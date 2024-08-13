Ветрянка у детей и взрослых: врач-инфекционист рассказал об эффективности экстренной вакцинации

Существует мнение, что ветрянка – это детская болезнь, которой нужно переболеть. Кое-кто устраивает ветрянка-"пати", чтобы заразить друзей, которые не болели. Но на самом деле это плохая идея, ведь заболевание может протекать тяжело и усугубляться, например, пневмонией.

Почему и насколько ветрянка опасна, стоит ли делать прививки или экстренную вакцинацию, рассказал детский врач-инфекционист "Клиники Медиком" Махиня Наталья Владимировна.

Симптомы ветрянки

Ветряная, или ветряная оспа, – вирусное, инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем на расстоянии 15-20 метров, когда здоровый человек вдыхает частицы попавшего в воздух от инфицированного лица. Это может произойти во время разговора, кашля или чихания больного.

Ветрянка имеет высокий индекс контагиозности, то есть чрезвычайно заразна. Если вы будете ехать в маршрутке с пассажиром, являющимся носителем ветрянки, вероятность заболеть составляет от 70% до 90%. Чаще болеют дети от 4 до 10 лет, но сейчас увеличилось количество заболевших среди детей до 3 лет и взрослых.

Проявляется ветрянка по-разному. Всё зависит от возраста и состояния иммунной системы. Классические симптомы:

слабость;

лихорадка;

зуд;

появление водянистых, красных пузырьков на лице, волосистой части головы, животе, спине, во рту.

Как правило, сначала повышается температура и появляются единичные высыпания. Наиболее опасным для других человек или ребенок в конце инкубационного периода и в течение 5-7 суток после появления "прыщей". Инкубационный период длится от 11 дней до 21 дня.

Эффективность экстренной вакцинации

Экстренная прививка против ветрянки проводится в течение 72 часов с момента контакта. Но также разрешено производить ее в период до 10 дней после вероятного заражения. Сначала вводят одну дозу, через 6 недель – вторую. Экстренная вакцина помогает сформировать иммунный ответ и предотвратить болезнь до 90% или облегчить ее течение, избежав таких осложнений как:

пневмония – возникает у 10-20% взрослых. В зоне риска – курильщики, поскольку курение ослабляет иммунную систему, беременные женщины, люди с иммуносупрессией (рак, аутоиммунные болезни, ВИЧ-инфекция);

воспаление головного мозга (энцефалит);

гнойный артрит (инфекционное поражение сустава);

остеомиелит (инфекционное поражение костей);

гингивит (воспаление десен);

афтозный стоматит (воспаление на слизистой рта);

миокардит (воспаление сердечной мышцы – миокарда);

сепсис (заражение крови, при котором инфекция распространяется организмом, поражая все органы);

бактериальные инфекции кожи, например, стафилококковая.

Раньше считалось, что ветрянка – детская болезнь, которой нужно переболеть, чтобы к ней сформировался стойкий иммунитет. Но, во-первых, человек может перенести ветряную оспу с осложнениями. А во-вторых, вирус ветряной оспы остается в организме человека навсегда, и в некоторых случаях, когда ослабляется иммунитет, может возникнуть опоясывающий герпес. В народе – опоясывающий лишай. Которым болеют и дети, и взрослые.

Экстренная вакцина – это возможность избежать болезни или облегчить ее течение до 90%, если вы не успели вакцинироваться. К сожалению, прививка против ветрянки не входит в Национальный календарь прививок, она не обязательна, но рекомендована. Курс состоит из двух доз вакцины, вводимых в организм с интервалом в 1,5-2 месяца. Детям можно делать прививку как только им исполнилось 9 месяцев. Также я советую вакцинироваться женщинам, которые планируют беременность и никогда не болели ветрянкой. Перед этим необходимо сдать кровь на Jg G в Varicella Zoster (название вируса ветряной оспы). Если женщина переболела ветрянкой во время беременности, существует риск развития врожденного синдрома ветряной оспы у новорожденного. Он включает деформацию конечностей, глухоту, косоглазие, атрофию (отмирание) зрительного нерва, задержку умственного развития, рубцевание кожи и другие серьезные осложнения (смерть малыша).

Итак, если вы не вакцинировались и никогда не болели ветрянкой, но имели контакт с больным человеком, экстренная вакцинация и консультация со профессиональным врачом – это действенный способ защитить себя от болезни и возможных осложнений.

Махиня Наталья Владимировна

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