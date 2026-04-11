Весна на огороде

После зимы организм человека отвык от физической активности. И как только снег сходит, многие сразу берутся за тяжелую работу на огороде, как вот долго наклоняется, поднимает тяжелое, сидит на корточках часами, работает без воды и перерывов, и пытается успеть все за один день.

Это классический сценарий перегрузки, который может привести к боли в спине, повышенному давлению, головокружениям и даже риску инсульта, об этом рассказал врач Юрий Габорец.

Правила безопасной работы на огороде

Делайте паузы каждые 15-20 мин. Если вы работали в наклоненном состоянии, поднимитесь, распрямитесь и пройдитесь, чтобы дайте мышцам отдохнуть. Не держите голову постоянно запрокинутой назад. Особенно во время подвязывания винограда или обработки высоких кустов, это может повысить давление и вызвать головокружение. Работайте с техникой, а не только мышцами. Используйте садовую технику, тяжелые предметы поднимайте правильно: присядьте, выровняйте спину, а затем поднимайте. Регулярно пейте воду. Каждые 20-30 мин глоток или два поможет избежать обезвоживания и снизит риск слабости и головокружения. Не работайте на голодный желудок. Резкое падение сахара в крови может вызвать слабость и обморок. Разогревайте мышцы. Весной еще холодно, поэтому перед активной работой уделите 10-15 мин легкой зарядки. Придерживайтесь разумного темпа. Работайте медленнее, чем хочется, и отдыхайте раньше, чем почувствуете усталость. Защищайте себя от солнца. Даже весной солнце может повысить давление, обязательно надевайте кепку или шляпу. Особое внимание тем, кто имеет варикоз или лишний вес. Частые паузы, разминка и правильный подъем предметов помогают избежать осложнений.

Весна — прекрасное время для работы на огороде, но главное помнить, что ваше тело должно остаться здоровым, а сил хватать на жизнь после работы. Берегите спину, сосуды и делайте все с умом. Тогда забота об огороде не приведет к лечению в больнице. Простые правила помогут наслаждаться весенними хлопотами без риска для здоровья.