга не заваливает сообщениями, новыми видео и бесконечным контентом. Социальные сети специально построены на новизне, непредсказуемости и постоянном желании проверить «ещё что-нибудь», поэтому мозгу трудно остановиться.

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Кроме того, синий свет от экранов может подавлять выработку мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Поэтому вечернее пролистывание ленты новостей — не лучший способ подготовить организм к отдыху.

Книга действует по-другому, она дает мозгу достаточно информации, чтобы удерживать внимание, но при этом не создает бесконечного потока стимулов. В результате становится легче перестать прокручивать в голове события дня, рабочие задачи или тревожные сценарии будущего.

Чтение помогает «сбавить обороты»

Чтение отвлекает внимание ровно настолько, чтобы заглушить навязчивые мысли, но в то же время помогает организму перейти из состояния «настороженности» в режим отдыха.

Есть ещё один бонус — это сам ритуал. Если каждый вечер примерно в одно и то же время вы открываете книгу, мозг постепенно начинает воспринимать это действие как сигнал, что пора успокаиваться и готовиться ко сну. Здесь важна регулярность. Так же, как тёплый душ, чашка травяного чая или вечерний уход за кожей, чтение может стать частью предсонного ритуала.

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Что читать перед сном

Не каждая книга одинаково хорошо подходит в качестве «колыбельной» для мозга. Если вы читаете напряженный триллер, страшные новости или рабочий отчет, который заставляет переживать, эффект может быть противоположным. Лучше всего выбирать что-то достаточно интересное, чтобы удерживать внимание, но не настолько увлекательное или эмоционально тяжелое, чтобы повышать уровень напряжения.

И ещё один нюанс — формат. Если хочется читать с электронного устройства, лучше выбрать простой ридер с электронными чернилами, а не смартфон или планшет. Обычная бумажная книга остается одним из лучших вариантов для вечернего ритуала.

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