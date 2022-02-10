Виды остеопороза: какие бывают и как их распознать

Остеопороз чаще всего встречается у женщин в постменопаузе. Лучшим методом диагностики остеопороза на ранних стадиях является определение минеральной плотности костной ткани – денситометрический тест.

Остеопороз – заболевание скелетной системы, также известное как истончение костей. При его течении постепенно снижается плотность костной ткани, что приводит к снижению устойчивости скелета к механическим повреждениям и увеличивает риск переломов. Существуют разные типы остеопороза, но все они развиваются одинаково. Если заболевание не обнаружено на достаточно ранней стадии, даже незначительная травма может привести к перелому костей.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о видах остеопороза и о том, как их распознать.

Постменопаузальный остеопороз

На первый взгляд может показаться, что остеопороз и климакс – это совершенно разные проблемы, не имеющие ничего общего между собой. Однако оказывается, что между ними существуют "отношения", о которых мы не до конца осознаем. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в постменопаузе страдает остеопорозом.

"У женщин в постменопаузе остеопоротические переломы встречаются чаще, чем инсульт, инфаркт миокарда и рак груди вместе взятые, а переломы могут требовать дорогостоящего лечения, приводить к инвалидности и даже летальному исходу" (PubMed доктор Нельсон Б. Уоттс).

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Период менопаузы увеличивает риск развития остеопороза, так как в данный период наблюдается естественное снижение эстрогена. Низкий уровень женских половых гормонов вызывает патологическое снижение плотности костной ткани, что и увеличивает риск переломов. Этот процесс очень динамичный, и чаще всего встречаются травмы предплечья и запястья. Переломы возникают в результате незначительных несчастных случаев, например, падения с кровати или зимой во время гололеда. Остеопороз – коварный недуг, изначально болезнь не проявляет никаких симптомов, поэтому очень важна профилактика.

Примечательно, что до начала развития менопаузы потеря костной массы находится в пределах 0,7% – 1,3% в год. В пик менопаузы скорость потери резко увеличивается и достигает 2% в год. Спустя 5 лет после начала менопаузы скорость потери костной ткани снижается примерно до 1%.

Очень важными в профилактике остеопороза, особенно в период постменопаузы являются:

физическая активность;

правильное питание;

адекватное употребление кальция, витаминов D и K2.

Обычно первые характерные симптомы остеопороза – к сожалению, переломы костей в результате действительно незначительных травм – спотыкания или падения. В случае истончения костей ранние симптомы не наблюдаются, поэтому профилактика и последующие обследования очень важны.

Возрастной остеопороз (остеопороз у пожилых людей)

Старческий остеопороз встречается как у женщин, так и у мужчин. Его развитие происходит намного медленнее, чем при постменопаузальном типе заболевания. В пожилом возрасте потеря костной массы у мужчин составляет около 0,5% в год, у женщин – 0,7%.

Истончение костей в результате старения организма чаще всего является следствием низкого уровня витамина D и нарушения всасывания кальция из продуктов питания, а в случае мужчин – снижения уровня тестостерона. Первые изменения могут появиться после 40 лет и со временем начать прогрессировать. Старческий остеопороз чаще всего проявляется неожиданными переломами шейных позвонков. Для пожилых людей особенно опасны переломы бедренной кости, поскольку такая травма приковывает человека к постели на 2-3 месяца. В преклонном возрасте нередко наблюдается несращение перелома, как следствие, последующее передвижение возможно только с помощью ходунков.

Старческий остеопороз поражает пожилых женщин и мужчин, потеря костной массы происходит медленнее, а переломы в основном затрагивают позвонки и тазовую область.

Помощь человеку, страдающему остеопорозом, в основном заключается в устранении факторов риска из окружающей его среды. К таким факторам риска относятся, например:

скользкий пол, а также ковры, за которые можно зацепиться;

плохое освещение;

отсутствие безопасности в доме, например, неработающий лифт, хлипкие поручни.

Риск развития остеопороза в пожилом возрасте снижают следующие факторы:

физическая активность;

диета, богатая кальцием;

контроль принимаемых лекарств;

отказ от курения и алкоголя;

прием пищевых добавок кальция и витамина D.

Обратите внимание! Костная денситометрия (исследование плотности костной ткани) рекомендуется с профилактической целью женщинам старше 50 и мужчинам старше 60 лет один раз в год.

Вторичный остеопороз (остеопороз на фоне заболеваний)

Развитие вторичного остеопороза чаще всего происходит в результате наличия заболеваний или ранее перенесенных патологий щитовидной железы, почек, печени. Остеопороз вторичного типа нередко поражает пациентов с имеющимся диагнозом – диабет, синдром Кушинга, ревматоидный артрит.

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Вторичный остеопороз – один из относительно распространенных типов истончения костной массы, на его долю приходится до 20%. Признаком заболевания может быть повреждение позвонков, приводящее к постепенному уменьшению роста пациента. Денситометрия, то есть исследование плотности костной ткани, помогает обнаружить происходящие изменения на довольно раннем сроке развития.

Как и любое заболевание, лучше предотвратить остеопороз, чем лечить его. Стоит попытаться как можно скорее повлиять на поддающиеся изменению факторы риска и образ жизни – иметь соответствующую массу тела, вести здоровый образ жизни, не пренебрегать физической активностью, отказаться от несбалансированного и нездорового питания. Постарайтесь оптимально снабдить организм витамином D и кальцием, особенно в осенне-зимний период.

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