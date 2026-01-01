- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 2 мин
Витамин D: действительно ли он улучшает ваше физическое здоровье после 60 лет
Витамин D давно стал одной из самых популярных пищевых добавок, которую принимают более 70% людей во всем мире, но последние исследования показали, что он не предотвращает сердечные заболевания или рак, поэтому давайте разберемся, стоит ли его употреблять.
Витамин D помогает организму усваивать кальций, который необходим для прочности костей и подвижности мышц, об этом рассказало издание Colorado State University. С возрастом наш организм сталкивается с гормональными изменениями, снижением физической активности и повышенными воспалительными процессами, которые могут приводить к потере костной массы и слабости мышц. Именно эти факторы влияют на мобильность в любом возрасте.
Кости: прочность и профилактика падения
Для взрослых до 65 лет:
600 IU витамина D в сочетании с кальцием улучшает минеральную плотность костей на 2%.
Более высокая доза (2000 IU) эффекта не дает, поэтому больше не всегда означает лучше.
Для взрослых старше 65 лет:
Прием 400-880 IU витамина D повышает плотность костей примерно на 1%.
Риск падений значительно уменьшается при дозировке 800-1000 IU вместе с кальцием.
Большие дозы, например, одноразово 600 000 IU или 60 000 IU ежемесячно, не только не помогают, а иногда и повышают риск повреждений от падений.
Мягкое, но стабильное повышение плотности костей на 1-2% может существенно замедлить возрастное снижение костной массы, которое составляет 0,4% в год для мужчин и 1,1% для женщин.
Мышцы: сила и подвижность
Младшие взрослые (до 65 лет):
Витамин D не влияет на силу рук, но может улучшать силу ног на 6-25%, например во время приседания и разгибания коленей.
Старшие взрослые (более 65 лет):
Сила рук практически не меняется, поэтому большие дозы могут даже снижать показатели.
Сила ног улучшается на 5-20%, это повышает мобильность и уменьшает риск падения.
Оптимальная доза для укрепления мышц ног во всех возрастных группах — около 1000-5000 IU в день.
Данные свидетельствуют, что витамин D помогает поддерживать минеральную плотность костей, снижает риск падений у людей старше 65 лет и повышает силу ног и общую мобильность.
Но большие дозы могут быть вредными или неэффективными. Самый безопасный подход — принимать 600-1000 IU в день, а лучше обязательно проверить уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом. Это поможет поддержать физическое здоровье сейчас и замедлить возрастные изменения в будущем.
Помните, что один стакан молока содержит около 100 IU, поэтому сбалансированное питание вместе с умеренным приемом добавок помогает достичь рекомендуемой дозы.