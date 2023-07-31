Витамины от усталости и упадка сил: врач посоветовала, какие выбрать

Если ваша усталость повторяется нечасто и не носит хронического характера, поводов для беспокойства нет. Усталость в таком случае есть не что иное, чем реакция организма на слишком изнурительную физическую и умственную работу, недостаточный сон, стресс или малоподвижный образ жизни. Тогда отдыха, прогулок, сбалансированного питания должно быть достаточно для восстановления сил. Однако нас должна беспокоить хроническая усталость, когда ничего из этого не помогает. Это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем, а также свидетельствовать о дефиците витаминов и минералов, что может привести к проблемам со здоровьем.

Усталость, упадок сил, ухудшение настроения, сонливость... наверное, многие из нас сталкивались с таким состоянием организма. Является ли это поводом для беспокойства и что делать, чтобы снова восстановить энергию.

Не стоит искать рецепт от усталости самостоятельно. Лучше всего начать с визита к врачу, который назначит соответствующие анализы и по их результатам определит причину нехватки энергии и, конечно, порекомендует наиболее подходящие витамины.

О том, как действовать, когда мы чувствуем постоянную усталость и упадок сил, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Как понять, что ваш организм истощен

Жизнь в постоянной спешке, постоянное влияние стресса, большого количества внешних раздражителей, избыток обязанностей, превышающих пределы наших возможностей, неправильное питание или нарушение сна – вот лишь некоторые из причин, приводящих к усталости, упадку сил и состоянию, когда нам ничего не хочется делать.

Более того, усталость и истощение организма часто становятся хроническими, в то же время человек даже не подозревает об этом. Есть даже известные болезненные состояния, такие как синдром хронической усталости, которые не связаны с текущими соматическими заболеваниями.

Постоянное чувство истощения также может быть одним из симптомов определенного заболевания, поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать это состояние и нужно как можно раньше распознать источник проблемы.

Следует сначала проанализировать свой циркадный ритм и проверить, сколько времени мы тратим на:

работу или обучение

рутинные обязанности

отдых и сон

расслабление и удовольствие

просмотр телепрограмм и сиденья за гаджетами

физическую активность

Если окажется, что образ жизни сбалансирован, есть оптимальная физическая нагрузка, сбалансированное питание, качественный сон, а чувство усталости все же не покидает, следует обязательно обратиться к врачу.

Но бывают и такие случаи, когда организму нужно просто пересмотреть свой рацион питания и принимать небольшими курсами витаминные добавки. Давайте рассмотрим, какие витамины могут помочь нам чувствовать себя лучше и бодрее.

Каких витаминов может не хватать в организме, когда мы чувствуем повышенную утомляемость

Если вы уже знаете, что ваша усталость является результатом недостаточного количества витаминов в организме, пора изменить свои привычки в пище и начать питаться правильно. В основном именно недостаток таких видов витаминов может провоцировать усталость, апатию и снижение тонуса организма.

витамины группы В

витамин Д

витамин С

магний

А теперь давайте поподробнее о каждом витамине. Следовательно, витамины группы В отвечают за правильное функционирование сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем, а также иммунитета. Витамины этой группы включают такие подвиды витаминов, как В1, В2, В3, В5, В6, В12 и фолиевую кислоту – их дефицит может привести к хронической усталости, раздражительности, слабости, снижению концентрации внимания и перепадам настроения.

Витамины группы В мы можем найти в таких продуктах, как семена бобовых, цельнозерновой хлеб, орехи, отруби пшеницы, апельсины, листовые овощи, яйца, морская рыба, печень говядины и мясо индейки.

Витамины от усталости и упадка сил / Фото: Credits

А вот дефицит витамина D в организме – это не только повышенный риск травм и переломов костей, но и нарушения иммунной, нервной и мышечной систем. Усталость, слабость, упадок сил – первые симптомы недостаточного поступления витамина D, который среди прочего на эффективность работы мышц, резистентность и увеличение энергетических ресурсов. Его основным источником является солнечный свет.

Витамины от усталости и упадка сил / Фото: Credits

Витамин С защищает организм от свободных радикалов, кроме того, поддерживает иммунную, нервную и костную системы, играет важную роль в выработке коллагена. Этот витамин необходим для правильного усвоения железа, являющегося важным компонентом гемоглобина и отвечает за перенос кислорода к каждой клетке организма. Витамин С – один из лучших антиоксидантов, который в правильной концентрации снижает сонливость и усталость. Его можно найти, например, в черной смородине, цитрусовых, киви, яблоках, капусте, помидорах, перце, петрушке, картофеле, брюссельской капусте и шпинате. Хотя в большинстве своем он связан с иммунитетом, на самом деле это один из самых эффективных антиоксидантов, отвечающий за очищение нашего организма от токсинов, присутствие которых приводит к усталости. Правильная концентрация этого витамина снижает чувство сонливости, усталости и переутомления.

А вот что касается магния, то доказано, что его дефицит приводит к снижению стрессоустойчивости, раздражительности, нарушению регуляции ритма сна и бодрствования, потере концентрации внимания. Чтобы пополнить этот элемент, следует употреблять тыквенные семена, пшеничные отруби, какао, бобовые, орехи, ячменную и гречневую крупу, горох, коричневый рис, бананы или шпинат.

Витамины от усталости и упадка сил – кому они подходят

Витамины от усталости – отличный способ восполнить дефицит энергии для людей, склонных к повседневным стрессам, а также имеющих бытовые обязанности, с которыми часто трудно разобраться. Препараты этого типа все чаще используют мамы, у которых не хватает сил уделять все свое внимание ребенку в течение дня, а также люди, страдающие заболеванием и худеющими, несмотря на диету. Биологически активные добавки для повышения энергии также ежедневно используют спортсмены и обучающиеся или работающие под влиянием сильных раздражителей. Это быстрый и простой способ восполнить недостаток витаминов, недостаток которых влечет за собой недомогание и ослабляет энергию. В настоящее время такие витамины доступны на рынке в форме капсул, жидкостей, сиропов, шипучих таблеток и чаев. Выбор конкретной формы зависит от наших предпочтений и предложений отдельных производителей.

Не ждите, пока стресс нанесет вред вашему телу. Не стоит недооценивать первые сигналы, ведь рано или поздно мы расплачиваемся за длительный стресс. Его последствия могут проявиться даже спустя несколько лет и стать источником многих заболеваний и расстройств.

Читайте также: