Влияет ли обувь, которую мы носим, на позвоночник и осанку: рассказывает врач

Влияет ли ваша обувь на позвоночник и осанку: рассказывает врач / © Credits

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Позвоночник является основной опорой тела и любая неравномерность в распределении веса или неправильное положение стопы может повлечь за собой изменения в его структуре, об этом на своей странице рассказал нейрохирург Ярослав Мидык . Например, чрезмерно высокие каблуки смещают центр тяжести вперед и заставляют человека наклоняться назад, что увеличивает нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В свою очередь, плоская обувь без должной амортизации может вызвать ударные нагрузки на суставы и позвоночник во время ходьбы.

Врач рекомендует носить обувь с опорной подошвой, позволяющей равномерно распределять вес тела и уменьшать нагрузку на позвоночник. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы со спиной или стопами, такие как плоскостопие или искривление позвоночника.

Можно ли носить каблуки

Многие женщины предпочитают обувь на каблуке, поскольку она визуально удлиняет ноги и придает элегантности образу. Однако постоянное ношение каблуков может привести к деформации стопы, боли в спине и повышенному риску травм.

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Врач Мидик рекомендует чередовать каблуки с более удобной обувью, а если все же необходимо носить высокие каблуки, следует выбирать модели с широким стойким каблуком и качественной амортизацией. Также важно делать упражнения для расслабления мышц стопы после длительного ношения обуви на высоком каблуке.

Влияние плоскостопия на состояние спины

Люди, страдающие плоскостопием, часто жалуются на боли в спине, ведь неправильно сформированная стопа не выполняет свою основную функцию – амортизацию во время ходьбы. В таком случае рекомендуется использовать ортопедические стельки и выбирать обувь с хорошей поддержкой свода стопы.

Что следует учитывать при выборе обуви

Комфорт и амортизация – обувь должна быть удобной и поддерживать естественное движение стопы.

Материалы – натуральные ткани и кожа обеспечивают вентиляцию и уменьшают риск натираний.

Гибкость подошвы – жесткая или слишком мягкая подошва может отрицательно влиять на позвоночник.

Размер и ширина – обувь не должна сжимать стопу или быть слишком свободной.

Поддержка свода стопы – особенно важна для людей с плоскостопием.

Таким образом, выбор обуви должен быть осознанным, ведь от него зависит не только удобство, но и здоровье позвоночника и всего организма. Если во время ношения обуви возникает дискомфорт или боль в спине, следует просмотреть свой выбор и обратиться за консультацией к ортопеду.