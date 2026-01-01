Витамин D: действительно ли он улучшает ваше физическое здоровье после 60 лет / © Credits

Витамин D помогает организму усваивать кальций, который необходим для прочности костей и подвижности мышц, об этом рассказало издание Colorado State University. С возрастом наш организм сталкивается с гормональными изменениями, снижением физической активности и повышенными воспалительными процессами, которые могут приводить к потере костной массы и слабости мышц. Именно эти факторы влияют на мобильность в любом возрасте.

Кости: прочность и профилактика падения

Для взрослых до 65 лет:

600 IU витамина D в сочетании с кальцием улучшает минеральную плотность костей на 2%.

Более высокая доза (2000 IU) эффекта не дает, поэтому больше не всегда означает лучше.

Для взрослых старше 65 лет:

Прием 400-880 IU витамина D повышает плотность костей примерно на 1%.

Риск падений значительно уменьшается при дозировке 800-1000 IU вместе с кальцием.

Большие дозы, например, одноразово 600 000 IU или 60 000 IU ежемесячно, не только не помогают, а иногда и повышают риск повреждений от падений.

Мягкое, но стабильное повышение плотности костей на 1-2% может существенно замедлить возрастное снижение костной массы, которое составляет 0,4% в год для мужчин и 1,1% для женщин.

Мышцы: сила и подвижность

Младшие взрослые (до 65 лет):

Витамин D не влияет на силу рук, но может улучшать силу ног на 6-25%, например во время приседания и разгибания коленей.

Старшие взрослые (более 65 лет):

Сила рук практически не меняется, поэтому большие дозы могут даже снижать показатели.

Сила ног улучшается на 5-20%, это повышает мобильность и уменьшает риск падения.

Оптимальная доза для укрепления мышц ног во всех возрастных группах — около 1000-5000 IU в день.

Данные свидетельствуют, что витамин D помогает поддерживать минеральную плотность костей, снижает риск падений у людей старше 65 лет и повышает силу ног и общую мобильность.

Но большие дозы могут быть вредными или неэффективными. Самый безопасный подход — принимать 600-1000 IU в день, а лучше обязательно проверить уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом. Это поможет поддержать физическое здоровье сейчас и замедлить возрастные изменения в будущем.

Помните, что один стакан молока содержит около 100 IU, поэтому сбалансированное питание вместе с умеренным приемом добавок помогает достичь рекомендуемой дозы.