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Украинки часто стесняются признаться, что недовольны формой груди после кормления ребенка, — и молча терпят этот дискомфорт годами.

Тема изменений груди после грудного вскармливания остается одной из самых замалчиваемых среди украинских женщин. Многие мамы считают, что жаловаться на форму груди после того, как она «выполнила свое предназначение» — вскармливала ребенка, — стыдно или даже неблагодарно. Об этом рассказал пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.

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Это одна из тем, в которых женщины чаще всего чувствуют себя виноватыми за собственное желание что-то изменить. Как будто признать неудовлетворенность формой груди после кормления — значит посягнуть на что-то святое. Но с физиологической точки зрения, отмечает врач, в этом нет ничего удивительного: ткань молочной железы и кожа подвергаются серьезной нагрузке, и то, как они выглядят после этого, — не вопрос благодарности или неблагодарности, а анатомии.

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По словам врача, изменение формы груди после кормления вызвано не самим кормлением, а циклами молочной железы в период беременности и лактации, в результате которых растягивается кожа и связочный аппарат груди.

Распространенный миф — что грудь меняется именно из-за кормления ребенка. На самом деле основные изменения происходят еще во время беременности, когда железа значительно увеличивается в объеме, готовясь к лактации. Врач добавляет, что после завершения кормления грудь возвращается к меньшему размеру, а кожа и связки, которые уже растянулись, не всегда успевают вернуться в прежнюю форму так же быстро. Именно это и приводит к потере формы или птозу — опущению груди.

Хирург подчеркивает: решение отказаться от кормления ради сохранения формы груди не имеет медицинского смысла, поскольку ключевые изменения происходят еще на этапе беременности, независимо от того, будет ли женщина кормить ребенка или нет.

«Об этом важно говорить открыто, потому что я регулярно вижу женщин, которые испытывают чувство вины за само желание восстановить форму груди, или тех, кто боялся кормить грудью из-за заботы о сохранении формы — и зря, ведь это решение практически не влияет на форму. Медицина здесь на стороне здоровья ребенка, а эстетические желания матери — это не противоречащие друг другу вещи», — утверждает пластический хирург.

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Если после завершения лактации (как правило, не ранее чем через 6–12 месяцев, когда стабилизируются вес и гормональный фон) форма груди продолжает существенно беспокоить женщину, врач рекомендует обратиться за консультацией, где подбирается индивидуальное решение — от подтяжки без имплантатов до ее сочетания с увеличением, в зависимости от того, чего именно не хватает: объема, подтяжки или обоих параметров сразу.

Дмитрий Слоссе

«Главное, что должна знать каждая мама: желание вернуть телу форму, которая вас устраивает, — это нормально, и это не имеет ничего общего с тем, насколько хорошо вы выполнили свою роль матери», — подытоживает Дмитрий Слоссер.

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