Вирус Коксаки: как распознать, лечить и защититься от гриппа

Вирус Коксаки — это «родственник» известных энтеровирусов, тех, которые вызывают полиомиелит или гепатит А. Его любимая среда — желудочно-кишечный тракт, но последствия он оставляет далеко за его пределами.

Издание KidsHealth рассказало, что передается он очень легко через грязные руки, предметы, зараженные поверхности или капельки слюны во время кашля и чихания. И на дверных ручках и игрушках он может жить несколько дней.

Чаще всего этот вирус атакует малышей до 5 лет, особенно летом и осенью, когда дети много времени проводят вместе в садике, лагере или на детской площадке.

Как проявляется инфекция

У половины детей вирус может пройти вообще без симптомов. У остальных возникает высокая температура, головная боль, ломота в теле, боль в горле, тошнота или дискомфорт в животе. Иногда все выглядит как обычная простуда, но есть несколько характерных форм болезни:

«Рука-нога-рот» — самая известная. Появляются болезненные красные пузырьки или язвы во рту, на ладонях, стопах и даже на ягодицах.

Герпангина — сыпь в виде красных пузырей и язв на миндалинах и мягком небе, часто сопровождается болью во время глотания.

Геморрагический конъюнктивит — резкая боль, красные, слезящиеся глаза, фотофобия и размытое зрение.

Большинство детей выздоравливают за несколько дней, но иногда вирус может вызвать серьезные осложнения, например воспаление мозговых оболочек (вирусный менингит), энцефалит или воспаление сердечной мышцы (миокардит).

Особенно внимательны должны быть мамы новорожденных, ведь вирус может передаваться во время или после родов и у младенцев протекает тяжелее.

Как лечить вирус Коксаки

К сожалению, волшебной таблетки не существует, антибиотики здесь бессильны. Лечение симптоматическое, то есть направленное на облегчение состояния ребенка:

давайте парацетамол или ибупрофен, чтобы снизить температуру и боль;

предлагайте много жидкости — воду, компоты, охлажденные супы, чтобы избежать обезвоживания;

ребенку с температурой лучше отдыхать дома, без активных игр и прогулок.

В большинстве случаев полное выздоровление наступает через 3-7 дней. Если повышенная температура длится дольше или появляются другие тревожные симптомы, следует обратиться к врачу.

Когда нужно срочно к врачу

Обращайтесь за помощью, если у ребенка наблюдается:

температура выше 38°C у новорожденных или 38,8°C у старших детей,

потеря аппетита, трудности с кормлением, рвота, диарея,

сильная головная боль, сонливость, спутанность сознания,

боль в груди или животе,

скованность в шее,

болезненные язвы или быстро распространяющиеся сыпи,

воспаление глаз, отек или краснота.

Не ждите — некоторые осложнения нуждаются в госпитализации.

Как защитить ребенка от вируса

Профилактика — лучшее лекарство.

Мойте руки с мылом не менее 20 секунд: после туалета, прогулки, перед едой и после смены подгузника.

Дезинфицируйте игрушки и поверхности, вирус живущий и может храниться несколько дней.

Не давайте детям делиться бутылками, ложками или полотенцами.

Если ребенок заболел, оставляйте его дома на несколько дней, чтобы не заразить других.

Вирус Коксаки звучит пугающе, но у большинства детей он проходит легко и без последствий. Главное — внимательность, забота и чистые руки.