Весна аллергика: пять неожиданных симптомов сенной лихорадки и как с ними справиться

Люди обычно радуются приходу весны, но только не аллергики. Им весна несет чихание, насморк, зуд в горле и глазах, кашель и еще некоторые необычные симптомы.

Когда наступает сезон сенной лихорадки, кроме привычного набора из насморка, кашля и зуда аллергики могут испытывать довольно неожиданные симптомы.

О них рассказывает The Sun.

Типичные и нетипичные симптомы аллергии

Большинство из нас обычно связывают сезонную аллергию со следующими симптомами:

чихание и кашель;

насморк или заложенный нос;

зудящие, красные или слезящиеся глаза;

зуд в горле, рту, носу и ушах.

Но вы также можете испытать сенную лихорадку такими пятью удивительными способами:

потеря обоняния;

боль вокруг висков и лба;

головная боль;

ушная боль;

чувство усталости.

Если вы страдаете астмой, вы можете хрипеть или кашлять, чувствовать одышку или ощущать стеснение в груди.

Исследование, проведенное по заказу Олбаса, показало, что зуд, покраснение или слезотечение были наиболее распространенными симптомами, с которыми сталкивались 1500 опрошенных взрослых (68%), за которыми следовали заложенность носа (67%) и частое чихание (66%).

Но 60% сообщили, что борются с серьезными симптомами, такими как боль в ухе (18%), лицевая боль (19%) и даже полная потеря обоняния (22%).

Как справиться с симптомами сенной лихорадки

Главная задача для аллергика весной - избегать пыльцы, насколько это возможно.

Один из лучших способов защитить себя от сенной лихорадки — оставаться в помещении и держать окна закрытыми в домах и автомобилях, весь период активного цветения. Сенная лихорадка обычно начинается в конце марта и может продолжаться до сентября.

Деревья обычно сбрасывают пыльцу до середины мая, но количество пыльцы на траве имеет тенденцию к резкому увеличению, как только количество пыльцы деревьев уменьшается, и длится это до июля. Далее начинается сезон пыльцы сорняков, который обычно покрывает период с конца июня по сентябрь.

Если вы выходите на улицу, обязательно примите душ и переоденьтесь после этого, чтобы не занести лишнюю пыльцу в дом.

Еще один базовый, но простой совет, которому стоит следовать, — носите очки или солнцезащитные очки в те месяцы, когда сенная лихорадка больше всего влияет на вас.

Вы также можете избежать попадания частиц пыльцы в волосы, если соберете длинные волосы или наденете головной убор.

И наносить тонкий слой вазелина вокруг ноздрей утром, днем и ночью, чтобы улавливать пыльцу и облегчать неприятные симптомы, и это также может помочь вам лучше спать ночью.

Также стоит весь сезон придерживаться таких правил:

держите окна и двери максимально закрытыми;

регулярно пылесосьте и протирайте поверхности влажной тряпкой;

купите пыльцевой фильтр для дефлекторов в машине и пылесос с HEPA-фильтром.

Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом о том, как можно облегчить свое состояние.

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