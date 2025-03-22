Влияет ли витамин D на уменьшение риска возникновения сердечных заболеваний

Казалось бы, витамин D, часто называемый "солнечным витамином", является настоящим эликсиром здоровья. Он необходим для здоровья костей, нормального функционирования иммунной системы и общего самочувствия. Однако действительно ли его дополнительный прием снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, попробуем разобраться.

Издание The Harvard Gazette рассказало, что согласно новому исследованию медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center, нет убедительных доказательств того, что витамин D влияет на уменьшение риска сердечных заболеваний у пожилых людей. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности среди взрослых старше 65 лет и поиск эффективных методов профилактики до сих пор продолжается.

Хотя многочисленные обсервационные исследования показывали связь между низким уровнем витамина D и высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, до этого времени рандомизированные контролируемые исследования не давали достаточно доказательств, рассказала ведущий специалист Кэтрин В. Райнер, врач-резидент BIDMC.

В рамках научной работы, опубликованной в American Journal of Preventative Cardiology, исследователи оценивали влияние различных доз витамина D на два специфических белка в крови, которые являются маркерами сердечного напряжения и травм. В течение двухлетнего наблюдения ученые не обнаружили никакого влияния витамина D на уровень этих маркеров, независимо от дозы.

Высокие дозы не приносят пользы сердцу

Исследование проводилось с июля 2015 по март 2019 года. В нем приняли участие взрослые люди с разными уровнями витамина D в крови. Их разделили на четыре группы, ежедневно получавшие 200, 1000, 2000 или 4000 единиц витамина D3. В ходе наблюдения исследователи измеряли уровни сердечных маркеров на начальном этапе, а также через три, двенадцать и двадцать четыре месяца.

Результаты показали, что даже в самых высоких дозах витамин D не влиял на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, анализ показал, что взаимосвязь между низким уровнем витамина D и сердечными заболеваниями может быть не причинно-следственной. По всей вероятности, низкий уровень этого витамина у людей с болезнями сердца может быть следствием менее активного образа жизни, а не самой причиной заболеваний.

Физическая активность – лучшая профилактика

Прием добавок не является эффективной мерой профилактики. Существуют другие факторы, такие как физическая активность на свежем воздухе, которые могут играть более важную роль. Самое время, проведенное на улице, является ключевым: сочетание физической активности и естественного солнечного света дает гораздо больше пользы для сердечно-сосудистого здоровья, чем употребление витаминных добавок.

Стоит ли принимать витамин D

Несмотря на новые исследования, это не значит, что витамин D совсем не нужен организму. Он остается жизненно необходимым для здоровья костей, мускулов и иммунной системы. Его дефицит может привести к остеопорозу, ослаблению иммунитета и общей усталости.

Однако, прежде чем начинать прием добавок, важно определить свой уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом. Лучшим источником этого витамина является солнечный свет, а также такие продукты как жирная рыба, яйца, молочные продукты и грибы.

Исследование еще раз подтверждает, что нет универсального решения для сохранения здорового сердца. Только комплексный подход, включающий сбалансированное питание, физическую активность и регулярные медицинские обследования, поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин D является важным элементом здоровья, но полагаться только на него в вопросах профилактики сердечных заболеваний – не стоит.

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