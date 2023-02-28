Весенний сезон для глаз: что учесть, чтобы предотвратить проблемы

С наступлением весны следует обратить внимание на три фактора: более активное, чем раньше, солнце, аллергические реакции на цветение и общее истощение организма после холодного зимнего сезона.

С пробуждением природы, ярким солнышком и радующей зрение зеленой порослью появляются и опасности для глаз.

Что может повлиять на их состояние и как предотвратить проблемы, рассказывает офтальмолог медцентра "Новий зір" в Хмельницком Клавдия Гарига.

УФ-лучи

Первое, что следует учесть, – появляется больше солнечных часов днем. А если больше солнца, то следует и соответственно защищать наши глаза, в частности, сетчатку, от негативного воздействия ультрафиолета. Ведь от него страдает не только кожа, но и поверхность и внутренняя структура глаза.

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Итак, общий совет для всех: носить солнцезащитные очки. Особенно для людей с возрастной макулодистрофией – прогрессирующим заболеванием и поражающим центральный участок сетчатки, что может приводить к потере зрения. Выбирайте очки только со специальной УФ-защитой. Чтобы не навредить себе, покупайте этот аксессуар только в оптике, а не на раскладках или в торговых центрах. Только оптика дает гарантию, что линзы обладают поляризацией, ведь там проверяют товар на качество. Окрас здесь не имеет никакого значения – подбирайте цвет, впрочем, как и форму и производителя, по своему предпочтению.

Если у вас проблемы со зрением (миопия, гиперметропия, астигматизм) и все равно носите очки, весной переходите на фотохромные. В них линзы при выходе на улицу затемняются, надежно защищая глаза от ультрафиолета, а в помещении снова становятся прозрачными.

"Всем своим пациентам с проблемами зрения я советую иметь две пары очков. На зимний период, когда неактивное солнце, – обычные, на весну-лето-осень – фотохромные с диоптриями. Офтальмолог выписывает рецепт на очки в соответствии со строением глаза, а в оптике пациент просто отмечает, что ему нужны фотохромные. И уже консультант предлагает вариант расцветки – серый или коричневый. Сейчас, в принципе, выбор есть", – объясняет врач Клавдия Гарига.

Только не путайте "хамелеоны" с фотохромами, потому что первый вариант плохо затемняется на улице и растемняется в помещении. В фотохромных очках под воздействием ультрафиолета происходит быстрое легкое затемнение, и этого достаточно для защиты сетчатки и комфортного зрения. А когда вы заходите в помещение, они становятся абсолютно прозрачными, темная линза в этом случае не очень хорошо влияет на глаза.

И еще важно заметить: носящие линзы должны также пользоваться солнцезащитными очками.

Аллергия

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Весной традиционно начинается сезон аллергий. На почки, пыльцу, запах от деревьев, цветов, трав может появляться поллиноз – аллергический конъюнктивит или ринит. Тогда рекомендуется использовать специальные антигистаминные средства в виде таблеток, капель. Только не назначайте себе лекарство сами, обязательно обратитесь к специалисту.

"Если есть обострение аллергического конъюнктивита или какие-то аллергические проявления, рекомендую пациентам на время отказаться от ношения линз, потому что слезотечение и отек слизистой глаза могут спровоцировать негативные изменения в состоянии глаза. Например, большее покраснение, более сильное проявление аллергии", – говорит офтальмолог.

Авитаминоз

После зимы за неимением света, зелени, фруктов и овощей в рационе, полноценных прогулок на свежем воздухе организм истощается, авитаминоз является распространенным явлением. Конечно, он влияет и на наши глаза.

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Людям с нарушениями рефракции (когда плохо видите вдаль или вблизи) весной советуют пропить двухмесячный курс витаминного комплекса. Однако не любого – его должен назначить офтальмолог с учетом индивидуальных потребностей глаз в том или ином микроэлементе. Обычно в такие комплексы входят витамины А и D в достаточной дозе и омега.

"Для пациентов, имеющих проблемы с сетчаткой, например, больных возрастной макулодистрофией, обязательный прием витаминных комплексов именно для сетчатки. Сюда должен входить лютеин, зеаксантин и омега", – отмечает Гарига.

Если есть глазные проблемы, то пренебрежение витаминами в весенний сезон может в дальнейшем привести к ухудшению зрения и быстрой усталости глаз. Часто наблюдается и общая усталость организма.

Советы офтальмолога

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Солнечный день становится больше, теплеет, поэтому обязательно гуляйте на свежем воздухе час-два. Конечно, в солнцезащитных очках, так вы сможете дать глазам передышку и избавиться от перенапряжения, ведь глаза работают на разное расстояние, что очень полезно для зрения.

Сходите к офтальмологу проверить зрение, которое в случае необходимости назначит витамины.

Если появился дискомфорт, сухость глаз, капайте хорошие слезозаменители.

При аллергических проявлениях, которые весной часто обостряются, принимайте противоаллергические препараты, предварительно посоветовавшись с врачом.

Радуйтесь весне, любуйтесь красотой ожившей природы и будьте здоровы!

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