Вейп, кальян или сигареты: что вреднее всего для вашего здоровья / © Credits

Пульмонолог Ярослава Пирская специально для mediclub.dp отметила, что каждая сигарета — это испытание для ваших легких. Лучшее решение — никогда не начинать курить. Но если рассматривать сравнение вреда для организма от такой привычки, попробуем разобраться что же является самым опасным.

Третье место: вейп

Многие считают вейп «более легкой» альтернативой сигаретам. Действительно, в жидкости для вейпов отсутствуют некоторые компоненты табачного дыма, но это не значит, что они безопасны.

Что содержит вейп:

никотин (вызывает сильную зависимость);

ароматизаторы и химические добавки;

пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании могут превращаться в токсичные вещества.

Пользование вейпом может повреждать легкие, вызывать воспалительные процессы и повышать риск сердечно-сосудистых болезней.

Второе место: сигареты

Классические табачные изделия остаются одним из главных врагов здоровья.

Чем опасны сигареты:

содержат более 7000 химических соединений, среди которых никотин, смолы и канцерогены;

вызывают рак легких, гортани, ротовой полости;

увеличивают риск инфаркта, инсульта, хронических болезней дыхательной системы;

вредят не только курильщику, но и окружению из-за пассивного курения.

Первое место: кальян

Многие считают кальян «менее вредным», ведь дым проходит через воду. На самом деле это миф.

Почему кальян самый опасный:

курение кальяна равно пачке или даже больше сигарет по объему дыма, который вы вдыхаете;

из-за продолжительности сеанса в организм поступает значительно больше угарного газа, тяжелых металлов и токсинов;

использование угля для нагревания табака добавляет еще и токсичные продукты горения;

курение в закрытых помещениях повышает риск отравления угарным газом.

Кальян повышает риск рака легких, сердечных болезней и нарушений работы сосудов не меньше, чем сигареты.

Почему надо отказаться от курения

Ни один вид курения нельзя назвать безопасным. Вейп кажется «легче», сигареты кажутся «привычными», кальян выглядит «атмосфернее», но все они:

вызывают зависимость;

разрушают легкие;

снижают продолжительность жизни;

вредят внешности (ускоряют старение кожи, ухудшают состояние волос и зубов).

Лучшая инвестиция в свое здоровье — сказать курению «нет».

Советы для тех, кто хочет бросить курить

Обратитесь к врачу-пульмонологу, он подберет индивидуальную программу отказа.

Используйте никотино-заместительную терапию (пластыри, жвачки).

Замените ритуал и вместо сигареты после кофе сделайте несколько глубоких вдохов, выпейте стакан воды.

Ищите поддержку, например, группы, форумы или даже приложения для контроля процесса.

Вознаграждайте себя, подсчитайте, сколько денег сэкономили и купите себе что-то приятное.

И вейп, и сигареты, и кальян вредят организму. Но больше всего опасности кроется в кальяне, ведь один сеанс может равняться целой пачке сигарет.

Поэтому главное правило — не искать «менее вредный вариант», а сделать шаг к полному отказу от курения. Это самый ценный подарок, который вы можете сделать себе и своим близким.